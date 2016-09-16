Сеть детских медицинских клиник появится в Свободном порту Владивосток

Резидент Свободного порта Владивосток ООО «Центр Детского Здоровья» создаст в Приморском крае сеть современных многопрофильных детских клиник с широким спектром амбулаторно-поликлинических и стоматологических услуг, высококвалифицированными специалистами, с новейшим диагностическим и лабораторным оборудованием. Инвестиции в проект составят более 60 млн рублей, будет создано 65 новых рабочих мест. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Проект предполагает открытие детских клиник в спальных районах города Владивостока и центрального многопрофильного детского медицинского центра с широким перечнем услуг. Основным приоритетом для клиник будет наблюдение за здоровьем ребенка с рождения и, при необходимости оказанием помощи, с учетом индивидуальных особенностей пациента.

«Статус резидента Свободного порта дает нам возможность сократить финансовые издержки и направить высвободившиеся ресурсы на повышение качества и доступности медицинской помощи. Инвестиции в информационные технологии позволят обеспечить автоматизацию всех процессов в клинике: от записи, до завершения приема и дальнейшего ведения пациента, а также дадут возможность получать дистанционные консультации в ведущих клиниках, в том числе за счет активного внедрения телемедицины с каждого рабочего места врача, - поделился генеральный директор ООО «Центр Детского Здоровья» Александр Шуматов. - Учитывая международный опыт и современные тренды в медицине, мы планируем обеспечить врачей доступом к современным медицинским информационным технологиям, международным протоколам терапии и активно внедрять современных методы диагностики и лечения заболеваний детского возраста, а также развивать, персонифицированную медицину».

Напомним, на данный момент в ТОР и СПВ уже реализовано 11 различных проектов. Общая сумма инвестиций по ним составляет 10,7 млрд рублей, трудоустроено – 1472 человека. Каждый проект является успешным примером для потенциальных резидентов, которые сейчас находятся на стадии принятия решения. С начала реализации Федеральных Законов о ТОР и СПВ в Корпорацию поступило 309 заявок, на общую сумму более 705 млрд рублей. В результате реализации этих проектов будет создано более 53 тысяч рабочих мест на Дальнем Востоке. Из них уже стали резидентами 177 компаний, с объемом инвестиций более 520 млрд рублей и планами создать более 40 тысяч рабочих мест.