Более 860 миллионов рублей направлено с начала года на приобретение лекарственных препаратов для льготников в Приморье

Как сообщили газете "Золотой Рог" в департаменте здравоохранения, по данным на 15 августа за счет средств федерального и регионального бюджетов приобретено жизненно важных лекарственных препаратов на сумму 863,4 миллиона рублей.

«В этом году на приобретение жизненно важных лекарственных препаратов для льготной категории граждан направлено почти на 177 миллионов рублей больше, чем за аналогичный период 2017 года», – отметили в ведомстве.

Самые востребованными в Приморье остаются лекарственные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний желудочно-кишечного тракта, противоопухолевые средства.

«С прошлого года для больных сахарным диабетом мы закупаем и новые препараты инсулина с более усовершенствованным механизмом действия: продолжительным периодом действия и возможностью меньшей кратности дозирования. То же самое касается и противоопухолевых средств. Новинки эти дорогостоящие, но по возможности стараемся решать эти вопросы», – говорит специалист отдела льготного лекарственного обеспечения Елена Юрага.

Традиционно самыми дорогими препаратами остаются лекарства, приобретаемые для жителей края, которые обеспечиваются ими по программе «7ВЗН». Напомним, что средняя стоимость таких препаратов варьируется в пределах от 80 до 100 тысяч рублей в месяц. Это самая дорогая категория пациентов. К таким заболеваниям относятся – гемофилия, муковисцидоз, гипофизарный нанизм, болезнь Гоше, миелолейкоз, рассеянный склероз. Также к этой категории относятся люди, перенесшие операции по трансплантации органов или тканей.

Общее количество рецептов, выписанных на приобретение лекарственных препаратов с начала года, составляет 257 870 штук.

По словам вице-губернатора края Павла Серебрякова, реализация программы по льготному обеспечению приморцев жизненно важными препаратами остается одной из приоритетных задач ведомства.

В департаменте напомнили, что каждый льготный пациент имеет право выбора: либо бесплатно получать лекарственные препараты, либо компенсацию за них.

«Важно, чтобы пациент, имеющий право на льготные лекарства, от него не отказывался, иначе помочь ему с дальнейшим дорогостоящим лечением будет очень сложно», – подчеркнули в крайздраве.

Отметим, в Приморском крае в региональном реестре числятся более 50 тысяч льготников, еще почти 34 тысячи приморцев входят в федеральный регистр получателей льготных лекарств.

Получить лекарственные препараты, а также изделия медицинского назначения и лечебные продукты питания для детей-инвалидов льготники Приморья могут в 56 аптеках и аптечных пунктах, семь из них находятся во Владивостоке, остальные распределены таким образом, чтобы в каждом районе Приморского края обязательно была льготная аптека.

Напомним, на встрече 4 июля в Кремле Президент России Владимир Путин и глава Приморья Андрей Тарасенко обсудили приоритетные направления социально-экономического развития региона. По словам руководителя края, одна из важнейших задач – работа по повышению качества здравоохранения.

Газета "Золотой Рог", Владивосток