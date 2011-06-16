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Маленькие пациенты получили подарки от Ларисы Белобровой

16 Июня 2011, 23:22 | Приморье

В Находке детская больница и родильный дом получили новое современное оборудование. Подарки для городских учреждений привезла член Общественной палаты РФ, заслуженная артистка России Лариса БЕЛОБРОВА.

Учреждения здравоохранения Лариса БЕЛОБРОВА посетила в сопровождении главы Находки Олега КОЛЯДИНА, его заместителя Олега СЕРГАНОВА, депутата Законодательного Собрания края Руслана МАНОКОНОВА. Главным врачам было передано современное и крайне необходимое оборудование – новые мониторы слежения и шприцевые дозаторы. Мониторы помогают наблюдать за жизненно важными функциями организма ребенка, а электронный дозатор позволяет вводить в организм недоношенного малыша точное количество лекарственных препаратов.

«Эти аппараты приобретены за счет средств, собранных во время Рождественского бала во Владивостоке, - рассказала Лариса БЕЛОБРОВА. - Покупки идут в помощь детским больницам и роддомам Приморья. Прежде чем купить оборудование, мы советуемся с врачами». Пятый год администрация края совместно с известным историком моды Александром ВАСИЛЬЕВЫМ проводит благотворительную акцию, которая призывает бизнесменов, политиков и всех неравнодушных людей обратить внимание на проблему детского здоровья. На вырученные деньги приобретается необходимое оборудование.

Лариса БЕЛОБРОВА также познакомилась с работой учреждений здравоохранения, оценила высокое качество оказания медицинской помощи. Из бюджета Находки на укрепление материально-технической базы выделяются значительные средства. В настоящее время продолжается ремонт детской горбольницы №2. В этом году здесь освоят более 10 млн рублей.

Автор: Пресс-служба администрации Находкинского ГО
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