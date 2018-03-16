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В Приморском крае началась вакцинация от клещевого энцефалита
Первая партия вакцин от клещевого энцефалита доставлена в лечебные учреждения Приморья. В этом году планируется привить около 50 тысяч человек. В приоритете – пенсионеры, дети и работники, чья профессия связана с поездками в лес. Для них процедура иммунизации бесплатна. Из бюджета края на противоклещевую вакцину выделено 10 миллионов рублей. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщила заведующая краевым центром вакцинопрофилактики Евгения Воробьева.
До начала сезона активности клещей осталось меньше месяца. Сейчас, по словам врачей, лучшее время для вакцинации от энцефалита – болезни, которая поражает головной мозг.
«Тем, кто не входит в льготную категорию граждан, подлежащих бесплатной иммунизации, можно сделать это на платной основе», – отметила Евгения Воробьева.
Специалист подчеркивает, что поставить прививку можно не только в поликлиниках, но и в специализированных центрах. Главное условие – быть здоровым. То есть нужно приходить через две недели после того, как вы переболели простудой, или через месяц, если это хроническое заболевание.
«Первичная вакцинация состоит из двух прививок с интервалом в один месяц. На следующий год вакцина вводится однократно. И затем ревакцинация каждые три года», – говорит руководитель Центра вакцинопрофилактики.
По информации начальника отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Валентины Воронок, в 2017-м клещи укусили почти восемь тысяч жителей края. Из них энцефалитом заразился несколько десятков человек, в том числе отмечены и летальные случаи.
Несмотря на то, что прививка на сегодня – единственный долговременный способ защиты от вируса, он подходит не всем.
«Никакие вакцины не дают полной гарантии, стопроцентной защиты. Всё-таки среди привитых находится определённый процент, у которых не вырабатывается в силу особенностей организма необходимый уровень антител», — говорит Валентина Воронок.
Поэтому даже с прививкой на природе нужно вести себя аккуратно.
«В Приморье эпидсезон по клещам длится 200-210 дней – это большой срок. К тому же в крае распространен дальневосточный генотип клещей, который вызывает более тяжелые формы заболевания», – отмечает она.
Валентина Михайловна подчеркнула, что клещи являются переносчиками не только энцефалита. Не менее опасно заразиться, например, боррелиозом.
Главный внештатный невролог департамента здравоохранения Дмитрий Новиков также призвал жителей Приморья сделать прививку от клещевого энцефалита.
«Вакцинация – способна спасти жизнь. И помните, есть ли у вас прививка от клеща или ее нет – важно в обязательном порядке сдать присосавшегося клеща в лабораторию», – отметил доктор.
Он подчеркнул, что введение иммуноглобулина после укуса клеща не является гарантией от заболевания, а может лишь снизить риск развития осложнений.
«При первых же симптомах после укуса клеща – повышения температуры, озноба или лихорадки – незамедлительно необходимо обратиться за медпомощь. Во Владивостоке – это отделение неврологии Краевой клинической больницы №1, или инфекционное отделение Краевой клинической больницы №2. В крае – районная больница», – отметил Дмитрий Новиков.
Напомним, что клещи становятся опасными с первыми оттепелями. Начало их активности в этом году ожидается уже в конце марта. Отметим, что клещи обитают в Приморье на всей территории края.
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