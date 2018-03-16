В Находке стало проще попасть на прием к врачу

Количество талонов, которые можно взять через интернет на прием к врачу в Находке, увеличено в несколько раз. Ранее решить проблему с очередями и отсутствием талонов в медучреждениях главе города поручил врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко.

Так, по информации администрации городского округа, в течение месяца в городе появится система, с помощью которой можно будет взять талон к специалисту в инфомате.

«В рамках краевой программы информатизации здравоохранения эти устройства установлены в городских поликлиниках. Регистраторы Находкинской городской больницы уже проходят необходимое обучение», – добавили специалисты администрации.

Кроме того, в муниципалитете работают несколько сервисов электронной записи к врачу. При этом количество талонов, которые можно взять через интернет, увеличено в несколько раз.

«Дистанционно записаться к врачам основных подразделений Находкинской городской больницы теперь можно не только через Портал государственных услуг Российской Федерации «Госуслуги», но и через Единый краевой сервис записи на приём к врачу – ЕR25.ru. Количество талонов, которые можно получить через интернет, увеличено в два­три раза», – сообщили в ведомстве.

Так, в системе ЕR25.ru уже работают взрослые поликлиники на улице Пирогова, 5 и в Почтовом переулке, 3, а также детские поликлиники на улице Ленинградской, 7 и бульваре Энтузиастов, 5.

Ещё одно удобство: если раньше регистраторы выкладывали талоны к врачам на портал «Госуслуги» в определённое время раз в неделю и люди разбирали их за считанные часы, то сейчас талоны доступны ежедневно – например, к каждому педиатру выделяется по шесть первичных талонов.

Также пациентам следует помнить: даже записавшись через интернет, следует предварительно подойти в регистратуру медучреждения с паспортом и полисом ОМС за стат талоном и картой. В очереди для этого стоять необязательно. Сделать это можно накануне – регистратуры поликлиник работают до 20.00.

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.