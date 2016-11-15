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Маленькой девочке из Владивостока срочно нужна помощь
Маленькой Даше Кучеровой еще в полгода поставили страшный диагноз – ретинобластома (рак). В России ее родителям предложили удаление глаза, но делать ребенка инвалидом было не в их планах. Тогда они обратились к южнокорейским врачам.
В медицинском центре «Самсунг» Республики Корея Даше поставили вторую стадию ретинобластомы. Врачи предложили пройти шесть курсов высокодозной химиотерапии. С ноября 2014 года по апрель прошлого года Дашенька жила в больнице и надеялась на скорейшее выздоровление. Но в августе 2016 года на плановом контрольном обследовании врачи обнаружили у малышки рецидив.
В Корее 17 октября Даше провели второй курс химиотерапии остатками препарата от других пациентов. Сумма была колоссальной – 17 тысяч долларов.
«В Южной Корее больше гарантии не дают, – рассказала мама Даши, Ирина Масюк. – Чтобы спасти жизнь нашей доченьке, нужно срочное лечение в США. Клинике мы должны за лечение 175 тысяч долларов – это примерно 12 млн рублей. И они готовы принять в ближайшее время нашу доченьку».
Как помочь Даше:
Сбербанк России:
Карта: 4276 8500 5706 2116
Счет: 40817810550001910332
Кор/счет: 30101810600000000608
ИНН/БИК: 7707083893/040813608
Масюк Ирина Сергеевна
PAY PAL:
pomozem.daria@gmail.com
оформлен на доверенное лицо Anastasiia Shirokova
QIWI WALLET:
79644333375
«Яндекс.Деньги»:
4100 1261 6665 257
«Билайн»:
+79020526598
«Мегафон»:
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+79146522817
«МТС-БАНК»:
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Кор/счет: 30101810600000000232
ИНН/БИК: 7702045051/044525232
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