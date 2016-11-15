Маленькой девочке из Владивостока срочно нужна помощь

Маленькой Даше Кучеровой еще в полгода поставили страшный диагноз – ретинобластома (рак). В России ее родителям предложили удаление глаза, но делать ребенка инвалидом было не в их планах. Тогда они обратились к южнокорейским врачам.

В медицинском центре «Самсунг» Республики Корея Даше поставили вторую стадию ретинобластомы. Врачи предложили пройти шесть курсов высокодозной химиотерапии. С ноября 2014 года по апрель прошлого года Дашенька жила в больнице и надеялась на скорейшее выздоровление. Но в августе 2016 года на плановом контрольном обследовании врачи обнаружили у малышки рецидив.







В Корее 17 октября Даше провели второй курс химиотерапии остатками препарата от других пациентов. Сумма была колоссальной – 17 тысяч долларов.





«В Южной Корее больше гарантии не дают, – рассказала мама Даши, Ирина Масюк. – Чтобы спасти жизнь нашей доченьке, нужно срочное лечение в США. Клинике мы должны за лечение 175 тысяч долларов – это примерно 12 млн рублей. И они готовы принять в ближайшее время нашу доченьку».

Как помочь Даше:

Сбербанк России:

Карта: 4276 8500 5706 2116

Счет: 40817810550001910332

Кор/счет: 30101810600000000608

ИНН/БИК: 7707083893/040813608

Масюк Ирина Сергеевна

PAY PAL:

pomozem.daria@gmail.com

оформлен на доверенное лицо Anastasiia Shirokova

QIWI WALLET:

79644333375

«Яндекс.Деньги»:

4100 1261 6665 257

«Билайн»:

+79020526598

«Мегафон»:

+79245257171

«МТС»:

+79146522817

«МТС-БАНК»:

Карта: 4042 6690 5180 4957

Счет: 40817810800007399545

Кор/счет: 30101810600000000232

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.