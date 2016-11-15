Высокие технологии в медицине становятся все доступнее для приморцев

Более 4 тысяч жителей края получат высокотехнологичную медицинскую помощь в приморских клиниках в 2016 году

Предстоящая сложная операция - всегда стресс для самого человека и его близких. И зачастую не только потому, что само по себе сражение с недугом требует больших жизненных сил. Предстоящая операция ставит перед пациентом и его родными порой неразрешимый вопрос: где взять деньги? В понимании многих все, что чуть сложнее удаления аппендицита, стоит дорого и сделать бесплатно практически невозможно. Между тем это совсем не так, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Уже несколько лет успешно работают механизмы получения высокотехнологической медицинской помощи как в приморских, так и в лучших российских клиниках. Система развивается и расширяется, вовлекая в работу по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) все новые лечебные учреждения Приморья. На это нацелена и краевая программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы.

О том, что такое высокотехнологичная медицинская помощь и какие действия необходимо предпринять пациенту, чтобы ее получить, рассказала начальник отдела мониторинга реализации госзадания по оказанию высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения департамента здравоохранения края Ирина НОВИЧИХИНА.

Как получить ВМП

- При департаменте здравоохранения создана комиссия по отбору пациентов на оказание ВМП, заседания которой проходят 2-3 раза в неделю. На основе представленного пакета документов пациенты по необходимости направляются в федеральные медицинские учреждения, рекомендованные им лечащими докторами, - рассказала Ирина Новичихина, подчеркнув, что понятие «квоты», ранее знакомое пациентам, сегодня становится неактуальным. - Теперь мы направляем на ВМП всех пациентов при наличии показаний и отсутствии противопоказаний.

На оказание пациенту государственной услуги департаменту выделяется не более 13 рабочих дней, за это время идет рассмотрение и последующее оформление документов. Информация о пациенте размещается в специализированной информационно-аналитической системе Минздрава, на него оформляются карта и талон в то лечебное учреждение, которое рекомендовал доктор, - с учетом права пациента на выбор медицинской организации. Об этом самого пациента проинформируют по телефону.

А вот сроки ожидания госпитализации зависят уже от принимающей клиники (объемов услуг, которые она может оказать, и количества пациентов, находящихся в листе ожидания по конкретному виду помощи). Лист ожидания в каждом лечебном учреждении формируется по дате подачи документов.

Но комиссия департамента, по словам Ирины Новичихиной, может отказать в постановке на учет (в случае наличия противопоказаний) или направить на дополнительное обследование. Например, противопоказанием для эндопротезирования суставов может быть такая патология, как сахарный диабет. Оперировать пациента при высоких уровнях глюкозы крови противопоказано. Не случайно пациентов при подготовке в ВМП смотрят стоматолог, уролог, гинеколог, все это делается, чтобы исключить хронические очаги инфекции, которые могут осложнить послеоперационный период.

- Высокотехнологичная помощь - один из методов лечения, и если лечащий врач считает, что простые методы не помогают и пациенту нужна помощь, которая выходит за рамки поликлиники или городского либо краевого стационара, то он готовит соответствующий комплект документов, - подчеркнула начальник отдела. - Решение принимает врач, который ведет пациента. И самому пациенту никуда ходить не надо!

Медицинская организация сама передает комплект документов в департамент. Задача пациента - пройти те обследования, которые порекомендовал врач.

Если пациенту требуется ВМП, которую в рамках обязательного медицинского страхования оказывают приморские клиники, то пакет документов передается напрямую в принимающую лечебную организацию, которая включает пациента в лист ожидания. С каждым годом растет число местных клиник, получивших лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи.

Высокие технологии приморской медицины

Более 20 приморских клиник участвуют в выполнении государственного задания по ВМП, во Владивостоке это практически все крупные стационары, в текущем году лицензии получили краевая клиническая больница №1 и Уссурийская городская больница. Высокотехнологичную помощь оказывают артемовская городская больница (по направлениям травматология и ортопедия), лезозаводская, спасская, арсеньевская и другие больницы (неонатология, травматология, ортопедия, нейрохирургия), краевой онкологический диспансер (хирургия и противоопухолевая терапия).

Большое внимание в крае уделяется медицинской помощи новорожденным детям и, в частности, выхаживанию малышей, родившихся раньше срока. Несколько больниц, расположенных на территории Владивостока и других приморских городов, по этому направлению также оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь. Но флагманом все-таки является Приморский краевой перинатальный центр, введенный в эксплуатацию чуть более двух лет назад и специально рассчитанный на лечение и реабилитацию матерей и малышей, появившихся на свет раньше срока и с тяжелыми патологиями. Как рассказала «Золотому Рогу» главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна КУРЛЕЕВА, в этом специализированном учреждении применяются самые современные технологии.





- В нашем центре оказывается высокотехнологичная медицинская помощь детям с крайней незрелостью, с экстремально низкой и очень низкой массой тела - менее 1500 граммов - это основной приоритет, который мы на себя берем, - пояснила Татьяна Юрьевна. - Для этого отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных перинатального центра оснащено самым современным оборудованием; например, для респираторной поддержки малышей, которые сами пока не в состоянии дышать, мы используем высокочастотную вентиляцию легких. Отделение оснащено мониторами для постоянного слежения за детьми, на которых отражаются различные показатели: пульс, дыхание, насыщение кислородом крови и другие. Уже на этапе подготовки матерей к рождению таких малышей и сразу после родов в целях выхаживания используются уникальные лекарственные препараты, которые помогают справляться с функциональной незрелостью младенца.

Дети, родившиеся раньше срока, проходят в центре несколько этапов восстановления. В специальных кувезах недоношенного ребенка «доращивают», метод «кенгуру», когда ребенка выкладывают на грудь матери, благодаря чему возникает телесный контакт, используется еще в реанимации и, как говорят врачи, дает хорошие результаты.

- Кроме того, в отделении используются скрининги на наследственные заболевания, аудиологические и офтальмологические скрининги, позволяющие на раннем этапе выявлять ретинопатию недоношенных, проблемы со слухом и другие заболевания, чтобы исключить в последующем инвалидность. У нас для этого есть персонал, который обучен не только на базах медицинского университета, но и на центральных базах и даже за рубежом, - рассказала Татьяна Курлеева. - На текущий год мы уже выполнили государственное задание в объеме 30 случаев. Но при необходимости этот объем может быть скорректирован в сторону увеличения.

Большой объем ВМП жителям края за счет средств федерального и краевого бюджетов и ОМС выполняется в ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи». Как рассказала «ЗР» заместитель главного врача ККЦ СВМП Наталья МАРУХНО, в 2016 году центру выделено 160 квот, из них 39 - за счет средств федерального и краевого бюджетов. На сегодня получили ее уже 150 больных, преимущественно это дети Приморского края от периода новорожденности до 18 лет.

- Наши специалисты оказывают высокотехнологичную помощь по профилям: сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, урология, нейрохирургия. Мы проводим отдельные открытые операции у детей с врожденными пороками сердца, которые не требуют условий использования аппарата искусственного кровообращения, в том числе у новорожденных деток по жизненным показаниям с критическими пороками сердца. Каждый год увеличивается число детей, которым коррекция порока сердца выполняется внутрисосудистым доступом, т.е. без разреза, - пояснила она.

Ортопеды центра выполняют сложные высокотехнологичные реконструктивные операции у детей с врожденными и приобретенными дефектами опорно-двигательного аппарата при деформациях конечностей, грудной клетки, при сколиозах, возвращая здоровье, красоту и достаточно высокое качество жизни.

- Значительно увеличилось число детей, получивших высокотехнологичную помощь с урологической патологией. Им выполняются уникальные реконструктивно-пластические операции при сложных врожденных дефектах развития мочеполовой системы, в том числе посредством малоинвазивных эндоскопических технологий. Мы единственные в крае лечим детей по квотам ВМП с мочекаменной болезнью, используя методы дистанционной и контактной литотрипсии, - отметила Наталья Марухно. - Для оказания высокотехнологичной медицинской помощи в ККЦ СВМП созданы все необходимые условия, работают опытные специалисты, которые постоянно совершенствуют свои знания и умения. И, самое главное, есть дети, которые в ней нуждаются, и число их только возрастает.

Но если приморскому пациенту нужна помощь медицинского центра федерального уровня, то его направляют в другие города - на получение ВПМ за счет средств федерального бюджета. И многие такой возможностью уже воспользовались, выехав на операцию в Хабаровск, Новосибирск, Барнаул, Санкт-Петербург и Москву. Впрочем, едут иногородние пациенты и во Владивосток, в Медицинский центр ДВФУ, где также оказывается высокотехнологичная медицинская помощь.

Ирина БАРАННИК.

АКТУАЛЬНО

Кто заплатит за операцию

По существующему у медиков определению, ВМП - это один из методов лечения, который осуществляется с использованием сложных (уникальных) технологий, он действительно относится к числу дорогостоящих, но, как подчеркивали все врачи, с которыми пришлось общаться в ходе подготовки этого материала, для самого пациента оказывается бесплатно.

Расходы на ВМП покрываются из двух источников финансирования: за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования по видам, включенным в базовую программу ОМС (по полису) и - для наиболее дорогостоящих и менее «растиражированных» видов ВМП - за счет федерального бюджета.

От самого пациента могут потребоваться незначительные денежные затраты в ходе подготовки к операции - на некоторые обследования, которые не входят в базовую программу ОМС.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.