В Приморье пройдет неделя борьбы с раком груди

Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте здравоохранения, в течение следующей недели в лечебно-профилактических учреждениях края пройдут мероприятия и акция, направленные на профилактику и выявление одного из распространенных онкологических заболеваний.

Так, например, с 19 по 23 октября ежедневно с 9:00 до 12:00 во Владивостокской поликлинике №9 в доврачебном кабинете женщины смогут бесплатно по полису ОМС пройти скрининг-обследование.

«Для пациенток будет организована маммография, а консультацию по выявленной патологии окажут врачи хирурги и гинекологи», – сообщила заместитель главного врача медучреждения Наталья Бурдуковская.

Кроме этого, 22 октября, все желающие смогут прослушать мультимедийную лекцию «Профилактика и раннее выявление заболеваний молочной железы».

«В 12:00 в актовом зале поликлиники для всех желающих будет организована лекция. Участники встречи также получат символ акции «Неделя борьбы против рака груди» – розовую ленточку», – добавили в поликлинике.

К неделе борьбы против рака груди присоединились и женские консультации Приморья, а также учреждения родовспоможения.

«В рамках проведения недели борьбы с раком груди в женской консультации Владивостокского родильного дома № 3 будет оформлен информационный стенд, рассказывающий о проблемах этого онкозаболевания, его симптомах и методах самообследования – о том, на какие изменения в своем организме женщина должна обращать внимание и как именно можно их обнаружить», – сообщили в женской консультации.

По мнению специалистов, подобная разъяснительная работа очень важна в борьбе со страшным недугом, ведь она позволяет повысить грамотность населения, помочь в раннем выявлении признаков присутствия заболевания и в своевременном обращении к врачу, что, в свою очередь, является залогом успешного лечения и выздоровления.

Напомним, что принять участие в акциях может каждый, при себе пациент обязан иметь полис и паспорт.

О том, какие мероприятия планируются в поликлиниках по месту жительства, приморцы могут узнать в регистратурах лечебных учреждений, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.