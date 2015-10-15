Неравнодушных просим помочь!

Комитет по информационно–аналитической работе и связям с общественностью Молодежного совета Сибирцевского городского поселения просит помочь Анастасии Шкулипа. Ее жизнь трагически поделилась на две половины. Вот ее история.

- Еще несколько лет назад я жила простой и обычной жизнью. У меня была, как и у всех нормальных людей, семья; муж, с которым мы мечтали о малыше. Все шло, как мне казалось, своим чередом. Но новый 2014 год стал переломным и одновременно самым тяжёлым в моей жизни.

Расскажу вам всю свою историю. 5 мая 2014 года я узнала, что стану мамой, счастью не было предела. Беременность протекала хорошо, не считая сильного токсикоза. Все мои мысли были посвящены появлению нашего чуда, нашего ребёночка. Четвертый месяц беременности, токсикоз стал проходить, казалось, все хорошо… Но начались сильные боли в тазу с ирродацией в правую ногу, боли были настолько сильные, что меня забрали в роддом. Врачи районной больницы не смогли ничем помочь, отправили в г.Владивосток. Два дня в невралгии меня пытались обезболить, но ничего не помогало… Боли становились сильнее, решили сделать магнитно-резонансную томографию поясничного отдела позвоночника. Как гром среди ясного неба прогремел страшный диагноз: опухоль в позвоночнике. Мне показалось, что жизнь остановилась.. Но маленький человечек внутри меня давал мне силы, ведь я должна жить ради него!

С неврологии перевели меня в нейрохирургию и там собрался консилиум врачей и моих родственников. Было принято единогласном решение делать аборт. Но я со слезами на глазах настояла на своём – во что бы то не стало аборт делать не буду!!! Врачи приняли решение поддержать беременность до 35 недель. Боли с каждым днем усиливались - все сильней и сильней, ноги отказали. Я могла передвигаться только в инвалидом кресле. Никакие обезболивающие не помогали. Меня забрали в реанимацию с ужасными болями, там начали колоть наркотические обезболивающие. В реанимации я находилась 5 дней. Боли стали проходить, но всего на пару дней. Беременность не позволяла врачам Применять сильные лекарства, боясь негативных последствий для малыша. врачи приняли решение делать операцию по удалению опухоли, но опять же был очень большой риск того, что ребёнок не выживет. Я очень боялась, но выхода не было… нужно было рисковать. И 28 октября 2014года врачи провели операцию на позвоночник. Я с моим малышом стойко выдержали пятичасовой наркоз! На тот момент казалось, что всё мой кошмар закончился: боли ушли, меня скоро выпишут, и я поеду домой, но увы… Через 2 недели нам сказали, что опухоль злокачественная… В хирургии я находилась до декабря и снова ужасные боли… Животик рос, и давил на опухоль, решили делать кесарево сечение, перевели в роддом на сроке 28 недель. и вот кошмарные бессонные 2 недели, боли были адские. 8 декабря 2014 года настал самый счастливый день в моей жизни: в 9.50 путем кесарево сечения в 30 недель появилось моё счастье в 1520 грамм и 41см. Малыша поместили в кьювез, он добирал вес, а я ездила к нему в реанимацию на инвалидной коляске. Приезжая в реанимацию, я до кьювеза, до своего малыша, пыталась дойти пешком, делала снова первые шаги. Позже моего малыша перевели в детскую краевую больницу добирать вес, а мне срочно надо было лететь в г. Харбин на лечение. Прилетев в Харбин 4 января 2015 я прошла обследование. Снова страшный диагноз: метастазы в легких. Я прошла 6 курсов химиотерапии, лечение лучом. После второго курса я начала ходить, а мой малыш весом уже в 3150г был дома с папой и бабушкой. Я плакала… Горько осознавать, находясь в другой стране, что я не могу обнять своего мальчика… Полтора месяца, длинных и тяжелых, в разлуке с малышом, я находилась в г. Харбине. Мне было дико больно, обидно, что я не с ним… В конце февраля 2015 года мы вернулись в Россию, и я увидела сына, я не смогла сдержать слез, слез счастья...

На этом лечение не закончилось.

На этом лечение не закончилось. Каждые 3 месяца я ездила в г.Харбин на химиотерапию, последний курс закончился в июне 2015г. Сделали снимки, вроде бы все хорошо, отпустили домой.

Дома время летело незаметно, подходил срок ехать обратно на обследование, но денег уже не было... Приняли решение пройти КТ легких и МРТ позвоночника в Приморском крае, а снимки отправить в Харбин. Результаты снимков оказались плачевными. Снова требуется дорогостоящее лечение, химиотерапия, а денег на это нет...

Стыдно ещё раз просить, но очень хочется жить, жить ради своего ребёнка!!!!

Мне очень нужна ваша помощь!

ВСЕМ-ВСЕМ-ВСЕМ!!! Приглашаем ВСЕХ принять участие в БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ +100. В помощь на лечение АНАСТАСИИ ШКУЛИПА. Телефон для перевода через мобильный банк: Отправить смс на номер 900 с текстом: ПЕРЕВОД (ПРОБЕЛ) НОМЕР ТЕЛЕФОНА (10 ЦИФР) (ПРОБЕЛ) СУММА: .Придет ответное СМС с кодом , нужно его подтвердить. 953 213 03 94 Степан (муж) 9532279183, 4276850067643574 ANASTASIA SHKULIPA (мой счёт, и номер телефона)

Копилки в помощь Анастасии установлены в магазинах пгт. Сибирцево по адресам:

Магазин «Бумеранг» (район ГАИ ВАИ) – п. Сибирцево, ул. Строительная 19;

Магазин «Кокетка» - п. Сибирцево, рынок «Чары»;

Магазин «Прморье» - п. Сибирцево;

Магазин «24» - п. Сибирцево, ул. Красноармейская

Магазин «Престиж» - п. Сибирцево

Магазин «Бумеранг» - п. Сибирцево (район ж/д вокзала)

Вместе МЫ настоящая активная команда и умеем творить добрые поступки.

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!!!

Записала Ольга ГОЛОВКО, руководитель комитета по связям с общественностью Молодежного совета Сибирцевского городского поселения.



