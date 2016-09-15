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Во Владивостоке пройдёт общегородская акция "Здоровые сердца Владивостока"

15 Сентября 2016, 15:05 | Приморье

В следующую субботу, 24 сентября, во Владивостоке в Доме офицеров флота (ул. Светланская, 48) пройдёт общегородская акция «Здоровые сердца Владивостока». Принять участие в мероприятии, организованном администрацией города Владивостока, приглашаются все желающие. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

В этот день все желающие смогут получить консультации кардиолога и диетолога, врача по лечебной физкультуре, врача по вопросам медицинской профилактики. Кроме того, можно будет измерить артериальное давление, пройти экспресс-исследование уровня сахара крови, пройти тонометрию. Участников акции ждут также викторины и конкурсы. 

Администрация города Владивостока приглашает всех желающих принять участие в акции «Здоровые сердца Владивостока» 24 сентября. Вход свободный. Начало акции в 12 часов.

А 21 сентября в 15 часов в преддверии акции в актовом зале поликлиники №1 (ул. Уткинская, 7) пройдёт круглый стол, посвященный вопросам сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе мероприятия жители Владивостока смогут обсудить со специалистами все интересующие вопросы. Врачи расскажут собравшимся о необходимых мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: диетолог  кардиолог  здоровье 



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Комментарии

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