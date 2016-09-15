Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке пройдёт общегородская акция "Здоровые сердца Владивостока"
В следующую субботу, 24 сентября, во Владивостоке в Доме офицеров флота (ул. Светланская, 48) пройдёт общегородская акция «Здоровые сердца Владивостока». Принять участие в мероприятии, организованном администрацией города Владивостока, приглашаются все желающие. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В этот день все желающие смогут получить консультации кардиолога и диетолога, врача по лечебной физкультуре, врача по вопросам медицинской профилактики. Кроме того, можно будет измерить артериальное давление, пройти экспресс-исследование уровня сахара крови, пройти тонометрию. Участников акции ждут также викторины и конкурсы.
Администрация города Владивостока приглашает всех желающих принять участие в акции «Здоровые сердца Владивостока» 24 сентября. Вход свободный. Начало акции в 12 часов.
А 21 сентября в 15 часов в преддверии акции в актовом зале поликлиники №1 (ул. Уткинская, 7) пройдёт круглый стол, посвященный вопросам сердечно-сосудистых заболеваний. В ходе мероприятия жители Владивостока смогут обсудить со специалистами все интересующие вопросы. Врачи расскажут собравшимся о необходимых мерах профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Новости тематики
- Сеть детских медицинских клиник появится в Свободном порту Владивосток
- Медики из Китая замахнулись на свободный порт Владивосток
- Во Владивостоке пройдёт общегородская акция "Здоровые сердца Владивостока"
- Тихоокеанский медицинский конгресс в 13-й раз открылся в Приморье (Фоторепортаж)
- По Приморью распространяются брюшной тиф и гепатит А
- На XIII Тихоокеанском медицинском Конгрессе речь пойдет о новых технологиях
- В Приморье одного за другим меняют главврачей
- Свежий воздух укрепляет уверенность в себе
- Лекарства для льготников продолжают поступать вовремя
- Опасная экзотика
Новости раздела
- Сеть детских медицинских клиник появится в Свободном порту Владивосток
- Медики из Китая замахнулись на свободный порт Владивосток
- Во Владивостоке пройдёт общегородская акция "Здоровые сердца Владивостока"
- Тихоокеанский медицинский конгресс в 13-й раз открылся в Приморье (Фоторепортаж)
- По Приморью распространяются брюшной тиф и гепатит А
- На XIII Тихоокеанском медицинском Конгрессе речь пойдет о новых технологиях
- В Приморье одного за другим меняют главврачей
- Свежий воздух укрепляет уверенность в себе
- Лекарства для льготников продолжают поступать вовремя
- Опасная экзотика
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
Trading is the best thing that ever happened to me. Glad I found Superior Trading System, they are the best teachers in how to trade successfully. Google Superior Trading System to find them.