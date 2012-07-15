Опасные ошибки, которые совершают пострадавшие от укусов клещей

30 апреля, ZRPRESS. Каждый дачник и отдыхающий в лесу должен помнить, что в случае укуса клеща нельзя мазать насекомое маслом и удалять его с тела голыми руками, сообщила РИА Новости замдиректора по научной работе НИИ детских инфекций ФМБА России, профессор Наталья Скрипченко.

Сообщения об укусах клещей после того, как на большей части России установилась теплая погода, поступают из многих регионов страны. Пострадавшие от насекомых зарегистрированы в Приморском крае, Бурятии и Горном Алтае, Томской, Московской и других областях.

Правила безопасности

По словам Скрипченко, важно помнить, что клещи чаще всего живут в сухой листве и на кустарниках на высоте около полутора метров. "Поэтому в лес нужно ехать в сапогах. Но если в кроссовках, то брюки должны быть заправлены в них, чтобы предупредить заползание клеща на тело", - сказала врач.

Кроме того, необходимо взять с собой головной убор, но в любом случае осматривать голову каждые полчаса, подчеркнула она.

Скрипченко добавила, что если клещ все-таки укусил, не рекомендуется удалять его с тела голыми руками. "Клещ выделяет вирус, и если у вас есть рана, можно заразиться. Чтобы его удалить, подойдут любые подручные предметы - перчатки, пинцет, полиэтиленовый пакет", - объяснила она.

По словам врача,



клещ впивается в кожу по часовой

стрелке, соответственно, удалять его

нужно в обратном направлении.



"Но не тянуть его под углом, а удалять по направлению вверх, перпендикулярно, легкими движениями", - советует она.

Скрипченко также отметила, что распространенная рекомендация о том, что клеща нужно смазать маслом и он сам отпадет - необоснованна.

"На самого клеща нельзя капать масло, клей, нельзя ничем его затыкать, потому что он дышит через задний проход. Как только вы его затыкаете, он становится агрессивным и выплескивает вам в организм все вредные вещества, которые есть в его пищеварительной системе. Это вирус клещевого энцефалита, анаплазма, боррелия и другие", - сказала она.

После того как клещ удален, место укуса следует промыть перекисью водорода и обработать йодом и при первой же возможности обратиться к врачу. Само насекомое необходимо отнести в лабораторию для исследования, а если нет такой возможности - сжечь, отметила эксперт.

Клещевые диагнозы

По словам Скрипченко, один клещ может передавать до шести инфекций. "В нашем регионе чаще всего циркулирует вирус клещевого энцефалита и боррелия", - сказала она.

Если лабораторные исследования показали, что в клеще есть боррелии - человеку, которого он укусил, проводят химиопрофилактику от боррелиоза антибиотиками, сообщила врач.

Она добавила, что если анализ на боррелии дает отрицательный результат, врачи все равно наблюдают за пострадавшим человеком в течение 21 дня. "Смотрим лимфатические узлы в месте покуса клеща, смотрим температуру, покраснение в месте укуса. Если все это есть, это говорит о том, что у человека признаки боррелиоза", - объяснила медик.

Скрипченко добавила, что боррелия поражает кожу, нервную систему, сердце. В течение месяца после укуса у человека может развиться аритмия.

Если специалисты обнаружат в клеще антиген вируса клещевого энцефалита, то человеку, который не получал прививку от этого заболевания, вводится в первые 96 часов противоклещевой иммуноголбулин. "Но он низкоэффективен, и так как это препарат крови, он небезопасен", - подчеркнула она.

По словам врача, эксперты склоняются к мнению, что в случае клещевого энцефалита также следует применять противовирусные препараты. При этом заболевании появляются такие симптомы, как лихорадка, выраженная головная боль, рвота, пишет РИА Новости.