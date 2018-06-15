Основной инстинкт

Процесс покорения женщиной мужского сердца - целая наука

В любом сообществе устраивается состязание среди мужчин с целью выявить лучшего. Так повелось с первобытных времен. Лучшим мужчинам, выигравшим состязание в силе и ловкости, доставались и лучшие женщины. Это делалось для создания генетической элиты вида. У животных наблюдается нечто подобное. В марте, когда коты сходят с ума от любви, они дерутся за лучшую самку, и она действительно достается сильнейшему. А вспомним оленей и их весенние бои за лучшую самку! Все в природе подчинено одному и тому же закону: генетический отбор с целью выбрать лучшего самца и лучшую самку. О том, как покорить мужское сердце, корреспонденту "Журнала Здоровья" рассказали приморский психолог Евгения Кузовлева.

Мужчина выбирает не самую богатую, но самую здоровую и красивую женщину, причем победнее и без связей, чтобы она была более покладистой. А деньги он сам заработает. Для мужчины самое главное - не борьба за женщину, а борьба с другими мужчинами.

Для женщин многое решается на конкурсах красоты, на танцах, на народных гуляниях, на дискотеках в клубе. Женщина должна показать себя: она должна быть картинкой, то есть всегда с макияжем, с прической, любезной и доброжелательной.

Женщине нужно подать себя. Для этого надо знать, что привлекает мужчину. Надо разбираться, какие слова и с какой интонацией мужчина хочет слышать, а какие - нет. Нужно научиться быть покладистой, мягкой, женственной. Если вы вдруг в ходе выяснения отношений заявите мужчине о его несостоятельности - сексуальной или как главы семьи, бизнеса, мужчина вам этого никогда не простит. Не простит он и то, что вы в пылу скандала выбросите в окно его коллекцию марок, которую он всю жизнь собирал.

Завоевывать сердце мужчины необходимо с выяснения круга его интересов, черт его характера, понимания того, что в противоположном поле наиболее притягивает его и что отталкивает. Процесс покорения мужских сердец необходимо начинать с составления психологического портрета возлюбленного. С этой целью рекомендуется окинуть взглядом избранника как бы со стороны. Следует выяснить все его достоинства и недостатки. Не следует думать, что у него их нет.

Немаловажным является составление перечня качеств, при помощи которых существует вероятность привлечь мужчину. Следующим этапом на пути к пленению мужского разума должен стать поиск способа встреч с возлюбленным. Поскольку для того, чтобы избранник заметил вас, вам необходимо хотя бы изредка с ним пересекаться или регулярно появляться в том месте, где чаще всего бывает мужчина.

Женщине, как утверждают психологи, мягкость, внимательность, забота и нежность дадут существенно больше в плане привлекательности, нежели идеально правильные пропорции лица. Муж пришел домой не в духе? Не спешите выяснять, что случилось, лучше накормите его вкусным ужином. Захочет - он сам вам все расскажет. Он предупредил вас, что вечером будут гости? Не надувайте губы, идите на кухню и приготовьте ужин. Иначе зачем вы ему нужны? Дом - это территория женщины. Работа - территория мужчины.

Психология отношений, как завоевать мужчину, рекомендует в первую очередь женщине холодную выдержку. Не стоит при каждой встрече с замиранием сердца ловить каждое слово любимого. Мужчине необходимо ощущать себя завоевателем. Но покорить его сможет лишь снежная королева и не обязательно первая красавица. Однако не стоит путать неприступность с высокомерием. Больше шансов имеют девушки открыто улыбающиеся, а не с приклеенным высокомерным выражением на лице. Орудие в руках прелестниц - естественность.

Доброта - тоже одно из любимых мужчинами женских качеств. Не стоит бояться демонстрировать и собственный интеллект и сообразительность в беседе, но заносчивости и презрительности следует избегать. Грамотный выбор темы беседы - 90% успеха. Выбирать ее надо исходя из предпочтений мужчины и собственного понимания. Ведь будет смешно выглядеть, если женщина, ничего не понимающая в компьютерных технологиях, начнет о них рассуждать.

Выбирайте выражения. Не стоит грубо льстить собеседнику. Лучше восторгаться не внешностью или стилем одежды, а талантами избранника, его увлечениями и поступками.

Естественность должна наблюдаться не только в поведении, но и во внешнем облике. Избегайте кричащего яркого макияжа, больше похожего на боевую раскраску.

Девушка, которая умеет оценить тонкий юмор и поддержать собеседника, привлечет к себе не одного поклонника. Женщина-загадка вызывает охотничьи инстинкты и желание завоевать ее.

Уважайте личное пространство мужчины. Оставьте ему свободное время от себя. Ведите интересную жизнь и будьте интересны себе и мужчине, советует Евгения Кузовлева.

Татьяна КУРОЧКИНА.

"Журнал Здоровья", № 3, июнь, 2018 г.