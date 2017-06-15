Три программы здоровья

Эти три женщины выглядят лет на 20 моложе своего возраста, хотя им давно за 50. В чем секрет их здоровья, энергии и оптимизма? У каждой он свой, но есть нечто общее: уважение к природе и серьезная систематическая работа над своими душой и телом. «ЖЗ» решил рассказать об этих секретах - региональная программа «Развитие здравоохранение Приморского края» ориентирует население на здоровый образ жизни и профилактику.





Наталья Федоровна Зяблицкая много лет работает в Институте биологии моря ДВО РАН комендантом биостанции «Восток». Место это на берегу залива Восток поистине легендарное, начиная с 70­х годов ХХ века здесь побывали и ученые с мировым именем, и космонавты, и даже всемирно известный путешественник Тур ХЕЙЕРДАЛ, что подтверждают записи в гостевой книге биостанции. Все они непременно парились в местной бане и остались он нее в восторге. Наталья Федоровна считает русскую баню мощным источником здоровья.

На биостанции баню топят дровами, привозят артезианскую воду. Рядом море. Распарившись, взрослые и дети ныряют в морскую воду в любое время года, даже зимой. Пикантным моментом, который не афишируют, считается то, что прекрасные дамы купаются в море в своей природной красоте. Мужчины деликатно держатся в стороне, но нет­нет, и на морском горизонте покажется то катер, то парусник, то виндсерф…

- У нас сложился некий клуб любителей бани, - рассказывает Наталья Федоровна. - На просторной веранде распиваются чаи и ведутся неспешные разговоры. Мы делаем друг другу массажи, есть мастера, которые в парилке колдуют банными вениками. И после таких процедур люди расстаются с радикулитами, остеохондрозами надолго, если не навсегда. Мед, травяные чаи, веники из разных пород деревьев - все это непременный атрибут русской бани. Чай для нас - это целая культура. Женщины приносят свои варенья, травы. Мята, мелисса, чабрец, шиповник и так далее. Мы пользуемся разными вениками: дубовыми, березовыми, хвойными.

Основные правила парной таковы. Первое: желательно, чтобы в баню человек ходил регулярно, тогда организм настраивается на определенный ритм. Второе: надо прислушиваться к своему организму, не стараться побить какие­то рекорды, кого­то пересидеть в парилке, перещеголять в море. У женщин, как правило, мощная интуиция, ей стоит доверять. Третье: после парилки, ныряя в воду, необходимо мочить голову тоже, чтобы кровеносные сосуды всего тела испытывали одинаковую нагрузку. И еще - в море не нужно сидеть долго, чтобы не промерзнуть, особенно зимой. Четвертое: нельзя ходить в баню ни на голодный, ни на слишком сытый желудок. Нельзя пить алкоголь и холодные напитки. Самый оптимальный вариант - это чаи, хотя мужчины часто берут в баню пиво.

Если попросить Наталью Федоровну вспомнить что­нибудь из истории бани на биостанции, то рассказов будет дотемна. Не так давно сюда приезжал Питер ШВАРЦ. Его дедушка когда­то работал в торговом доме «Кунц и Альберт», бабушка была русская. И вот вместе и солистами Штутгартской оперы несколько человек приехали на биостанцию. Гости из Германии ни разу в жизни не видели, что такое банный веник. Мама Питера - энергичная дама 72­х лет - как залезла на верхнюю полку парилки, так не хотела оттуда уходить. Узнав, что у нее больное сердце и стоит кардиостимулятор, хозяева энергично стали выманивать ее из парилки в море. В холодной воде она еще больше вдохновилась, и просила, чтобы ее из ведра поливали водой, так как она любит холод.





Людмила Петровна Хохлова - инженер­проектировщик, и хотя по возрасту давно на пенсии, продолжает активно работать и активно путешествует по миру. Обожает своих троих внуков. Она - большой любитель дачи, где выращивает овощи и лекарственные растения.

- Много лет назад научный сотрудник Института географии ДВО РАН Маргарита ЧИПИЗУБОВА издала книгу «Аптека в палисаднике», - говорит Людмила Петровна. - В ней была информация о тех растениях, которые мы каждый день видим в городских парках, в палисадниках перед нашими домами, на дачах. Эта книга произвела, можно сказать, революцию в моей голове. Я поняла, сколько бы я ни выращивала на даче овощей, до матушки­природы мне далеко, особенно до нашей дальневосточной природы. У нас на каждой полянке растет множество полезных и даже лекарственных растений, и все, что мы выпалываем как сорняки, даже более полезно, чем то, что мы выращиваем.

В книге Маргариты Чипизубовой были, например, главы, посвященные самому обычному лопуху, особенностям его произрастания и блюдам из лопуха. Оказывается, в Японии и во Франции его выращивают как культурное растение, и корень однолетнего лопуха идет в пищу. Листья лопуха идут в супы, черешки можно жарить, получается блюдо, немного напоминающее тушеный папоротник. Лопух оздоравливает все наши суставы.

Пырей, корни которого мы так яростно выпалываем на грядках, очень полезно заваривать и пить при болезнях печени. Да, собственно, зачем ждать болезней, если можно их предупредить? Сорняк мокрец очень вкусен в салатах. Одуванчик - весь, от цветка до корня, полезен и вкусен. Из цветов делается вино и варенье, корни можно жарить или делать из них напиток. Лебеда, крапива, береза, горец, сныть…Словом, я с великим удовольствием много­много лет осваиваю этот удивительный мир растений, чтобы моя семья была здоровой. Я собираю разные травы, сушу их для чаев. Всю зиму добавляю в супы высушенные или засоленные смеси крапивы, подорожника, лебеды, березовых листьев, и, конечно же, огородной зелени.

Мои тетушки, сестры моей мамы, рассказывали, что до войны, в военные и послевоенные годы, то есть 1930­50 годы они, маленькие дети, знали, какие дикие травы и их корни съедобные и вкусные, и с ранней весны до поздней осени в лесу, на лугах собирали их и ели. Благодаря здоровой пище все мои тетушки прожили больше 90 лет.

Мой отец, детство которого выпало на войну, тоже очень любил дикие растения. Ранней весной мы отправлялись с ним на луга за диким луком, черемшой, крапивой, собирали березовый сок. Папоротник его учили собирать и готовить местные корейцы. Папа был родом с Украины, служил в морской авиации, и его вертолетный полк стоял в Новонежино. Ему очень интересно было узнавать от здешних старожилов про лимонник, дикий виноград, кишмиш, грибы. Я глубоко убеждена, что мы используем далеко не все возможности, которые дает нам родная природа.





Елена Юрьевна Лукшина - преподаватель физики и химии. Мать пятерых, ныне уже взрослых детей, бабушка троих внуков. Большой поклонник Никитиных, многодетной семьи, авторов многих книг о закаливании детей. Она восприняла как руководство к действию главную мысль Никитиных: здоровые, с крепкой иммунной системой и физические развитые дети непременно будут умными. У нее хватило смелости увезти маленьких детей жить в деревню Анисимовку. Дети были счастливы поселиться рядом с лесом, купаться круглый год в горном ручье, кататься на лыжах и коньках. Местные жители были в шоке о того, что малыши обливают себя холодной водой в самую морозную зиму. Но, во­первых, их никто к этому не принуждал, они бегали босиком по снегу на ручей сами и баловались с водой. Во­вторых, они действительно не болели.

Елена Юрьевна считает, что ее жизненный опыт доказывает: главное для здоровья - это крепкая иммунная система человека. Для ее укрепления нужны здоровый, подвижный образ жизни рядом с чистой природой, простая и полезная пища без синтетики и радостный, позитивный настрой (кстати, в доме всегда были добрые детские книги и фильмы, никаких фильмов ужасов и боевиков). С природой надо быть всегда рядом, подпитываться энергией Солнца (вспомним идеи русского ученого­космиста ЧИЖЕВСКОГО).

Возражать этому утверждению невозможно, потому что все дети Лукшиных выросли здоровыми и умными. Сын Юра, например, не только поступил в ДВПИ на горный факультет и успешно его окончил, но еще и во время учебы работал экскаваторщиком на стройке ДВФУ на острове Русском. Хватало же сил и здоровья на такое совмещение! И мальчикам, и девочкам легко давалась учеба, они выросли веселыми, энергичными оптимистами, уверенно прокладывающими себе дорогу в жизни.

А Елена Юрьевна сейчас говорит, что хочет продолжить занятия танцами. Ведь когда­то они неплохо танцевали вместе с дочерями. Она интересуется вегетарианством. В настоящее время бегает по утрам и купается в море, когда сходит лед. Лукшина не противник фармацевтики, но призывает осторожно относиться к лекарствам, потому что они могут начисто уничтожить человека. Кстати, копеечные лекарства зачастую действуют лучше дорогих и модных.

- Укрепить здоровье - это очень хорошо, - утверждает Елена Юрьевна, - но многие на этом и останавливаются. А важно в здоровом теле обрести здоровый дух, чтобы не быть рабом жизненных обстоятельств, чтобы идти к своей цели. Когда человек ест что попало, ходит в чем попало, однажды он начинает чувствовать себя ненужным, начинаются депрессии, разводы, чувство безысходности. Но сейчас все более популярной становится мысль о том, что человек со­творец своей жизни.

Наталья ДЕКА.

Фото автора.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.