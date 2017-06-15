Мед меду рознь

Как правильно выбрать мед

Покупая мед, каждый из нас хотел бы получить качественный продукт. Наиболее верный способ купить хороший, выдержанный мед, обратиться к его прямому производителю - пасечнику. Найти его можно либо непосредственно на пасеке, либо на ярмарке, куда многие вывозят свою продукцию осенью. В крайнем случае, мед можно выбрать и в магазине.

Но ни в коем случае не рекомендуется покупать мед с рук у случайных людей, это самый высокий шанс нарваться на подделку. Причем получить не просто некачественный мед, а вообще НЕ мед. Сотрудница одного из академических институтов ДВО РАН показала результат анализа такого редкого якобы башкирского меда. В пробирке не оказалось ни одного зерна пыльцы растений, которая обязательно присутствует в меду, ведь пчелы собирают мед с цветущих растений и приносят на лапках пыльцу в улей. Вместо пыльцы в пробирке находились зерна крахмала, смешанные с сиропом. Вот и весь секрет поддельного меда, который нам расписывают как самый лучший в России.

Жаль людей, попадающихся на такие уловки мошенников. Непонятно, зачем гоняться за башкирским медом, если Приморский край все еще производит хорошие и редкие по составу меды. Надо только научиться их правильно выбирать и хранить, чтобы круглый год употреблять продукт, несущий здоровье. Здоровому образу жизни и профилактике заболеваний уделяется особое внимание в краевой программе «Развитие здравоохранения в Приморском крае».

Покупая мед у случайных людей, есть шанс нарваться на подделку, причем получить не просто некачественный продукт, а вообще НЕ мед.

Мед может быть и некачественным

Конечно, поручиться за каждого местного производителя меда нельзя. По появившейся в СМИ информации, Китай может отказаться от импорта российского меда из­за его плохого качества. Впрочем, ряд экспертов считают, что сами виноваты.

Хотя наши пчеловоды не скрывают, что еще каких­то 10 лет назад процентов 90 производимого в крае меда, действительно, не соответствовало высшему качеству. Да и сейчас, признается председатель союза пчеловодов Приморского края Сергей БУТЕНКО, качество нашего меда оставляет желать лучшего, и причину этого видит в том, что 95% его производителей - это любители. Повышенный в последние годы спрос на приморский мед со стороны Китая подстегнул его производителей качать мед как можно чаще, то есть еще не зрелый, не запечатанный, с высоким содержанием влаги. Такой мед не только не отвечает всем условиям высокого качества, он плохо хранится и легко прокисает.

Итак, как правильно выбрать и хранить мед? Некоторые советуют при покупке меда у неизвестного человека внимательно прислушаться к тому, что вам говорят. Если вы хороший психолог, то сможете отличить правду от лжи и, возможно, не станете рисковать. Но не каждый силен в психологии.

Многие уже слышали, что самый простейший и доступный способ проверить мед - капнуть на него капельку йода. Ярко­желтое пятно будет свидетельствовать о том, что продукция хорошего качества. А если йод окрасится в красно­бурый или розовый цвет, значит, с медом что­то не то.

- Чтобы как­то подстраховаться от явной подделки, мед лучше покупать непосредственно у производителя, например, на ярмарке, - рассказывает «Журналу Здоровья» профессиональный пчеловод Андрей СКОЛОВ из Анучинского района. - Как правило, из года в год на ярмарку выезжают одни и те же люди, которые дорожат своей репутацией, поэтому стараются вывозить качественный мед, соответствующий ГОСТу. Хотя бывает всякое. Сразу оговорюсь, если продавец советует вам поставить мед на хранение в холодильник, то, скорее всего, вам продают мед не лучшего качества.

Как рекомендует еще один производитель меда Нина ВИЛИСОВА, на ярмарке лучше подходить к производителю, а не к перекупщику. Отличить пасечника от перекупщика можно по количеству сортов на прилавке. Обычно у пасечника их не больше 3­4, а посредники­скупщики продают как правило сразу по 20­30 сортов меда.

Правильно выбрать…

Выбирая мед, для начала надо его попробовать, и он вам должен понравиться, отмечает Сколов.

- При этом мед, собранный в разных частях Приморья, может отличаться по вкусовым качествам, но это не значит, что он плохой. Если вы покупаете мед весной или зимой, то надо знать, что он должен быть засахаренный. Жидкий мед этим сезонам не свойственен, значит, засахаренный мед был разогрет до жидкого состояния.

И хорошо, если мед растопили при температуре не выше 40 градусов, и он не потерял своих свойств. На совести пчеловода, как он его растопил. Такой мед лучше попробовать, прежде чем покупать. Если в меду ощущается привкус карамели, то он был растоплен при более высокой температуре. Пользы от такого меда мало.

Ну а засахаренный мед может выглядеть по­разному: крупнозернистый с величиной кристаллов больше 0,5 мм, мелкозернистый с величиной кристалликов 0,04­0,5 мм и кремообразный. Размер кристаллов в таком продукте не более 0,04 мм. Размер кристаллов меда не зависит от его качества, а зависит от того, с какого растения мед собран и от условий хранения. Оказывается, если в начале кристаллизации мед встряхнуть, то в дальнейшем в нем будут образовываться очень мелкие кристаллы.

Нина Вилисова отмечает, что характер засахаривания меда определяется скоростью процесса. Чем скорее кристаллизируется мед, тем мельче будут кристаллики. А вот на скорость засахаривания меда уже влияют многие факторы. Здесь и температура хранения меда, его сорт, массовая доля воды в продукте, процент содержания глюкозы. Также важно, перемешивался ли мед во время хранения. Если продукт хранился при температуре ниже 4°С и выше 27°С, то он долго не будет засахариваться.

- Сорта с большим процентом фруктозы хоть и медленнее засахариваются, но чаще расслаиваются и размягчаются. Большие кристаллы при этом опускаются на дно, а сверху появляется жидкость, богатая фруктозой, - поясняет пчеловод.

Пчеловоды не советуют покупать свежий мед в Приморском крае раньше 15 июля. Он может оказаться невызревшим и закиснуть, говорит пчеловод Сергей КОЗАК. Хотя в небольших количествах отдельные пасечники могут получать качественный майский - кленовый или одуванчиковый мед, собранный сильными пчелиными семьями. Но такой мед на рынке редок, так как в это время идет интенсивное наращивание пчелиных семей, которым тоже нужен мед. Хорошая пчелиная семья, оказывается, съедает в день до килограмма меда.

… и правильно хранить

Чтобы мед сохранил свои целебные и вкусовые качества, пчеловоды советуют хранить его при температуре не выше 15°C, в темном и сухом месте, в хорошо закрытой таре и вдали от сильно пахнущих продуктов. Тем не менее качественный мед хранится даже при комнатной температуре, если в нем нет лишней влаги, и он плотно закрыт. Стоит учитывать, что пищевой пластик не лучшая тара для меда. В ней не стоит хранить мед больше года.

- Хороший мед не нужно хранить в холодильнике, достаточно, чтобы это была плотно закрытая тара, без доступа солнечного света, лучше из стекла, фарфора или глины, или из дерева, - рекомендует Андрей Сколов. Сам же пчеловод делает восковые баночки для хранения меда, и считает, что это самая экологичная тара.

Самый чистый - липовый мед из Приморья

Пчеловоды в один голос хвалят приморский липовый мед. Он относится к так называемым монофлерным медам, т. е. собранным с одного вида растений. И такого чистого по составу липового меда, как в Приморье, нет в России нигде.

- Чисто монофлерный мед очень редок, - говорит Андрей Сколов, - и таким медом славится липовый мед Приморского края. Все дело в том, что в крае растет 8 видов липы, которая цветет в разное время и примерно дней по 10, что значительно продляет медосбор и позволяет собирать чистейший липовый мед.

В Приморье получают кленовый, бархатный мед, липовый, редкие аралиевый и демарфантовый, лиспидециевый (ее в народе называют вторая липа), серпуховый, одуванчиковый, малиновый, кипрейный, гречишный и другие. Считается, что преобладание в улье до 30% меда с одного вида растений уже позволяет давать ему название данного растения.

Пчеловод поясняет, как это получается. В улике всегда должен оставаться мед, от 8 кг и более, который необходим для жизнедеятельности пчел. На этот мед пчелы откладывают свежесобранный, с цветущих в данный момент растений. Но по­настоящему монофлерным является липовый мед.

- Даже в липовый мед при первой откачке попадает цветочный. А при второй и последующих - мы получаем чистый липовый. Знаю, что продвинутые пчеловоды из Башкирии приезжали в Приморье, резали черенки нашей липы и прививали на свою липу вокруг пасек, чтобы продлить сроки цветения липы у себя. Там произрастает только один вид мелколиственной липы. Вкусовые качества нашего липового меда уникальны, - отмечает и Сергей Бутенко, - поэтому его охотно покупают в России.

Но что будет дальше в Приморье с липовым медом? Этот вопрос беспокоит пчеловодов. С 2007 года в крае разрешена вырубка липы, что ведет к подрыву медоносной базы, и объемы ее рубок только возрастают, сетует Андрей Сколов. Настораживает тот факт, что два года подряд в крае падает медосбор и выбивается из обычного графика - год через год. О причинах можно только догадываться, так как нет органа, который бы занимался исследованием медоносной базы края и ее мониторингом, нужна специальная программа, обеспеченная финансированием. Какие­то небольшие работы делаются, но этого недостаточно, считают пчеловоды. Останется ли Приморский край «страной текущего меда», каким его называли в советские времена, при таком отношении к медоносной базе - большой вопрос.

Надежда ВОРОНЦОВА.

Фото автора.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.