Чтобы срок годности не вышел

По мнению приморцев, внеплановые проверки продуктовых прилавков играют огромную роль в вопросах сохранения здоровья населения

С наступлением летнего сезона традиционно повышается риск пищевых отравлений. Палящее яркое солнце и жара способны негативно отразиться на качестве реализуемой продукции как на открытых, так и на закрытых площадках. А это, по понятным причинам, может довести потребителя до больничной койки.

Обеспокоены вопросами качества и безопасности продуктов питания и приморцы. Между тем программа «Развитие здравоохранения Приморского края» уделяет вопросам профилактики существенное внимание.

По мнению некоторых жителей края, регулярные проверки прилавков города способны существенно помочь населению в вопросах сохранения и укрепления здоровья.

- Каждое лето ко мне на каникулы приезжает внучка, - рассказывает пенсионер Татьяна АЛЕКСЕЕВА. - Сами понимаете, хочется побаловать ребенка приморскими деликатесами, а также разнообразить ее рацион сочными и вкусными фруктами, ягодами и овощами. И конечно, я особо переживаю, чтобы продукты были свежими и не испорченными. Но если с фруктово­овощными продуктами объективно проще в плане выборе - я стараюсь внимательно рассмотреть их перед покупкой, то, что касается молочной продукции, - я уже не говорю о рыбе и мясе, - здесь, само собой, одна надежда на совесть производителя и на приморские службы контроля. А вообще считаю, проверять наших продавцов необходимо как можно чаще, и внепланово в том числе.

По данным официального сайта Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, в ходе проведения плановых и внеплановых проверок с целью соблюдения требований нормативных правовых актов Евразийского экономического союза (Таможенного союза), законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно­эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей за май 2017 года обследовано 84 пищевых объекта, в том числе 16 предприятий пищевой промышленности, 23 предприятия общественного питания, 45 предприятий торговли. По результатам проверок снято с реализации и уничтожено 24 партии товаров общим объемом 127,9 кг.

В целом же при осуществлении государственной функции по контролю (надзору) за соблюдением обязательных требований упомянутых нормативно­правовых актов Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю за I квартал 2017 года забраковано 198 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов общим объемом 10133 кг (для сравнения: I квартал 2016г. - 269 партий общим объемом 639 кг).

Как сообщается на сайте ведомства, в структуре объемов снятого с реализации наибольший удельный вес составили группы пищевых продуктов: «птица, яйца и продукты их переработки» - 9512 кг (93,9% от общего объема забракованных сырья и продуктов); «масложировая продукция» - 230 кг (2,3%); «мясо и мясные продукты» - 121 кг (1,2%); «алкогольные напитки» - 90 л (0,9%). В общем объеме импортируемые забракованные продовольственное сырье и пищевые продукты составили 0,5%.

Основными причинами забраковки явились несоответствие реализуемых пищевых продуктов требованиям нормативных документов по показателям безопасности, осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии), нарушение требований к маркировке, несоблюдение сроков годности и условий хранения, отсутствие товаросопроводительных документов на продукцию.

Понятно, что к каждому прилавку проверяющего не поставишь, поэтому специалисты призывают и самих покупателей быть более бдительными при выборе продовольственных и тем более скоропортящихся товаров. Некачественную продукцию можно вернуть продавцу.

Как пояснила «ЖЗ» начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Мария АРАЛОВА, «при возврате продуктов питания ненадлежащего качества покупатель может рассчитывать на следующие действия со стороны продавца: обмен непригодного к употреблению продукта питания на пригодный аналог или возврат его полной стоимости. Но если продавец отказывается выполнять законные требования потребителя, то в этом случае необходимо написать ему письменную претензию со всеми изложенными требованиями». Кроме того, как отмечают представители Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, если человек столкнулся с некачественным товаром постфактум - речь идет об отравлении, крайне важно своевременно обратиться в поликлинику или вызвать врача на дом.

Однако если продавец и в претензионном порядке не удовлетворяет обоснованные нормой закона требования потребителя, то последний вправе написать заявление в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. На основании полученных данных (при условии достаточных оснований для проверки), специалисты управления проведут исследование качества сомнительной продукции, полученные результаты которого впоследствии могут стать основанием для судебного разбирательства.

Марина ШЕСТАКОВА.

Фото Ирины Медведевой.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.