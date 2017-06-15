Пляжный сезон в Приморье стартует 15 июня

Одним из наиболее популярных направлений внутреннего туризма в Приморье является пляжный отдых. Региону повезло с географическим положением: 900­километровая протяженность морского побережья, высокая температура воды и длительный купальный сезон притягивают любителей моря и теплого песка со всего Дальнего Востока.

По итогам прошлого года на приморских берегах отдохнули почти миллион человек, более 60% из них ­ гости из других регионов России и иностранные туристы.

По словам директора департамента туризма Константина ШЕСТАКОВА, в этом году количество пляжных территорий, соответствующих нормам ГИМС, останется на уровне прошлого года. По предварительным данным, их будет около 60.

Контролирующие органы, прежде чем включить тот или иной пляж в список разрешенных, проверяют укомплектованность спасательных постов, наличие спасателей, подготовленных к спасанию и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим; техническое состояние мостков, трапов, используемых для схода в воду, вышек и других сооружений, обозначение границ заплыва в местах купания. Кроме того, пляж должен иметь акт обследования дна в границах заплыва.

На территории пляжа в границах заплыва не должно быть пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся.

Все делается для того, чтобы пляжный отдых приморцев и многочисленных гостей региона был безопасным. Краевая программа «Развитие здравоохранения Приморского края» придает большое внимание профилактике.

Наибольшей популярностью традиционно пользуются места отдыха в Находке, Владивостоке, Артеме, Фокино, Хасанском и Партизанском районах. Во Владивостоке официальную проверку прошли три пляжа, расположенные на землях муниципалитета, ­ на станции Санаторной и острове Русском. Речь о пляже в парке культуры и отдыха им. Сергея Лазо, пляже «Лагуна», расположенном по соседству, и пляже в бухте Малый Аякс.

Окончательный список принятых в 2017 году пляжей Приморского края на момент выхода «ЖЗ» в свет не был сформирован.

Информация о местах летнего отдыха в крае размещена на федеральном туристическом портале Russia.travel. По словам директора Туристско­информационного центра Приморского края Дарьи Гусевой, в настоящий момент на ресурсе можно найти сведения о 26 пляжных объектах, которые представлены на специальной платформе «Пляжный отдых» в разделе региона. Кроме того, с информацией о пляжных территориях Приморья можно ознакомиться на сайте ТИЦ.

Базы отдыха во Владивостоке и Приморском края также начинают активную подготовку к пляжному сезону, который официально стартует в этом году 15 июня. И, несмотря на то что как таковой купальный сезон откроется лишь в середине июля, приморские базы уже в июне рассчитывают на поток клиентов. В данный момент они завершают подготовку пляжей и облагораживают территорию.

Наталья КОМИССАРОВА.

Фото Юрия ТАНИЧА.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.