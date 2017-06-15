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Приморье готовится к пляжному сезону
Официально купальный сезон во Владивостоке стартует 15 июня, и подготовка пляжей к этой дате активно ведется на городском и краевом уровнях. Помимо общего мониторинга состояния пляжей, проводится оценка качества воды, других показателей - купание должно быть безопасным для отдыхающих. Профилактике заболеваемости в краевой программе развития здравоохранения уделяется особое внимание.
Собственники и арендаторы прибрежных территорий готовятся к приему отдыхающих - устанавливают пункты оказания медицинской помощи, раздевалки и спасательные вышки. Правда, далеко не везде даже на пляжных территориях можно будет искупаться, чиновники обращают внимание на различие в понятиях «пляж» и «зона отдыха».
На территории такой зоны можно загорать и отдыхать, но купаться запрещено, о чем предупреждают стандартные вывески, и в центральной части Владивостока расположены именно такие зоны отдыха - на Спортивной гавани, в бухте Федорова, в районе Токоревской кошки и Кунгасного мыса.
Пока нет однозначного ответа и по поводу возможности купания на пляже в бухте Лазурная, которую все давно называют Шамора, в прошлом году, по версии TRICOLOR TV Magazine, он попал в ТОП10 лучших пляжей России. Но интенсивное освоение побережья Шаморы различными базами отдыха и кафе поставило под сомнение качество прибрежной воды, опасения на этот счет выразили и контролирующие органы.
Согласно результатам мониторинга качества воды, проведенного Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю, жителям и гостям приморской столицы рекомендуют купаться на пляже парка культуры и отдыха имени С. Лазо, на пляже «РивьераЛагуна» на станции Санаторной и в бухте Аякс на острове Русском. По словам начальника отдела по исполнению административного законодательства администрации города Сергея ШАБАЕВА, городские пляжи на станции Санаторной на 95% готовы к купальному сезону, руководителям осталось лишь предоставить комиссии некоторые документы.
Готовность пляжа в бухте Аякс на острове Русском оценивается пока только в 50%. Однако арендатор заверил, что к началу купального сезона сотрудники установят необходимые спасательные посты, оборудуют пляж туалетами, раздевалками, а также оформят помещение для оказания медицинской помощи.
СПРАВКА
При организации пляжных зон арендаторами земельных участков должны соблюдаться санитарноэпидемиологические требования в части зонирования территории, установления теневых навесов, оборудования достаточным количеством урн, контейнеров для сбора твердых бытовых отходов и контейнерных площадок с водонепроницаемым покрытием; общественных туалетов с водонепроницаемым выгребом, установка достаточного количества биотуалетов. На территории пляжа должна проводиться патрульная уборка территории, организован ежедневный вывоз твердых бытовых отходов, уборка и дезинфекция общественных туалетов и ежедневное рыхление песка с уборкой мелкого бытового мусора. В случае предоставления платных услуг на территории зоны отдыха предприниматель обязан в доступном месте для посетителей представить информацию о стоимости предлагаемой услуги, также должна быть оформлена вывеска о наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), предоставляющего услуги отдыха с указанием юридического адреса, правоустанавливающих документов и режима работы.
Остальные пляжи находятся в собственности федеральных органов, поэтому подготовку районов Приморья к пляжному сезону представители муниципалитетов обсуждали на очередном заседании Общественного экспертного совета по экологической безопасности.
Так, администрация Артемовского городского округа отчиталась о регулярной уборке бухты Муравьиной. В Большом Камне были очищены от мусора прибрежные территории в районе бухты Суходол и мыса Седловидного, около 10 гектаров пляжей, свободных от арендаторов, были убраны в Находке.
Особенно активно ведется работа по благоустройству и поддержанию санитарного состояния в самых популярных местах летнего отдыха жителей и гостей края. «Волчанцы, Триозерье, Шепалово Партизанского городского округа - самые популярные места отдыха жителей и гостей края летом. Поэтому активно работаем с арендаторами пляжей, где располагаются базы отдыха. В местах массового отдыха в Партизанске устанавливают мусорные урны и контейнеры, биотуалеты. Кроме того, в конце мая совместно с Лазовским государственным природным заповедником прошла экологическая акция «Чистый берег», - рассказал начальник отдела окружающей среды Партизанского городского округа Владимир БОНДАРЕНКО.
Не меньшей популярностью пользуется Хасанский район. «Ежегодно летом и осенью район посещают до 120 тысяч туристов. Самые популярные места отдыха - села Андреевка, Безверхово, бухта Витязь. Только в прошлом году с островных территорий вывезено более 100 кубометров мусора, 150 кубометров собрано в ходе районного субботника в этом году. Сейчас проводится работа с арендаторами земельных участков, которых в районе почти 200», - поделился информацией заместитель главы муниципалитета Максим БРЕНЧАГОВ в ходе заседания.
Заместитель директора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Алексей ГРИБАНОВ отметил, что муниципалитетам необходимо активизировать работу с арендаторами в преддверие летнего сезона. Необходимо также разместить информационные щиты на особо охраняемых территориях и обратить внимание на их санитарное содержание.
Администрациям муниципалитетов направляет свои предложении по благоустройству и организации пляжных зон и Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю. Специалисты управления в составе межведомственных комиссий принимают участие в выездах по пляжным зонам, по результатам выносятся предложения для рассмотрения на рабочие совещания межведомственных комиссий. Особое внимание краевых властей ведомство привлекает к неблагополучной ситуации, сложившейся в излюбленном месте отдыха жителей и гостей Владивостока - в районе бухты Шамора.
Управлением Роспотребнадзора по Приморскому краю ведется социальногигиенический мониторинг качества морской воды, воды поверхностных водоемов и песка в зонах рекреации по микробиологическим, санитарнохимическим, паразитологическим, вирусологическим показателям. В этом году забор воды начался с мая.
СПРАВКА
За летний период 2016 г на территории Приморского края было отобрано 2284 пробы морской воды и воды поверхностных водоемов, из них не соответствовало по микробиологическим показателям 33,3%, по санитарнохимическим показателям - 10,3%. Патогенных микроорганизмов не выявлено. Все отобранные пробы на паразитологические и вирусологические показатели соответствовали гигиеническим нормативам.
Наталья КОМИССАРОВА.
Фото Ивана Крышана,
Юрия Танича.
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