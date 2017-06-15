В битве за урожай

Как не стать жертвой дачных грядок

Дачный сезон открыт. Но помимо удовольствия от свежего воздуха и общения с природой дорвавшиеся до земли горожане (в большинстве своем люди преклонного возраста) в личной битве за урожай порой готовы довести себя до «клина» в пояснице, мушек в глазах, а то и до сердечного приступа. Как не стать жертвой дачных грядок?

­ Работы на дачном участке при неправильном подходе могут изрядно навредить здоровью ­ обострить или вызвать гипертонию, ишемическую болезнь сердца, радикулит, тромбофлебит нижних конечностей, воспаление суставов и т.д., ­ предупреждает врач­терапевт, заведующая терапевтическим отделением Владивостокской поликлиники №1 Надежда ДЕЕВА. ­ Поэтому, заступая на «трудовую вахту» на огородных грядках, необходимо придерживаться определенных правил.

Согласно статистике, число инсультов в летний период значительно выше, чем в остальные сезоны. Нередко инсульт становится следствием активной работы на дачном участке.

Общая продолжительность рабочего дня на даче не должна превышать 5­6 часов, часть из которых должна приходиться на первую половину дня, остальное ­ вечером. Во время работы чаще необходимо делать перерывы и не находиться в одном и том же положении более часа.

Нельзя находиться на солнце в период между 11 и 16 часами. За последние десятилетия во много раз увеличилось число случаев меланомы ­ опасное злокачественное новообразование. Эта опухоль является одной из наиболее тяжелых форм рака и занимает в Приморье 3-­е место в числе всех злокачественных опухолей у мужчин и 2­е место ­ у женщин.

Не следует работать в жару: интенсивная солнечная инсоляция и жара приводят к расширению поверхностных кровеносных сосудов и повышению нагрузки на сердце, а физический труд усугубляет ситуацию. В результате повышается артериальное давление, увеличивается риск разрыва кровеносных сосудов, образования тромбов и развития инфаркта и инсульта. Соблюдать осторожность необходимо и при повышенной влажности, поскольку те нагрузки, что ранее переносились нормально, в подобных условиях могут спровоцировать приступы вплоть до инфаркта.

Необходимо внимательно отнестись к любым проявлениям тревожных симптомов: головной боли, мельканию мушек перед глазами, звону в ушах, внезапной слабости, сопровождающейся усиленным потоотделением. Особую настороженность должны вызвать боли в области грудной клетки или за грудиной, нередко отдающие в левую руку или лопатку. Они могут быть колющими или ноющими, кратковременными или длительными, развивающимися внезапно или постепенно. Во всех этих случаях бросайте работу немедленно. Полежите или посидите в тени.

Как показывает опыт, 90% времени дачники проводят в «позе огородника», сгорбив спину и наклонившись вперед. В результате возникают боли в пояснице, вызванные спазмом мышц спины, обостряется радикулит, появляются грыжи межпозвоночных дисков.

Кроме того, работа в наклоне или вниз головой увеличивает риск инсульта. Чтобы избежать негативных последствий, обрабатывать грядки следует на четвереньках, обзаведясь наколенниками. В этом случае нагрузка на позвоночник распределяется более рационально.

А вот работать на корточках не рекомендуется. В такой позе пережимаются кровеносные сосуды, идущие по задней поверхности бедра, увеличивается давление внутри вен голени, что провоцирует варикозного расширения вен нижних конечностей. А тем, у кого уже есть варикоз, дачный труд грозит обострением заболевания и развитием осложнений, в частности тромбофлебита. Так что если вы страдаете варикозным расширением вен, не забывайте во время работы надевать компрессионный трикотаж или бинтовать голени эластичным бинтом. И каждые полчаса поднимайтесь на ноги и делайте любые упражнения для ног.

Никогда не поднимайте тяжести, поворачивая туловище, и не делайте при переносе резких движений или тем более прыжков (с лестницы, стремянки, табурета). Если же необходимо поднять тяжелый груз, не наклоняйтесь, а встаньте перед ним, присядьте на корточки с ровной спиной, возьмите предмет обеими руками, приблизьте к груди и вставайте. Так большая часть нагрузки придется не на спину, а на более сильные мышцы ног.

И, наконец, отправляясь на дачу, не забудьте взять с собой прописанные врачом лекарства. Гипертоникам пригодится за городом и тонометр, чтобы регулярно измерять давление. На даче обязательно должна быть аптечка с бинтами, упаковкой лейкопластырей, средством от ожога, а также термометром, йодом и зеленкой.

Ирина ПЕТРОВА.

Фото автора.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.