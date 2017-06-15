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В битве за урожай
Как не стать жертвой дачных грядок
Дачный сезон открыт. Но помимо удовольствия от свежего воздуха и общения с природой дорвавшиеся до земли горожане (в большинстве своем люди преклонного возраста) в личной битве за урожай порой готовы довести себя до «клина» в пояснице, мушек в глазах, а то и до сердечного приступа. Как не стать жертвой дачных грядок?
Работы на дачном участке при неправильном подходе могут изрядно навредить здоровью обострить или вызвать гипертонию, ишемическую болезнь сердца, радикулит, тромбофлебит нижних конечностей, воспаление суставов и т.д., предупреждает врачтерапевт, заведующая терапевтическим отделением Владивостокской поликлиники №1 Надежда ДЕЕВА. Поэтому, заступая на «трудовую вахту» на огородных грядках, необходимо придерживаться определенных правил.
Согласно статистике, число инсультов в летний период значительно выше, чем в остальные сезоны. Нередко инсульт становится следствием активной работы на дачном участке.
Общая продолжительность рабочего дня на даче не должна превышать 56 часов, часть из которых должна приходиться на первую половину дня, остальное вечером. Во время работы чаще необходимо делать перерывы и не находиться в одном и том же положении более часа.
Нельзя находиться на солнце в период между 11 и 16 часами. За последние десятилетия во много раз увеличилось число случаев меланомы опасное злокачественное новообразование. Эта опухоль является одной из наиболее тяжелых форм рака и занимает в Приморье 3-е место в числе всех злокачественных опухолей у мужчин и 2е место у женщин.
Не следует работать в жару: интенсивная солнечная инсоляция и жара приводят к расширению поверхностных кровеносных сосудов и повышению нагрузки на сердце, а физический труд усугубляет ситуацию. В результате повышается артериальное давление, увеличивается риск разрыва кровеносных сосудов, образования тромбов и развития инфаркта и инсульта. Соблюдать осторожность необходимо и при повышенной влажности, поскольку те нагрузки, что ранее переносились нормально, в подобных условиях могут спровоцировать приступы вплоть до инфаркта.
Необходимо внимательно отнестись к любым проявлениям тревожных симптомов: головной боли, мельканию мушек перед глазами, звону в ушах, внезапной слабости, сопровождающейся усиленным потоотделением. Особую настороженность должны вызвать боли в области грудной клетки или за грудиной, нередко отдающие в левую руку или лопатку. Они могут быть колющими или ноющими, кратковременными или длительными, развивающимися внезапно или постепенно. Во всех этих случаях бросайте работу немедленно. Полежите или посидите в тени.
Как показывает опыт, 90% времени дачники проводят в «позе огородника», сгорбив спину и наклонившись вперед. В результате возникают боли в пояснице, вызванные спазмом мышц спины, обостряется радикулит, появляются грыжи межпозвоночных дисков.
Кроме того, работа в наклоне или вниз головой увеличивает риск инсульта. Чтобы избежать негативных последствий, обрабатывать грядки следует на четвереньках, обзаведясь наколенниками. В этом случае нагрузка на позвоночник распределяется более рационально.
А вот работать на корточках не рекомендуется. В такой позе пережимаются кровеносные сосуды, идущие по задней поверхности бедра, увеличивается давление внутри вен голени, что провоцирует варикозного расширения вен нижних конечностей. А тем, у кого уже есть варикоз, дачный труд грозит обострением заболевания и развитием осложнений, в частности тромбофлебита. Так что если вы страдаете варикозным расширением вен, не забывайте во время работы надевать компрессионный трикотаж или бинтовать голени эластичным бинтом. И каждые полчаса поднимайтесь на ноги и делайте любые упражнения для ног.
Никогда не поднимайте тяжести, поворачивая туловище, и не делайте при переносе резких движений или тем более прыжков (с лестницы, стремянки, табурета). Если же необходимо поднять тяжелый груз, не наклоняйтесь, а встаньте перед ним, присядьте на корточки с ровной спиной, возьмите предмет обеими руками, приблизьте к груди и вставайте. Так большая часть нагрузки придется не на спину, а на более сильные мышцы ног.
И, наконец, отправляясь на дачу, не забудьте взять с собой прописанные врачом лекарства. Гипертоникам пригодится за городом и тонометр, чтобы регулярно измерять давление. На даче обязательно должна быть аптечка с бинтами, упаковкой лейкопластырей, средством от ожога, а также термометром, йодом и зеленкой.
Ирина ПЕТРОВА.
Фото автора.
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