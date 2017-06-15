Здоровье в дорогу

Собираем аптечку на отдых

Мобильная дорожная аптечка - неотъемлемый атрибут каждого здравомыслящего путешественника. Медпомощь вдали от места проживания не всегда легко получить, поэтому остается надеяться только на себя. Как грамотно и, что немаловажно, компактно собрать необходимый фармацевтический багаж, разбирался «Журнал Здоровья» - региональная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» уделяет немалое внимание профилактике.

Чтобы долгожданный отпуск не омрачили досадные мелочи, к наполнению дорожной аптечки медики рекомендуют подходить со всей ответственностью. Мы поинтересовались у фармацевта одной из популярных аптек, какие медикаменты целесообразно брать с собой в дорогу.

Средства от кишечных расстройств

- Лекарства от диареи - препараты № 1, которые обязательно должны быть в аптечке каждого уважающего себя туриста, - отмечает фармацевт. - Существует даже так называемая диарея путешественников. При ней спасательным средством станут рифаксимин, ципрофлоксацин, азитромицин и др. Кстати, обычно риск развития диареи выше у тех, кто отправляется на отдых в тропические и субтропические регионы.

На случай пищевого отравления не забудьте взять с собой энтеросорбенты, главная задача которых - выводить яды, токсины и различные микробы из организма. Это, например, уголь активированный, полисорб, полифан, энтеродез и другие препараты. При диарее также эффективна «Смекта». Не помешают в поездку и спазмалитики, например, спазмалгон или «Но­шпа». Нелишне также будет приобрести «Мезим» или «Фестал», - считает представитель аптечной сети.

Антигистаминные препараты

Аллергику со стажем непременно надо взять в поездку проверенные средства от аллергии. Но даже если вы или ваши близкие не страдают аллергическими реакциями, лучше заранее обезопасить себя от возможных нежелательных проблем и положить в аптечку, скажем, «Кларитин», супрастин или «Эриус». Эти препараты, кстати говоря, надо иметь и в дачной аптечке, ведь от укуса пчелы или шмеля никто не застрахован, а он может вызвать сильную аллергическую реакцию.

Антибиотики

Как пояснили, антибиотик широкого спектра брать в дорогу вполне оправдано, ведь в некоторых странах препараты такого плана продают строго по рецепту. Однако если человек часто болеет ангиной, бронхитом, синуситом и другими инфекционными заболеваниями дыхательных путей, разумно запастись антибиотиками целенаправленного действия, прописанными врачом.

Жаропонижающие и обезболивающие препараты

Жаропонижающим действием обладают ацетилсалициловая кислота, парацетамол, аспирин, цитрамон. Сюда же относятся анальгин, ибуппофен и другие препараты. Вообще, ассортимент этих средств очень широк. И почти все из них имеют обезболивающий эффект, а некоторые (например, «найз» и аспирин) обладают еще и противовоспалительным действием.

Не менее важно подумать и о лекарствах, которые помогут избавиться от кашля и насморка, если они вдруг решат настигнуть вас в путешествии. Это могут быть старые добрые пастилки и капли в нос.

Солнцезащитные средства и средства от укусов насекомых

В жаркие летние месяцы и в случаях, когда поездка связана с длительным пребыванием на солнце, незаменимыми составляющим дорожной аптечки станут крема от загара. Плюс, само собой необходимо взять препараты от ожогов («Пантенол», «Бипантен»). Что важно, крема должны обладать защитой SPF 30­50. Ими можно пользоваться не только во время нахождения на пляже, но и во время экскурсий. Если же отдых планируется на даче или в плохо знакомой местности, ваши надежные спутники - средства от укусов насекомых («Москитол», «Гардекс» и другие).

Перевязочные материалы, средства при травмах

Вата, бинт и лейкопластырь - вот то, без чего аптечку вряд ли можно считать собранной. Вату нужно покупать стерильную, а лейкопластырь правильнее взять двух видов: бактерицидный и фиксирующий. Аптечку желательно укомплектовать миниатюрными походными ножницами. Не забудьте также про йод (идеально, если он будет в виде фломастера), раствор перекиси водорода/Хлоргексидин/Мирамистин - для промывания и дезинфекции ран, любую эффективную заживляющую мазь (Спасатель, Боро плюс) и нашатырь.

Если вы принимаете какие­то лекарства постоянно, то они должны попасть в вашу личную аптечку в первую очередь. И желательно с запасом - на случай утери. Однако помните, что самый разумный вариант во избежание серьезных недомоганий в период отпуска - это предварительная консультация с терапевтом или лечащим врачом.

Марина ШЕСТАКОВА.

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"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.