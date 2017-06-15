Волосок к волоску...

Волосы теряют все, но у одних это происходит медленно и даже в старости им есть, что показать парикмахеру, а другие начинают лысеть чуть ли не в 25­летнем возрасте. Почему выпадают волосы? Как за ними ухаживать? И какие заболевания чаще всего поражает волосистую часть головы? На этот и другие вопросы «ЖУРНАЛА ЗДОРОВЬЯ» отвечает врач­трихолог Краевого кожно­венерологического диспансера Юлия ГАВРИЛОВА. Программа «Развитие здравоохранения Приморского края» придает важное значение профилактике различных заболеваний.

НА ГОЛОВЕ РАСТУТ… ГРИБЫ

- С какими проблемами обычно обращаются к трихологам пациенты?

- С теми, которые уже видны невооруженным взглядом. Это, прежде всего, диффузное поредение волос, облысение и различные высыпания на волосистой части головы.

Для постановки диагноза необходимо комплексное обследование, включающее в себя лабораторные и инструментальные методы исследования (соскоб, дерматоскопию с волосистой части головы, анализы крови, УЗИ), при необходимости консультация гастроэнтеролорга, гинеколога­эндокринолога.

Достаточно часто встречаются грибковые заболевания кожи головы. Одно из них - микроспория. Проявляется заболевание образованием «проплешин» на волосистой части головы, поэтому в народе его называют «стригущий лишай». Передается при непосредственном контакте с животными, а разносчиком чаще всего бывают бездомные кошки (а также собаки, лошади, морские свинки и даже птицы). Болеют в основном дети, что связано с менее развитой и более восприимчивой иммунной системой, с недостаточными гигиеническими навыкам и более частыми контактами с бродячими животными.

Избавление от непрошенного грибка - процесс длительный, с применением самых разнообразных средств как внутрь, так и местно в виде мазей. Порой заболевание требует стационарного лечения, поэтому при первых же его признаках необходимо обращаться к доктору.

ЕСЛИ ПЕРХОТЬ МЕШАЕТ ЖИТЬ

- Перхоть, судя по телерекламе, - самая распространенная проблема кожи головы. Что обуславливает ее появление?

- Перхоть - синдром, характеризуемый высокой скоростью отслоения частиц кожи, появляется на протяжении жизни практически у каждого человека. Обычно первые проявления возникают в подростковом возрасте, когда под влиянием гормонов сальные железы начинают функционировать активнее. У взрослых появлению перхоти способствует избыточное образование кожного сала.

В норме период обновления занимает 25­30 дней и протекает не одновременно для всех клеток, поэтому их постепенную утерю мы просто не замечаем. Но если в организме или в самой коже происходит сбой, цикл обновления сокращается на 6­7 дней. В результате происходит склеивание отторгнутых клеток между собой и их отшелушивание в виде белых хлопьев.

- Можно ли избавиться от перхоти рекламируемыми средствами?

- Лечение перхоти не требует применения каких­либо антимикробных препаратов. Назначаются наружные средства, включающие и рекламируемые противогрибковые шампуни от перхоти. В качестве дополнительных мер для улучшения кровообращения в коже головы используют криомассаж (воздействие на кожу головы холодом) и дарсонвализация (воздействие токами низкой частоты).

Но если на волосистой части головы появились высыпания в виде красных бляшек, беспокоит зуд, самолечением лучше не заниматься, а обратиться к врачу, так как это может быть проявлением себорейного дерматита, который может прогрессировать и спровоцировать выпадение волос.

Себорейный дерматит - довольно распространенное заболевание и чаще встречается у мужчин. Основной причиной его развития является интенсивное размножение на себорейных зонах дрожжевого грибка. Этот грибок присутствует на коже любого из нас, зовется «питироспорум овале», питается кожным салом, но далеко не у каждого вызывает развитие данного заболевания. Однако при ослаблении иммунитета, немаловажную роль в регуляции которого играет желудочно­кишечный тракт (его слизистая, защищает организм от воздействия многочисленных вредных и агрессивных факторов), размножение грибка выходит из­под контроля и приводит к себорейному дерматиту. Поэтому его лечение должно быть комплексным и включать терапию основного заболевания (гастрита, дискинезии желчевыводящих путей, панкреатита и т.д.).

МУЖЧИНЫ ЛЫСЕЮТ ОТ… ГОРМОНОВ

- Выпадение волос - нормальный физиологический процесс. Но как определить, когда оно из нормы переходит к патологии?

- В норме у человека ежедневно выпадает не более сотни волос (осенью чуть больше). А вот если, встав утром с постели, обнаружили волосы на подушке, или после мытья головы в ванне остались волосы - это повод обратиться к доктору. Можно провести и такой тест: плотно зажать в руке прядь волос и потянуть. Если в руке остался пучок волос, значит ситуация вышла из­под контроля.

- Если выпадение волос - это патология, какие могут быть причины?

- Выпадение волос - многофакторная проблема. Оно может быть обусловлено эндокринными нарушениями, сбоями в работе желудочно­кишечного тракта, психоэмоциональными стрессами и т.д. У женщин выпадение волос может быть на фоне гормональных изменений, а также после салонных процедур для волос (химические завивки, кератиновое выпрямление, колорирование, окрашивание и т.д.).

В 95% случаев основная причина мужского облысения (алопеции) - гормональные нарушения. От обычного повседневного выпадения волос алопецию отличает то, что на месте утраченного волоса не вырастает новый.

Если удается установить причину облысения, и она не связана с гормональными изменениями, то его можно лечить. Сейчас есть много программ по уходу за волосами: мезотерапия, ревитализация, криомассаж, дарсонвализация, которые стимулируют рост волос. Густой шевелюры, конечно, не вернешь, но немного улучшить состояние волос и ускорить их рост реально. Но обращаться к врачу лучше как можно раньше, когда волосы только начали терять объем.

- Цвет волос влияет на их жизнестойкость?

- Потеря волос одинакова и у блондинов, и у брюнетов. В меньшей степени этому подвержены рано поседевшие, так как седой волос менее чувствителен к внешним факторам.

СЕДИНА В ГОЛОВУ

- Почему седеют волосы? И можно ли назвать возраст, при достижении которого седина считается нормой?

- Появление седых волос - это одно из проявлений естественного старения организма. С годами волосяные фолликулы производят меньше меланина - пигмента, который придает нашим волосам естественный цвет, а седина является побочным эффектом этого процесса.

Но у всех людей волосы начинают седеть в разное время, и ученые до сих пор не имеют внятного объяснения, почему так происходит. Был достигнут всего лишь один консенсус: генетика, вероятно, имеет гораздо больше общего с ранним поседением волос, чем другие факторы. То есть у большинства седина появится примерно в том же возрасте, что и у их родителей, бабушек и дедушек.

Как правило, у половины людей значительное количество седых волос появляется после 40 лет.

На сегодняшний день самым распространенным способом «борьбы» с сединой является окрашивание волос. Сегодня нет иного способа вернуть цвет поседевшей шевелюре.

- Почему секутся кончики волос? И что с этим делать?

- Причин множества, но методом исключения попробуйте найти именно вашу (недостаток витаминов и микроэлементов, нехватка жидкости, неправильное питание и вредные привычки, неправильный уход за волосами). Длина тоже имеет значение. Иногда просто требуется регулярная стрижка волос.

Еще Гиппократ и Аристотель обращали внимание, что евнухи не лысеют. В XX веке наука подтвердила мнения древних, доказав, что гормон тестостерон, уровень которого чаще всего передается по наследству, при определенных обстоятельствах воспринимается волосяным фолликулом как токсичный. Волосы постепенно сменяются слабыми и короткими, в итоге исчезая полностью. На залысины жалуется каждый второй зрелый мужчина за 40, но бывает и более ранняя потеря волос - у 16% молодых людей от 18 до 30 лет

ВОЛОСАМ НУЖЕН УХОД

- Как нужно ухаживать за волосами, чтобы они были здоровыми и не выпадали?

- Точно так же, как ухаживаем за лицом - защищать волосы от солнца, мороза, дождя, ветра и пыли, наносить питательные средства, маски… Летом необходимо защищать волосы от ультрафиолетового облучения - носить шляпу, панаму. Желательно наносить на волосы специальные средства, чтобы они не выгорали на солнце. Вредна для волос и морская соль, поэтому после купания в море необходимо ополоснуть волосы пресной водой. Тоже самое делать после посещения бассейна с хлорированной водой.

- Сегодня выпускается множество витаминных комплексов для здоровья волос, повышения их густоты, возвращения здорового блеска. Насколько они эффективны?

- Витаминная терапия помогает в комплексном уходе за волосами. Самые главные витамины для волос - витамины группы В, витамины А, D и Е, аскорбиновая кислота. Важны также микроэлементы: селен, цинк, сера.

- А как насчет наружных средств от выпадения волос? Работают ли эти продукты?

- Если нет повреждения волосистой части кожи головы, то почему бы и нет. В противном случае не следует применять масла, раздражающие кожу либо увеличивающию ее сальность. Но масла можно наносить на кончики волос. Для питания волос используются и маски, и кондиционеры, и спреи. Но их надо приобретать в аптеках либо в специальных магазинах, где есть гарантия, что это действительно сертифицированное средство.

Средство с доказанной эффективностью - меноксидил. Он обладает сосудорасширяющим антигипертензивным действием, а также замедляет или останавливает потерю волос, стимулирует рост новых. Это безопасное средство, прошедшее клинические испытания.

ПРАВИЛА ГОЛОВОМОЙКИ

- Что такое правильное мытье головы в понимании специалиста?

- Голову следует мыть по мере загрязнения кожи - кому­то достаточно два раза в неделю, а кому­то - каждый день. Но мыть голову надо не горячей водой, а теплой. Кроме того, сегодня в продаже есть сухие шампуни - очень удобно, если требуется срочно освежить волосы, но часто ими пользоваться не следует.

Ирина ПЕТРОВА

Фото автора.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.