Традиционная VS классическая: новые возможности сотрудничества

Официальная и народная медицина (в том числе и восточная) сегодня находятся на очередном витке конфликта: медицинская сфера давно уже стала прибыльным бизнесом, и врачи того и другого направления активно борются в маркетинговой войне за своего пациента. При этом народные методы или классические препараты зачастую могут предложить только один путь лечения, а, по словам экспертов, наибольшего эффекта можно добиться при сочетании методов.

Народная и официальная медицины имеют разные подходы к лечению пациента. «У официальной медицины в ее классическом понимании, безусловно, есть свои преимущества. В первую очередь связанные с применением сильных медикаментов, а также глубоким изучением болезни отдельного органа, - отмечает Анатолий БЕЛЯЕВ, директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины, д.м.н., Заслуженный врач РФ. - И наиболее эффективен такой подход в неотложной терапии. Человека привезли в реанимацию в критическом состоянии, и конечно, народные средства, иглоукалывания и гомеопатия ему не помогут - необходимо проводить интенсивную терапию, вливать сильные препараты и возвращать его к жизни. Но после того как пациента вернули к жизни, препараты могут становиться отягощением - повреждать печень и другие органы. Вот в этом случае необходимо применять немедикаментозное лечение, которое предлагает традиционная медицина: в этом случае оно будет наиболее эффективным, поскольку широко и мягко воздействует на весь организм».

Кризис доверия современной медицины

По мнению экспертов, недостатки современной медицины породили всплеск интереса к альтернативным методам лечения. Так, по данным Всемирной организации здравоохранения, население богатых стран зачастую негативно относится к современной медицине по нескольким причинам. Во­первых, она воспринимается как отрасль чрезмерно специализированная и чрезмерно полагающаяся на использование лекарственных препаратов, где пациента рассматривают как набор отдельных деталей, а не как единое целое. Люди боятся, что новые сильнодействующие лекарственные средства могут иметь побочные эффекты, о существовании которых либо неизвестно, либо известно, но намеренно не сообщается.

Во­вторых, люди перестали доверять врачам. Они хотят получить мнение нескольких специалистов, стремясь найти самого опытного врача. И, с одной стороны, в этом нет ничего плохого, но порой лавирование между специалистами может привести к тяжелым последствиям. Примером такой ситуации является то, что произошло в Республике Корея, когда пациенты в поисках мнения все новых и новых специалистов ходили из больницы в больницу, что привело к быстрому распространению коронавируса ближневосточного респираторного синдрома (БВРС).

Как утверждают некоторые специалисты, недоверие к официальной медицине со стороны пациентов вызвала сама система оказания медико­санитарной помощи, ее инфраструктуры, профессиональной подготовки, мотивации врачей и господствующих сегодня установок. Так, во многих странах система требует от врача уделять каждому пациенту не более 20 минут, что зачастую является недостаточным и кардинально расходится с подходом народных целителей.

«В основном инфраструктура здравоохранения официальной медицины создается для борьбы с возбудителями инфекционных заболеваний, что принесло прекрасные результаты. Гораздо меньших успехов удалось добиться в области профилактики и лечения НИЗ. Все больше фактических данных указывают на то, что правильный режим питания, занятия физкультурой и снижение уровня стресса могут способствовать предотвращению или замедлению развития заболеваний лучше, чем многие лекарственные препараты и хирургические операции. И в этой сфере народной медицине нет равных, поскольку именно она предложила применение переход на здоровый режим питания, занятия физкультурой, прием растительных препаратов и использование различных способов снижения повседневного стресса», - поделился мнением медицинский психолог Владимир ДОРОШЕНКО.

Именно поэтому на медицинских рынках всего мира отмечается феноменальный рост альтернативных методов лечения, что является естественной ответной реакцией на некоторые пробелы в арсенале современной медицины. В ряде стран Северной Америки и Европы производство и сбыт препаратов растительного происхождения, пищевых добавок и другой так называемой «натуральной» продукции превратился в крупный и выгодный бизнес. Только в США объем этого рынка достигает 32 млрд долл. США в год.

СПРАВКА

Согласно опросу АНО Левада­центр, проведенному в феврале 2017 года, больше половины опрошенных россиян заявили, что доверяют методам народной (традиционной) медицины (52%). 41% считает, что народная медицина доверия не заслуживает. При этом процент скептиков за 7 лет вырос. В 2010 году с недоверием относились к народным целителям 31% опрошенных. Кроме того, больше половины опрошенных (52%) не доверяют восточной медицине. Однако лояльность к ней за 10 лет выросла. Восточным целителям за 7 лет стали доверять 30% респондентов против 14% в 2010 году. Процент доверия к гомеопатии за это же время практически не изменился и составил 16%. Не доверяют гомеопатам 64% россиян.

Без государственной поддержки

«Во всех странах существует конфликт между традиционной и официальной медицинами. Можно назвать его конфликтом интересов или борьбой за паству - в любом случае специалисты играют на одном поле, и у них прослеживается разница в подходах, взглядах и концепциях. Большинство стран перешли на концепцию западной медицины. Но поскольку сегодня она находится в определенном тупике, и на данном этапе ее возможности сильно ограничены и чреваты большим количеством побочных эффектов, на традиционную медицину начинают обращать внимание на государственном уровне. Например, в Индии создано специальное министерство традиционной медицины, наблюдается систематическая правительственная поддержка этого направления в Китае, Японии, Корее. В России же традиционную медицину не запрещают, но, к сожалению, государственной поддержкой не обеспечивают», - рассказал Анатолий Беляев.

Впрочем, постепенно традиционная медицина отвоевывает официальные позиции и в России. Примером того служит признание остеопатии - области медицины, направленной на восстановление врожденной способности организма к самокоррекции. До 2014 года остеопатов не выделяли даже в отдельную специальность, и врачи были вынуждены получать дипломы мануальных терапевтов, а пациенты не имели достоверной информации о квалификации доктора. Спустя три года, как только ситуация с дипломами была решена, Минздрав разработал поправки в приказ, регламентирующий работу медучреждений. В новой версии приказа говорится, что в поликлиниках, больницах и санаториях оказываются услуги по остеопатии, которая ранее не была включена в перечень оказываемых услуг (среди них терапия, вирусология, кардиология, стоматология, токсикология и т.д.).

Как утверждают специалисты, государственная поддержка народной медицине необходима не только как альтернативному методу лечения, но и как потенциальному туристическому магниту. «Традиционная медицина может стать еще и народной дипломатией - мы будем нести свои знания народам других стран. Так поступает Китай, который продвигает свою культуру, знания, в том числе через традиционную медицину и различные оздоровительные технологии: иглотерапию, Цигун, ушу, Шаолинь. Все это представляет у них чудесный маркетинговый проект, и традиционные китайские препараты продвигают по всему миру, распространяя культуру. Наша страна пока не понимает, что это надо делать и что народная медицина может стать способом продвижения культуры и увеличения своего влияния в мире. Но, думаю, со временем это понимание придет», - уверен Анатолий Беляев.

Впрочем, дискуссия о том, какое место должна занять народная медицина в структуре официальных систем здравоохранения, не умолкает. По мнению экспертов, наибольшего успеха добьются те страны, которые намерены взять все самое лучшее из арсенала как народной, так и современной медицины и сделать упор не на различиях между этими двумя подходами, а на тех сферах, в которых их можно успешно совместить для решения беспрецедентных задач в области здравоохранения.

Из выступления генерального директора Всемирной организации здравоохранения д­ра Маргарет ЧЕН на Международном форуме по вопросам народной медицины: «В некоторых случаях традиционная медицина является естественным выбором людей всего лишь потому, что западной медицине нечего им предложить. Наиболее наглядно эта ситуация была продемонстрирована во время вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке. Современная медицина не могла ничего предложить тысячам инфицированных и их врачам. Не было ни вакцин, ни лекарств, не считая средств поддерживающей терапии. Можно понять, почему пациенты и члены их семей предпочли уход за больными на дому или обращение к народным целителям изоляции в специальных лечебных центрах, откуда мало кто возвращался живым».

Наталья КОМИССАРОВА.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.