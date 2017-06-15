Узнать и вылечить

Где и как бесплатно пройти диспансеризацию

Медики шутят: здоровых людей нет, есть недообследованные. И на полном серьезе говорят, что рост числа четырех групп заболеваний (сердечно­сосудистых и хронических бронхолегочных патологий, сахарного диабета и онкологии), которые являются причиной 75% смертей россиян, в некотором роде показатель… позитивный. Почему? Просто их стали чаще выявлять.

Коварство многих болезней как раз и заключается в том, что человек их не чувствует до тех пор, пока не случится катастрофа. К примеру, атеросклероз сосудов сердца или головного мозга может не проявляться достаточно долго, но однажды очередное повышение артериального давления, на что раньше человек не обращал внимания, приводит к «внезапному» инфаркту или инсульту.

Похожая ситуация складывается с врагом номер два - онкологическими заболеваниями. Большинство опухолей не имеют специфических симптомов: рак легкого проявляется таким же кашлем, что и хронический бронхит курильщика, а рак желудка без гастроскопии сложно отличить от гастрита. Когда же появляются осложнения, время для радикального лечения уже упущено - сейчас в России 55% всех злокачественных опухолей диагностируются уже на III­IV стадии.

На раннее выявление сердечно­сосудистых, хронических бронхолегочных, онкологических заболеваний и сахарного диабета и направлена диспансеризация. Попутно выявляются и факторы риска для их развития - нерациональное питание, низкая физическая активность, ожирение, курение, злоупотребление алкоголем. Предупреждение этих социально значимых заболеваний - одно из приоритетных направлений программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы.

О порядке прохождения диспансеризации рассказывает заведующая отделением профилактики Владивостокской поликлиники №1 Светлана БЕЗУГЛАЯ.

КУДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ?

- Граждане проходят диспансеризацию в лечебном учреждении по месту жительства, работы, учебы или там, где они получают первичную медико­санитарную помощь (в поликлинике по месту прикрепления).

Для прохождения диспансеризации следует обратиться в кабинет медицинской профилактики с паспортом и полисом ОМС. Здесь предложат заполнить анкету, измерят вес, рост, артериальное давление, определят индекс массы тела и выдадут направления на основные анализы и обследования.

КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ МОЖНО ПРОЙТИ?

Диспансеризация проходит в два этапа: на первом выявляют риски заболеваний и проводят необходимые обследования, а второй этап - это уже уточнение наличия или отсутствия заболеваний.

Объем обследований отличается в зависимости от возраста пациента, однако обязательными для всех возрастных категорий являются: флюорография, ЭКГ, клинический анализ крови, анализ уровня глюкозы и холестерина в крови. С 39 лет дополнительно проводятся биохимический анализ крови, измерение внутриглазного давления, УЗИ органов брюшной полости (1 раз в 6 лет).

Кроме того, женщины с целью выявления онкологических заболеваний проходят гинекологическое обследование шейки матки (с 21 года) и маммографию с 39 лет.

С 48 лет дополнительно проводится анализ кала на скрытую кровь (риск рака толстого кишечника).

Прохождение первого этапа диспансеризации, как правило, требует два визита. Первый - занимает ориентировочно от 3 до 6 часов (объем обследования зависит от возраста). Второй визит - обычно через 1­6 дней (зависит от времени получения результатов исследований) к участковому терапевту для заключительного осмотра и подведения итогов диспансеризации.

Чтобы анализы получились достоверными, сдавать их необходимо натощак. Если у вас на руках имеется результат флюорографии давностью не более одного года, покажите его перед началом прохождения диспансеризации.













Согласно ст. 24 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» работодатель обязан отпустить работника, желающего пройти диспансеризацию, и засчитать ему этот день как рабочий



КОМУ ПРИДЕТСЯ ДООБСЛЕДОВАТЬСЯ?

Если по результатам первого этапа диспансеризации будет установлена необходимость в дополнительном обследовании, участковый терапевт направит на второй этап диспансеризации.

К примеру, если у человека с диагнозом артериальная гипертония и избыточной массой тела анализ покажет повышенный уровень холесте­рина в крови, то он будет направлен на УЗИ кровеносных сосудов шеи. Исследуя кровяное русло, врач оценит, насколько сужены сосуды за счет наличия атеросклеротических бляшек и имеются ли у больного нарушения кровоснабжения головного мозга. Это важнейшее исследование дает возможность проводить профилактику инсульта, артериальной гипертонии, постоянных головных болей. В случае подозрения на наличие новообразований направляем пациента вместе с результатами его обследования на консультацию в онкологический диспансер, предварительно записав его на определенный день и час.

На завершающем этапе после получения всех результатов обследования врач­терапевт поликлиники проинформирует пациента о состоянии его здоровья в целом, установленных впервые диагнозах, о необходимости диспансерного наблюдения и постановки на диспансерный учет. А кроме того, направит его на углубленное обследование и лечение, оформит план лечебных и реабилитационных мероприятий и объяснит пациенту необходимость выполнения рекомендаций, направленных на сохранение его здоровья.

Также в рамках диспансеризации лица, страдающие серьезными заболеваниями и находящиеся в группе риска инфарктов и инсультов, проходят «школу пациента», где проводится групповое консультирование по тем аспектам, от которых зависит жизнь больных. Подобная активная профилактика позволяет достаточно быстро и в значительной степени снизить вероятность развития у каждого конкретного человека опасных хронических неинфекционных заболеваний, а у лиц, уже страдающих такими заболеваниями, значительно уменьшить тяжесть их течения и частоту развития осложнений.

КОГДА ПРОХОДИТЬ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ?

Диспансеризация проводится раз в три года для взрослых граждан начиная с 21 года.

Если по каким­либо причинам человек не смог пройти диспансеризацию в установленный срок, то у него есть право раз в два года пройти профосмотр - сокращенную программу диспансеризации. Если в результате этого будет выявлена патология, он автоматически в этом же лечебном учреждении может пройти уже полное обследование.

Как подчеркнула Светлана Безуглая, говоря о роли диспансеризации в сохранении здоровья, только в прошлом году в поликлинике по итогам маммографии у 15 женщин был выявлен и подтвержден дальнейшими обследованиями рак молочной железы. У многих, считающих себя практически здоровыми, были обнаружены повышенное артериальное давление, повышенные показатели глюкозы и холестерина в крови и другие отклонения. Многим нужно обратить серьезное внимание на дальнейшую диагностику, чтобы предотвратить риск развития сахарного диабета, сердечно­сосудистых и онкологических заболеваний.

Поэтому не пропускайте прохождение диспансеризации. Бесплатный медицинский осмотр поможет выявить заболевания на начальной стадии или не допустить их появления.





Ирина ПЕТРОВА.

Фото автора.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.