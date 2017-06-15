Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Земский доктор" работает в Приморье
За 5 лет действия программы лечебная сеть сельской местности пополнилась 243 врачами
Как и для большинства регионов страны, для Приморского края характерно неравномерное распределение медицинских кадров. Изменить существующее положение вещей в целях повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи на территории края призвана федеральная целевая программа «Земский доктор». В рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 20132020 годы кадровым вопросам уделяется особое внимание.
Напомним, что в начале реализации программы ее участниками становились молодые врачи в возрасте до 35 лет, трудоустроившиеся в лечебнопрофилактические учреждения, расположенные в сельской местности. В 2015 году к участию в программе допускались специалисты, чей возраст не превышал 45летний порог, а с 2016 года возраст участников был увеличен до 50 лет. Кроме того, в прошлом году перечень населенных пунктов был дополнен поселками городского типа, а финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам стало осуществляться из бюджета Федерального фонда и средств бюджетов субъектов РФ в соотношении 60 на 40 процентов, а не как это было ранее 50 на 50.
Для реализации данной программы в 2016 году из федерального бюджета Приморскому краю было выделено 37,8 млн рублей, в бюджете края предусмотрены средства в размере 25,2 млн рублей, что позволило привлечь в сельское здравоохранение 63 специалиста. Из них 21 врач прибыл после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования, 7 врачей - из других регионов РФ, 35 врачей переехали в сельскую местность из других населенных пунктов края.
Наибольшее количество из числа трудоустроившихся в 2016 году приходится на врачей акушеровгинекологов - 14,3%, педиатровучастковых - 12,6% и терапевтовучастковых - 9,5%. В целом за 5 лет (20122016 гг.) в рамках программы «Земский доктор» лечебная сеть пополнилась 243 врачами наиболее востребованных в сельской местности специальностей. Большинство врачей было трудоустроено в КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ» (30 чел.), «Михайловска ЦРБ» (27 чел.), «Спасская городская больница» (25 чел.). Из них 166 участников программы были в возрасте 2330 лет, 45 человек - в возрасте 3135 лет, 14 человек - 3640 лет, возраст 18 участников был равен в среднем 4150 годам.
К сожалению, имеет место досрочное расторжение трудовых договоров медицинскими работниками, получившими единовременные компенсационные выплаты. За время реализации программы расторгнуто 26 договоров, из них 22 договора - по инициативе работника, 3 - работодателем за нарушение трудовой дисциплины, 1 специалист был призван на срочную службу в армию. Тем не менее благодаря программе в крае отмечается увеличение показателя обеспеченности врачами на селе (с 16,6 до 16,9 на 10 тыс. населения).
Как сообщили «Журналу Здоровья» в департаменте здравоохранения, в 2017 году реализация данной программы продолжается. Врачи, согласившиеся работать на условиях программы, получают от государства единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей, обязуясь при этом отработать не менее 5 лет в одном из лечебных учреждений сельской местности. Все это будет попрежнему доступно медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим/переехавшим из другого населенного пункта на работу в сельский населенный пункт/рабочий поселок/поселок городского типа.
Однако, как пояснили в департаменте, начиная с текущего года, программа не распространяется на врачей, которые переехали на работу в сельский населенный пункт либо поселок городского типа из другого сельского населенного пункта, где они ранее работали в государственном учреждении здравоохранения Приморского края. Суть программы «Земский доктор» - привлечение врачей для работы в сельском здравоохранении, а не обмен кадрами между лечебными учреждениями.
Это означает, что правом участия в программе «Земский доктор» в 2017 году могут воспользоваться врачи, которые до этого момента не работали в краевых учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности, а, к примеру, были специалистами в городских, ведомственных, военных и других учреждениях.
Марина ШЕСТАКОВА.
Фото автора.
Новости тематики
Новости раздела
- В Приморском крае отмечается снижение младенческой смертности
- Забота о зубах важна в любом возрасте
- Решив для себя "Я хочу жить долго!", нужно действовать
- Три программы здоровья
- Грибы - любимые и коварные
- Мед меду рознь
- Чтобы срок годности не вышел
- Когда купание запрещено
- Пляжный сезон в Приморье стартует 15 июня
- Приморье готовится к пляжному сезону
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- К ДВФУ готовятся присоединить еще один приморский вуз
- Россиян хотят освобождать от подоходного налога после рождения ребенка
- На "Улице Дальнего Востока" во время ВЭФ расцветет "Лотос" и поднимется "Сихотэ-Алинь"
- Новые Резиденты ТОР и СПВ обещают Дальнему Востоку газопровод, рыбную "фабрику" и гольф-курорт
- Бизнесмены из Хабаровска будут поставлять в Китай органические удобрения и мороженое
- Владивосток и Пусан готовятся отметить четверть века побратимских отношений
- В Хабаровском крае соберут первый урожай гребешка и трепанга
- На остров Матуа доставят оборудование для экспедиции Минобороны России и РГО
- К юбилею Варлама Шаламова в Якутии вышел в свет сборник стихов автора
- Японский лайнер Asuka II с 500 туристами идет в Приморье