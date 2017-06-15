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"Земский доктор" работает в Приморье

15 Июня 2017, 15:10 | Приморье

За 5 лет действия программы лечебная сеть сельской местности пополнилась 243 врачами

 

Как и для большинства регионов страны, для Приморского края характерно неравномерное распределение медицинских кадров. Изменить существующее положение вещей в целях повышения доступности и улучшения качества медицинской помощи на территории края призвана федеральная целевая программа «Земский доктор». В рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы кадровым вопросам уделяется особое внимание.

Напомним, что в начале реализации программы ее участниками становились молодые врачи в возрасте до 35 лет, трудоустроившиеся в лечебно­профилактические учреждения, расположенные в сельской местности. В 2015 году к участию в программе допускались специалисты, чей возраст не превышал 45­летний порог, а с 2016 года возраст участников был увеличен до 50 лет. Кроме того, в прошлом году перечень населенных пунктов был дополнен поселками городского типа, а финансовое обеспечение единовременных компенсационных выплат медицинским работникам стало осуществляться из бюджета Федерального фонда и средств бюджетов субъектов РФ в соотношении 60 на 40 процентов, а не как это было ранее 50 на 50.

Для реализации данной программы в 2016 году из федерального бюджета Приморскому краю было выделено 37,8 млн рублей, в бюджете края предусмотрены средства в размере 25,2 млн рублей, что позволило привлечь в сельское здравоохранение 63 специалиста. Из них 21 врач прибыл после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования, 7 врачей - из других регионов РФ, 35 врачей переехали в сельскую местность из других населенных пунктов края.

Наибольшее количество из числа трудоустроившихся в 2016 году приходится на врачей акушеров­гинекологов - 14,3%, педиатров­участковых - 12,6% и терапевтов­участковых - 9,5%. В целом за 5 лет (2012­2016 гг.) в рамках программы «Земский доктор» лечебная сеть пополнилась 243 врачами наиболее востребованных в сельской местности специальностей. Большинство врачей было трудоустроено в КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ» (30 чел.), «Михайловска ЦРБ» (27 чел.), «Спасская городская больница» (25 чел.). Из них 166 участников программы были в возрасте 23­30 лет, 45 человек - в возрасте 31­35 лет, 14 человек - 36­40 лет, возраст 18 участников был равен в среднем 41­50 годам.

К сожалению, имеет место досрочное расторжение трудовых договоров медицинскими работниками, получившими единовременные компенсационные выплаты. За время реализации программы расторгнуто 26 договоров, из них 22 договора - по инициативе работника, 3 - работодателем за нарушение трудовой дисциплины, 1 специалист был призван на срочную службу в армию. Тем не менее благодаря программе в крае отмечается увеличение показателя обеспеченности врачами на селе (с 16,6 до 16,9 на 10 тыс. населения).

Как сообщили «Журналу Здоровья» в департаменте здравоохранения, в 2017 году реализация данной программы продолжается. Врачи, согласившиеся работать на условиях программы, получают от государства единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей, обязуясь при этом отработать не менее 5 лет в одном из лечебных учреждений сельской местности. Все это будет по­прежнему доступно медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование, прибывшим/переехавшим из другого населенного пункта на работу в сельский населенный пункт/рабочий поселок/поселок городского типа.

Однако, как пояснили в департаменте, начиная с текущего года, программа не распространяется на врачей, которые переехали на работу в сельский населенный пункт либо поселок городского типа из другого сельского населенного пункта, где они ранее работали в государственном учреждении здравоохранения Приморского края. Суть программы «Земский доктор» - привлечение врачей для работы в сельском здравоохранении, а не обмен кадрами между лечебными учреждениями.

Это означает, что правом участия в программе «Земский доктор» в 2017 году могут воспользоваться врачи, которые до этого момента не работали в краевых учреждениях здравоохранения, расположенных в сельской местности, а, к примеру, были специалистами в городских, ведомственных, военных и других учреждениях.

Марина ШЕСТАКОВА.

Фото автора.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.

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Теги: земский доктор  доступная медицина 













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