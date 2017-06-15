Медики нового поколения: курс на высокие технологии

В преддверии Дня медицинского работника «Журнал Здоровья» побеседовал с преподавателями и студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета о главных принципах врачебной деятельности и современных тенденциях развития медицинского образования. Подготовка профессиональных кадров - одна из важных составляющих региональной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы.

По новым профстандартам

Сегодня сложно представить медицину без высокотехнологичных методов диагностики и лечения. Соответственно, кардинальным образом изменился и подход к обучению будущих врачей, технологии пришли и в учебный процесс. Одно из подтверждений тому - центр симуляционно­тренинговых технологий ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России, работающий во Владивостоке. Создание условий, максимально близких к реальности, - основная идея работы центра.

Цифровой анатомический стол с системой интерактивного изображения человека, помогающий сделать виртуальное вскрытие, рассмотреть все органы и ткани в любой проекции; полноразмерный подвижный (!) манекен женщины­роженицы с автоматизированной системой управления, «умеющий» моргать, дышать и менять размер зрачков в зависимости от заданной программы; акушерские (для демонстрации биомеханизма родов) и имитирующие разные части тела фантомы… Обычного человека, не медика, один лишь внешний вид этих предметов может ввергнуть в состояние шока, однако для современных студентов специалитета такое оборудование - не только обязательная составляющая повседневной практики, но и залог успешного обучения.

Учебные классы оснащены по последнему слову техники: здесь и роботизированные манекены, и муляжи, и фантомы, и различные симуляторы, лапараскопические стойки, прогрессивный медицинский инструментарий - чего здесь только нет. Россия, Норвегия, Германия, Республика Корея - далеко не полный перечень стран, откуда поставлялось нужное медоборудование. Двенадцать просторных функциональных залов вкупе с порядка 1000 единиц симуляционных тренажеров позволяют студентам до бесконечности оттачивать врачебное мастерство по таким направлениям, как хирургия, терапия, акушерство и гинекология, урология, неонатология, офтальмология, отоларингология, кардиология, неврология, ортопедия и другим.

Как отмечает руководитель центра симуляционно­тренинговых технологий Валерий ГНЕЗДИЛОВ, применение симуляционных комплексов позволяет придать реалистичность, плановость и предсказуемость учебному процессу, а главное - снизить риск осложнений у пациентов даже в самых критических состояниях.

- Например, в случае с роботизированным манекеном преподаватель с помощью специально разработанной компьютерной программы может задать абсолютно любую клиническую ситуацию, - поясняет руководитель центра. - Артериальное давление, пульс, частота сердечных сокращений - все эти показатели варьируются в зависимости от заданного уровня сложности. Далее студент проводит необходимые манипуляции, и, судя по реакции комплекса, мы видим, справился учащийся с поставленной задачей или нет. Пока студент не «спасет» устройство, задание он не выполнит. Эта система хороша тем, что позволяет многократно отрабатывать алгоритм действий каждого обучающегося и команды в целом и научиться выбирать верную тактику лечения в различных неотложных ситуациях. Стоит отметить, что клинические сценарии усложняются от курса к курсу.

Что важно - здесь делают акцент и на правильно выстроенной схеме работы врача. Сотрудники центра уверены: все нюансы должны быть отработаны от и до. Ведь даже самая простая процедура состоит из множества незаметных стороннему наблюдателю моментов.

- Например, на банальной для медиков манипуляции - процедуре внутримышечной или внутривенной инъекции - студент имеет возможность в полном объеме освоить все этапы, сопровождающие процесс: соблюдение условий хранения расходного материала и лекарственных препаратов, непосредственно выполнение самой процедуры, утилизация отходов после инъекции и т.д. Когда молодой врач попадет в реальную ситуацию, у него не возникнет много мелких вопросов из серии «что, зачем и куда», он не растеряется. По крайней мере, мы все для этого делаем, - подчеркивает специалист.

- Отрабатывая на представленных модулях практические навыки, порой даже забываешь, что перед тобой не живой человек, а манекен, - делится студент лечебного факультета ТГМУ Дмитрий ШЕПЕТА. - И не важно, идет ли речь о сложных медицинских манипуляциях или о психологическом взаимодействии врача и пациента. В медицине мелочей не бывает. Здесь важно все. Причем компьютер, оценивающий наши навыки и умения, достаточно беспристрастен и не делает скидки на то, что ты студент: ошибся - считай все, можно начинать с самого начала. И так до тех пор, пока не сделаешь так, как нужно. Безусловно, при таких требованиях к обучению расширяется не только объем знаний, но растет и личная ответственность. И, конечно, учиться в таких условиях очень интересно.

По мнению преподавателей Тихоокеанского государственного медицинского университета, для того чтобы подготовить грамотного специалиста, полностью способного к самостоятельной работе, необходимо сочетать традиционные преподавательские методики и современные прогрессивные медицинские технологии.

- Мы перешли на новые федеральные образовательные стандарты, приоритетным вектором которых является практико­ориентированная модель непрерывного профессионального образования, - рассказывает к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии, декан лечебного факультета Андрей ГРИБАНЬ. - Фактически это стандарты третьего поколения. Предусмотренная ими многоуровневая система обучения как раз и позволяет студентам получить полноценную фундаментальную подготовку по всем направлениям. Медицина не статична, это активно развивающаяся отрасль. Вы сами видите, как быстро меняется ситуация в сфере здравоохранения: появляются новые технологии, новые диагностические и лечебные методы, совершенствуется медоборудование. И мы обязаны быть не просто готовы к этому, а должны быть на шаг впереди. Все это нужно для того, чтобы выпускник вуза был заранее полностью адаптирован к своей будущей профессии.

















В основе успеха - любовь к профессии

Как говорят сами студенты, достигнуть высокого профессионального уровня без постоянного стремления к саморазвитию невозможно. И, по признанию молодых медиков, основной двигатель неугасимого интереса к медицине - любовь к своему делу.

- Нет смысла выбирать медицинскую стезю, если не готов в трудностям, - считает студентка Александра ВАСИНА. - А преодолеть любые трудности под силу лишь при условии искренней и неподдельной любви к тому, что ты делаешь. Иначе ничего не получится. Врач - это особенная, благородная профессия, требующая колоссальной отдачи, живого ума и самопожертвования. Она была, есть и будет нужна всегда. Во все времена на медиках лежала огромная ответственность - ответственность за человеческую жизнь. Один неверный шаг, и ошибку исправить нельзя… Но, как бы то ни было, на мой взгляд, медицина очень благодарна. Все труды, вложенные в борьбу за выздоровление человека, оправдывают себя, когда видишь своего пациента здоровым и счастливым.

- Сейчас стало модным повсеместно обвинять врачей в цинизме, профессиональной холодности и равнодушии к своим пациентам, - добавляет будущий доктор Юлиана КРАВЧЕНКО. - Я всегда расстраиваюсь, когда слышу подобное. Я не понаслышке знаю, как тяжела работа людей в белых халатах. Моя мама по специальности акушер­гинеколог. Сколько бессонных ночей, сколько усилий она отдала ради того, что помочь появиться на свет новой жизни… Это невозможно передать словами. Слыша, с каким трепетом мама рассказывала о роженицах и малышах, со временем я решила пойти по ее стопам. За время учебы и производственной практики мне довелось познакомиться со многими людьми, которые пришли в медицину исключительно по призванию. Поверьте, равнодушных среди них нет. Поэтому, конечно, помимо профессиональных знаний врач должен обладать нравственностью, бескорыстием и добрым сердцем. И я уверена, что таких врачей большинство.

Марина ШЕСТАКОВА.

Фото автора.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.