Клиника в стиле "модерн"

Словосочетание «модернизация здравоохранения» нынче у всех на устах. Ведется она широким фронтом уже в течение нескольких лет, в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-­2020 годы. Но что это означает применительно, скажем, к Краевой клинической больнице №2? А главное - что в итоге это дает пациентам?

За последние три года в ККБ №2 произошли заметные перемены. Первое, на чем останавливается взгляд - свежеокрашенные стены, новые окна, двери, полы, хотя до полного окончания ремонта еще далеко. Затем обращаешь внимание на сверкающее новизной оборудование и понимаешь, что это не просто ремонт, а самая настоящая реконструкция - полное переустройство с целью придать устаревшему объекту современный облик. Ведь 2­я краевая (бывшая «Больница рыбаков») уже давно не первой молодости, построена она была полвека назад, когда и санитарные нормы, и понятия о больничном комфорте были куда как скромнее.

ШАГ ЗА ШАГОМ

- Я сторонник того, что любую проблему нужно решать радикально, делая все изменения с прицелом на будущее, - поясняет главный врач ККБ №2 Светлана БЕНИОВА. - Конечно, хотелось бы изменить все и сразу, но сделать это, не прерывая лечебного процесса, нереально. И к тому же это стоит немалых денег. Поэтому был разработан поэтапный план по приданию больнице нового, отвечающего требованиям времени облика. И вот так, шаг за шагом начали реализовывать комплекс архитектурно­планировочных и конструктивных решений с полным ремонтом и переоснащением всех составляющих помещений целого ряда структурных подразделений больницы: отделений, лабораторий, диагностических кабинетов…

Одним словом, не просто белим и красим, а приводим подразделения в соответствие с современными нормами, меняем мебель, устанавливаем кондиционеры. Ведь сегодня пациент желает не просто лечиться, а лечиться с комфортом. А какой может быть комфорт в больнице, построенной полвека назад? Если в те годы палата на 5­6 человек считалась нормой, то сегодня больной хотел бы лежать в отдельной палате. Но как это сделать, если на учете буквально каждый сантиметр? Только за счет реконструкции. Благодаря рациональной перепланировке помещений в ходе капитального ремонта были дополнительно открыты 18 новых палат. И теперь, к примеру, в хирургическом и гинекологическом отделениях в палатах не более четырех коек.

СНАЧАЛА ПОЖАЛУЙТЕ В БОКС

ККБ №2 объединяет несколько лечебных корпусов, в одном из которых располагается инфекционное отделение. В прошлом году это 3­этажное здание было капитально отремонтировано, что позволило заменить дезинфицирующее оборудование и установить новые бактерицидные облучатели для обеззараживания помещений в присутствии людей и вентиляцию. Кроме того, в нем появилось несколько приемных боксов. Ранее их не было, так как здание не предназначалось под инфекционный стационар. Что такое бокс? Это сообщающееся с инфекционным отделением помещение, которое имеет изолированный вход с улицы. В случае поступления пациента с неясным диагнозом или особо опасной инфекцией это позволяет избежать его контакта с другими пациентами через общий коридор. Из отделения в бокс заходит медперсонал и оказывает больному необходимую помощь до постановки диагноза.

















РЕАНИМАЦИЯ С ИГОЛОЧКИ

Отделение анестезиологии и реанимации - одно из наиболее важных подразделений больницы. Ежегодно сюда поступают порядка 400 больных - после операций, в состоянии диабетической комы, с сердечно­сосудистыми и онкологическими заболеваниями.

Год назад оно справило новоселье, разместившись на более просторных, чем прежде, площадях. Отделка помещений, палаты интенсивной терапии, условия для персонала, медицинское оборудование - все здесь по высшему разряду. Особая гордость - полы из наливного полимерного покрытия. Во­первых, отсутствие стыков обеспечивает их качественную санобработку, во­вторых, не возникает ни малейшей тряски при транспортировке каталки с пациентом.

Да и остальное в отделении тоже продумано до мелочей: и светодиодное освещение в трехуровневом режиме эксплуатации, и приточно­вытяжная вентиляция с подогревом и абактериальными фильтрами, и кондиционеры… Даже сенсорный дозатор для антисептика рук предусмотрен на входе!

В составе отделения, рассчитанного на шесть коек, - изолятор и две палаты интенсивной терапии, процедурная и экспресс­лаборатория для анализа крови, что позволяет в считанные минуты установить или подтвердить диагноз больного.

В палатах - многофункциональные кровати, оборудованные современными консолями жизнеобеспечения с подведенным кислородом, воздухом и вакуумом, а также другой современной аппаратурой, следящей за жизненно важными функциями организма пациента. В частности, анализаторами кислотно­щелочного и газового состава крови.

НА СМЕНУ ФИБРОСКОПУ

Прошло модернизацию и эндоскопическое отделение больницы. Его не только полностью капитально отремонтировали, оснастили кондиционерами, системами проточно­вытяжной вентиляции и подачи кислорода, системой стерилизации воздуха (заменяет автономную вентиляцию), но и закупили новейшее диагностическое оборудование.

За счет средств краевого бюджета был приобретен видеогастроскоп, а больница докупила к нему плазменный стерилизатор для высококачественной очистки эндоскопов (одноразовых пока не выпускают).

Видеоэндоскопическая система марки AOHUA дает возможность разглядеть мельчайшие структуры и даже самые незначительные изменения в тканях, что позволяет выявлять заболевания, в том числе и онкологические, на самых ранних стадиях.

Был приобретен и новый бронхоскоп. К слову, ККБ №2 - одна из немногих приморских клиник, где проводится бронхоскопия. Ежегодно здесь выполняется порядка двух тысяч исследований, а с новым оборудованием эта цифра должна увеличиться.

ПРОЦЕСС ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Переехало в новое просторное и светлое помещение и отделение переливания крови. С новой современной мебелью, системами освещения и кондиционирования воздуха, и с новейшей медицинской техникой: мощными морозильными камерами, поддерживающими температуру до ­500, аппаратом для размораживания крови, тромбомиксером и т.д.

Обновили свой облик хирургический операционный блок, отделения гинекологии, челюстно­лицевой хирургии, Центр лазерной хирургии глаза, кабинет компьютерной томографии. Сюда, кстати, приобрели 16­срезовый компьютерный томограф MX 16­Slice компании Philips. Этот уникальный аппарат избавляет пациентов от необходимости подвергаться сложным, а порой и болезненным исследования внутренних органов.

На новом компьютерном томографе изображение получается более четким и качественным настолько, что можно, к примеру, детально рассмотреть состояние толстого кишечника, не проникая внутрь. Высокая четкость изображения, снижение лучевой нагрузки на пациента позволяет поставить диагноз почти со стопроцентной точностью.

За три минувших года в целом в больнице было реконструировано порядка 20% ее площадей, но процесс продолжается. В настоящее время ведется ремонт помещений взрослого глазного отделения, хирургического и кардиологического отделений. Благодаря этапности проведения работ, изоляции ремонтируемых помещений и строгому контролю за соблюдением графика, все ремонтные работы ведутся без прерывания лечебного процесса.

В глазном отделении за счет оптимизации вспомогательных служб удалось даже увеличить число коек - с 60 до 85. А значит, большее число приморцев получит необходимую помощь, включая высокотехнологичную.

Сегодня отделение оснащено самым современным офтальмологическим оборудованием. Новейшая разработка американской компании Alcon - одного из ведущих производителей оборудования для офтальмохирургии - комбинированная офтальмологическая система для факоэмульсификации Constellation Vision System, предназначенная для операций по удалению катаракты, позволяет работать как на переднем, так и на заднем отрезке глаза. А оптический когерентный томограф RTVue­100 американской фирмы Optovue помогает определять механизм возникновения и развития многих заболеваний глаза. Появились у офтальмологов и новый аппарат УЗИ, и аппарат для измерения объема линзы - ИОН (раньше это делали вручную).

Все это вкупе и составляет то, что называется модернизацией здравоохранения.

Ирина ПЕТРОВА.

Фото автора.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.