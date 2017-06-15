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Клиника в стиле "модерн"
Словосочетание «модернизация здравоохранения» нынче у всех на устах. Ведется она широким фронтом уже в течение нескольких лет, в рамках региональной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2020 годы. Но что это означает применительно, скажем, к Краевой клинической больнице №2? А главное - что в итоге это дает пациентам?
За последние три года в ККБ №2 произошли заметные перемены. Первое, на чем останавливается взгляд - свежеокрашенные стены, новые окна, двери, полы, хотя до полного окончания ремонта еще далеко. Затем обращаешь внимание на сверкающее новизной оборудование и понимаешь, что это не просто ремонт, а самая настоящая реконструкция - полное переустройство с целью придать устаревшему объекту современный облик. Ведь 2я краевая (бывшая «Больница рыбаков») уже давно не первой молодости, построена она была полвека назад, когда и санитарные нормы, и понятия о больничном комфорте были куда как скромнее.
ШАГ ЗА ШАГОМ
- Я сторонник того, что любую проблему нужно решать радикально, делая все изменения с прицелом на будущее, - поясняет главный врач ККБ №2 Светлана БЕНИОВА. - Конечно, хотелось бы изменить все и сразу, но сделать это, не прерывая лечебного процесса, нереально. И к тому же это стоит немалых денег. Поэтому был разработан поэтапный план по приданию больнице нового, отвечающего требованиям времени облика. И вот так, шаг за шагом начали реализовывать комплекс архитектурнопланировочных и конструктивных решений с полным ремонтом и переоснащением всех составляющих помещений целого ряда структурных подразделений больницы: отделений, лабораторий, диагностических кабинетов…
Одним словом, не просто белим и красим, а приводим подразделения в соответствие с современными нормами, меняем мебель, устанавливаем кондиционеры. Ведь сегодня пациент желает не просто лечиться, а лечиться с комфортом. А какой может быть комфорт в больнице, построенной полвека назад? Если в те годы палата на 56 человек считалась нормой, то сегодня больной хотел бы лежать в отдельной палате. Но как это сделать, если на учете буквально каждый сантиметр? Только за счет реконструкции. Благодаря рациональной перепланировке помещений в ходе капитального ремонта были дополнительно открыты 18 новых палат. И теперь, к примеру, в хирургическом и гинекологическом отделениях в палатах не более четырех коек.
СНАЧАЛА ПОЖАЛУЙТЕ В БОКС
ККБ №2 объединяет несколько лечебных корпусов, в одном из которых располагается инфекционное отделение. В прошлом году это 3этажное здание было капитально отремонтировано, что позволило заменить дезинфицирующее оборудование и установить новые бактерицидные облучатели для обеззараживания помещений в присутствии людей и вентиляцию. Кроме того, в нем появилось несколько приемных боксов. Ранее их не было, так как здание не предназначалось под инфекционный стационар. Что такое бокс? Это сообщающееся с инфекционным отделением помещение, которое имеет изолированный вход с улицы. В случае поступления пациента с неясным диагнозом или особо опасной инфекцией это позволяет избежать его контакта с другими пациентами через общий коридор. Из отделения в бокс заходит медперсонал и оказывает больному необходимую помощь до постановки диагноза.
РЕАНИМАЦИЯ С ИГОЛОЧКИ
Отделение анестезиологии и реанимации - одно из наиболее важных подразделений больницы. Ежегодно сюда поступают порядка 400 больных - после операций, в состоянии диабетической комы, с сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями.
Год назад оно справило новоселье, разместившись на более просторных, чем прежде, площадях. Отделка помещений, палаты интенсивной терапии, условия для персонала, медицинское оборудование - все здесь по высшему разряду. Особая гордость - полы из наливного полимерного покрытия. Вопервых, отсутствие стыков обеспечивает их качественную санобработку, вовторых, не возникает ни малейшей тряски при транспортировке каталки с пациентом.
Да и остальное в отделении тоже продумано до мелочей: и светодиодное освещение в трехуровневом режиме эксплуатации, и приточновытяжная вентиляция с подогревом и абактериальными фильтрами, и кондиционеры… Даже сенсорный дозатор для антисептика рук предусмотрен на входе!
В составе отделения, рассчитанного на шесть коек, - изолятор и две палаты интенсивной терапии, процедурная и экспресслаборатория для анализа крови, что позволяет в считанные минуты установить или подтвердить диагноз больного.
В палатах - многофункциональные кровати, оборудованные современными консолями жизнеобеспечения с подведенным кислородом, воздухом и вакуумом, а также другой современной аппаратурой, следящей за жизненно важными функциями организма пациента. В частности, анализаторами кислотнощелочного и газового состава крови.
НА СМЕНУ ФИБРОСКОПУ
Прошло модернизацию и эндоскопическое отделение больницы. Его не только полностью капитально отремонтировали, оснастили кондиционерами, системами проточновытяжной вентиляции и подачи кислорода, системой стерилизации воздуха (заменяет автономную вентиляцию), но и закупили новейшее диагностическое оборудование.
За счет средств краевого бюджета был приобретен видеогастроскоп, а больница докупила к нему плазменный стерилизатор для высококачественной очистки эндоскопов (одноразовых пока не выпускают).
Видеоэндоскопическая система марки AOHUA дает возможность разглядеть мельчайшие структуры и даже самые незначительные изменения в тканях, что позволяет выявлять заболевания, в том числе и онкологические, на самых ранних стадиях.
Был приобретен и новый бронхоскоп. К слову, ККБ №2 - одна из немногих приморских клиник, где проводится бронхоскопия. Ежегодно здесь выполняется порядка двух тысяч исследований, а с новым оборудованием эта цифра должна увеличиться.
ПРОЦЕСС ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Переехало в новое просторное и светлое помещение и отделение переливания крови. С новой современной мебелью, системами освещения и кондиционирования воздуха, и с новейшей медицинской техникой: мощными морозильными камерами, поддерживающими температуру до 500, аппаратом для размораживания крови, тромбомиксером и т.д.
Обновили свой облик хирургический операционный блок, отделения гинекологии, челюстнолицевой хирургии, Центр лазерной хирургии глаза, кабинет компьютерной томографии. Сюда, кстати, приобрели 16срезовый компьютерный томограф MX 16Slice компании Philips. Этот уникальный аппарат избавляет пациентов от необходимости подвергаться сложным, а порой и болезненным исследования внутренних органов.
На новом компьютерном томографе изображение получается более четким и качественным настолько, что можно, к примеру, детально рассмотреть состояние толстого кишечника, не проникая внутрь. Высокая четкость изображения, снижение лучевой нагрузки на пациента позволяет поставить диагноз почти со стопроцентной точностью.
За три минувших года в целом в больнице было реконструировано порядка 20% ее площадей, но процесс продолжается. В настоящее время ведется ремонт помещений взрослого глазного отделения, хирургического и кардиологического отделений. Благодаря этапности проведения работ, изоляции ремонтируемых помещений и строгому контролю за соблюдением графика, все ремонтные работы ведутся без прерывания лечебного процесса.
В глазном отделении за счет оптимизации вспомогательных служб удалось даже увеличить число коек - с 60 до 85. А значит, большее число приморцев получит необходимую помощь, включая высокотехнологичную.
Сегодня отделение оснащено самым современным офтальмологическим оборудованием. Новейшая разработка американской компании Alcon - одного из ведущих производителей оборудования для офтальмохирургии - комбинированная офтальмологическая система для факоэмульсификации Constellation Vision System, предназначенная для операций по удалению катаракты, позволяет работать как на переднем, так и на заднем отрезке глаза. А оптический когерентный томограф RTVue100 американской фирмы Optovue помогает определять механизм возникновения и развития многих заболеваний глаза. Появились у офтальмологов и новый аппарат УЗИ, и аппарат для измерения объема линзы - ИОН (раньше это делали вручную).
Все это вкупе и составляет то, что называется модернизацией здравоохранения.
Ирина ПЕТРОВА.
Фото автора.
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