По щелчку пальцев кадровую проблему не решить

Но престиж профессии врача возвращается

Накануне Дня медицинского работника «Журнал Здоровья» встретился с курирующим здравоохранение вице-­губернатором Павлом СЕРЕБРЯКОВЫМ. Главной темой разговора стала кадровая проблема отрасли, а точнее то, как в реальных обстоятельствах кадрового дефицита решаются задачи по повышению доступности медицинской помощи для всех жителей края, в рамках региональной программы «Развитие здравоохранение Приморского края».

- Павел Юрьевич, тема дефицита профессиональных кадров в здравоохранении поднимается постоянно, но, насколько известно, ведется целенаправленная работа по решению проблемы. Как можно охарактеризовать сегодняшнюю ситуацию, наметились ли положительные тенденции?

- Наверное, для полноты картины стоит привести несколько цифр. Так, сегодня в медицинских организациях, которые подчиняются департаменту здравоохранения Приморского края, трудятся более 34200 человек. В их числе свыше 6300 врачей по 90 специальностям и 12 тыс. средних медицинских работников по 28 специальностям. Насыщенность отрасли медицинскими и фармацевтическими работниками превышает 54 %.

Укомплектованность врачами составляет порядка 84%, средними медицинскими работниками - более 86%, но это с учетом совместительства, широко развитого в здравоохранении (коэффициент совместительства 1,6). Как видите, проблема стоит все еще достаточно остро, особенно если речь идет об узких специалистах (кардиологах, ревматологах, окулистах и других), которых не хватает практически везде. Это своеобразный итог предыдущей почти 20­летней политики, когда медиков практически искореняли - низкой зарплатой, падением престижа профессии.

Те, кто постарше, наверное, помнят сформированный образ врача: нищий и вечно просящий человек, который к тому же берет взятки…Сегодня, к счастью, ситуация изменилась - престиж профессии врача растет. В его руках появились высокие технологии, что дало возможность бороться с болезнями, еще лет 10­20 назад считавшимися фатальными. Молодежь вновь обратила взор к медицинскому образованию, которое в будущем позволит иметь достойный заработок и уважение в обществе.

Целевая подготовка по конкурсу

В целях обеспечения системы здравоохранения края врачебными кадрами заключен договор с ТГМУ о приеме на целевую подготовку специалистов по специальностям «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология», причем с каждым годом количество студентов, обучающихся в рамках целевого приема, возрастает. Мы с удовлетворением отмечаем, что конкурс на участие в этой программе среди абитуриентов растет, в 2016 году он составил 2,5 человека на место, а еще недавно был недобор. В 2016 году по целевому набору в ТГМУ было принято 73 абитуриента, в целом в университете по этой программе сегодня обучается более 200 человек.

Но по щелчку проблему не решить, надо еще выучить тех, кто сегодня идет в медицинский. Цикл обучения медиков - семь лет. Причем сначала надо выучить базе, а потом еще дать набраться опыта, ведь это все­таки высокоинтеллектуальный труд, и каждый доктор, если можно так сказать, - штучный экземпляр. Так что дайте срок и через 3­4 года в региональном здравоохранении начнется реальный приток специалистов. Отрасль их ждет, главврачи медицинских организаций готовы создавать для молодых специалистов хорошие условия, в некоторых районах им даже квартиры предлагают, главы муниципалитетов начали понимать, что без реальной поддержки врачи в глубинку не поедут.

- Но это некие перспективы, а жить и лечить нужно сегодня и сейчас, и для этого принимаются конкретные меры, в числе которых региональная программа «Земский доктор», автопоезд «Забота», как вы оцениваете их эффективность?

- Оба проекта, с моей точки зрения, оказались успешными. Напомню, программа «Земский доктор» предусматривает выплату врачам, решившим отправиться на работу в различные районы края, одного миллиона рублей в качестве своеобразных подъемных. За 5 лет работы (с 2012 года) программы ее участниками стали 243 врача, больницы и амбулатории в глубинке получили хорошую кадровую подпитку, прирост численности врачей, работающих в сельской местности, составил 2,8 %.

«Забота» у нас простая

Но, как вы понимаете, это не решило проблемы. Поэтому в 2015 году родился проект автопоезд «Забота» по аналогии с железнодорожным проектом «Поезд Тимофей Мудров», он обслуживает и местное население, но имеет существенные ограничения по местам стоянки. По поручению губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО в 2015 году был сформирован первый автопоезд «Забота», который мог добраться в самые отдаленные населенные пункты. Главная цель медицинской бригады - диспансеризация и выявление патологий на ранних стадиях с целью последующего направления в стационарные медицинские учреждения. В бригаде работает от 7 до 11 специалистов различных профилей. Пилотный проект был рассчитан только на взрослое население, но к взрослым врачам стали приводить детей, тогда­то и родился второй проект - «Забота» детская. В текущем году в бригадах появился онколог.

Сегодня можно с полным основанием утверждать, что услуга эта очень востребована и, что важно, - увеличилось выявление тяжелых заболеваний на ранних стадиях, когда их еще можно эффективно лечить. Да, заболеваемость населения в тех районах, где побывал автопоезд, выросла, мы это видим по статистическим данным, но мы стали спасать больше людей, оказывая им своевременную помощь, и, убежден, скоро увидим результат этой работы в снижении показателей смертности.

С начала 2017 года врачи автопоезда осмотрели около 20 тысяч приморцев из 22 муниципальных округов, а всего за 2,5 года существования проекта в поликлинике на колесах побывали около 110 тыс. человек.

Широкополосный доступ

- Современные технологии помогают каким­то образом компенсировать нехватку кадров?

- Несомненно, хотя мы находимся лишь в начале пути. Проект «Развитие информационных технологий в здравоохранении Приморского края на 2017­2021 годы» утвержден 2 мая. Он предусматривает два этапа: первый - мероприятия, направленные на повышение доступности медицинской помощи, а второй - на внедрение информационных технологий. О необходимости наращивания уровня информатизации здравоохранения говорил в своем Послании Федеральному Собранию РФ Владимир ПУТИН.

Ни для кого не секрет, что «круги ада» для пациента зачастую начинаются с регистратуры, со стояния в очереди и невозможности попасть к нужному врачу. А врач, между тем, рекомендует прийти в платную клинику, в которой сам же и работает, пройти платно то или иное исследование, хотя оно входит в перечень финансируемых из ФОМС. Мы все это видим… На исправление ситуации направлено внедрение электронной записи к врачу, уже в этом году стоит задача завести ее в 100% поликлиник.

Человек сам сможет увидеть время приема, загруженность врача и записаться на удобное время, а потом прийти, взять (пока так!) свою карту в регистратуре и отправиться на прием. А в начале следующего года в поликлиниках будет внедрена электронная карта (с анализами, результатами обследований и назначениями) - мы сейчас активно над этим работаем.

Дальше будем переходить на стационарное звено и все это увяжем с поликлиниками. Это непростая работа, учитывая, что не везде есть даже каналы связи, но, думаю, что мы это сделаем, со временем медучреждения будут оборудованы каналами широкополосного доступа в Интернет, и от бумажного документооборота перейдем на цифровые технологии. Хотя для этого, возможно, даже придется ломать некоторые сложившиеся стереотипы. Например, не дело дефицитного квалифицированного специалиста заполнять убористым почерком многочисленные карты, скольких пациентов он мог бы принять в это время… Значит, надо внедрять достижения информатизации и в этот процесс.

Такая же проблема существует и в скорой помощи (специально ездил с бригадой, чтобы понять, как строится работа и где возможно ее усовершенствовать). После помощи пациенту врач спускается в машину и начинает заполнять медицинскую документацию, на что уходит драгоценное время. Чтобы свести эту работу к минимуму, во Владивостоке на скорой мы внедрили планшеты, где есть специальные формы, которые можно заполнять даже на ходу. Не скрою, далеко не все порадовались этому нововведению, ведь приходится переучиваться, приобретать дополнительные знания и навыки, но результат есть - качественные изменения в работе.

Еще один пример информатизации - внедрение теле­ЭКГ, в пилоте мы также ввели его на скорой, когда кардиолог работает на базовой станции и получает кардиограмму, отправленную бригадой. Уже через несколько минут она имеет поставленный специалистом диагноз - инфаркт ли это, есть ли необходимость в госпитализации, нужно ли проводить процедуру тромболизиса. Один кардиолог может таким образом обслужить все бригады. Пока это внедрено только во Владивостоке, оборудованием теле­ЭКГ оснащена 21 бригада скорой помощи. Но сегодня стоит задача установить модули ЭКГ в ФАПах, чтобы люди, пришедшие с болью в сердце, смогли сразу пройти ЭКГ и получить квалифицированное заключение специалистов, возможно, даже краевой больницы - будем на этот счет принимать решение.

Сегодня телемосты связали детскую и взрослую туберкулезные больницы с районными больницами и федеральными клиниками. Такие же направления ведут онкодиспансер и краевая клиническая больница №1, помогая коллегам из лечебных учреждений, расположенных в крае. Консультирование ведется в онлайн­режиме, с пересылкой снимков и результатов других исследований.

В результате пациент, не выезжая в краевой центр, получает точный диагноз и расписанную тактику лечения. Благодаря такому профессиональному общению и специалисты на местах в рабочем порядке повышают свою квалификацию. Так что телемедицина и информационные технологии начинают существенно влиять на качество оказываемой медицинской помощи и, что очень важно, позволяют значительно сокращать время от постановки диагноза до получения реальной помощи.

Ирина БАРАННИК.

Фото Ивана КРЫШАНА.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.