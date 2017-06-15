В Приморье 25 медучреждений участвуют в программе оказания ВТМП

С начала 2017 года более 5200 приморцев направлены на оказание высокотехнологичной медицинской помощи (ВТМП) в различные клиники страны, пишет "Журнал здоровья".

- Из 5 252 человек, которые получили направления, 3055 уже пролечены, остальные либо готовятся к операциям, либо ждут вызова», - сообщили в краевом департаменте здравоохранения.

С 2014 года высокотехнологичная медицинская помощь оказывается как за счет средств федерального бюджета, так и за счет средств обязательного медицинского страхования. Источник финансирования зависит от вида и метода требуемой пациенту помощи. В 2014 году в крае высокотехнологичные операции за счет ОМС оказывали 12 медицинских учреждений. Это как федеральные медицинские учреждения, так и медицинские учреждения, подведомственные департаменту здравоохранения. В 2015 году таких учреждений было 16, а в 2016 году - 20. Сейчас участниками программы ВТМП по полису ОМС являются уже 25 медицинских организаций. Эта работа ведется в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы.

По информации департамента, в 2016 году были направлены на оказание высокотехнологичных операций более восьми тысяч приморцев. В текущем году число тех, кто сможет получить дорогостоящие операции бесплатно, будет не меньше.

- Радует, что ежегодно в крае растет число лечебных учреждений, которые подключаются к выполнению таких операций. Так, в этом году по ВТМП работают 25 лечебных учреждений края - ведомственные и государственные. Самое большое количество квот по полису ОМС у медцентра ДВФУ - 1820, на втором месте - краевая больница №1 - 1323 и онкодиспансер - 1300. Это говорит о том, что сегодня многим приморцам не нужно выезжать за пределы края, есть возможность получать высокотехнологичную медпомощь в своем регионе», - прокомментировал ситуацию вице­губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.