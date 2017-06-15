Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новое оборудование для детской поликлиники
Новый гастрофиброскоп приобретен для детской поликлиники №5 Владивостока. Современный аппарат позволит минимизировать дискомфорт при диагностике желудочнокишечного тракта у маленьких пациентов, пишет "Журнал здоровья".
- Важно, что новый гастрофиброскоп предназначен специально для детей. Вводимая трубка обладает маленьким диаметром, что дает доктору гораздо больше возможностей, а ребенку причиняет намного меньше дискомфорта. Угол изгиба дистального конца трубки легко варьируется, это позволяет провести тщательный осмотр пищевода, всех отделов желудка и двенадцатиперстной кишки», - рассказала главный врач детской поликлиники Александра ГОРШКОВА.
На базе детской поликлиники №5 работает клиникодиагностический центр по гастроэнтерологии. Здесь также имеется дневной стационар по данному профилю, прием ведут два гастроэнтеролога.
- Имея возможность полноценно обследовать ребенка в амбулаторных условиях, мы снижаем количество детей, направляемых в круглосуточный стационар, - пояснила Александра Горшкова.
Помимо нового оборудования детская поликлиника и сама поэтапно обновляется. Так, полностью обновлен кабинет гастроэнтеролога. Произведена покраска, заменена сантехника и электропроводка. Закуплено новое моечное оборудование и бактерицидный шкаф для обеззараживания и хранения аппарата. Кроме того, в поликлинике завершен текущий ремонт мест общего пользования. Теперь каждый этаж здания оформлен в определенной цветовой гамме, яркими рисунками - все, для того чтобы юным пациентам было комфортнее находиться в стенах медучреждения.
Новости тематики
Новости раздела
- В Приморском крае отмечается снижение младенческой смертности
- Забота о зубах важна в любом возрасте
- Решив для себя "Я хочу жить долго!", нужно действовать
- Три программы здоровья
- Грибы - любимые и коварные
- Мед меду рознь
- Чтобы срок годности не вышел
- Когда купание запрещено
- Пляжный сезон в Приморье стартует 15 июня
- Приморье готовится к пляжному сезону
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- К ДВФУ готовятся присоединить еще один приморский вуз
- Россиян хотят освобождать от подоходного налога после рождения ребенка
- На "Улице Дальнего Востока" во время ВЭФ расцветет "Лотос" и поднимется "Сихотэ-Алинь"
- Новые Резиденты ТОР и СПВ обещают Дальнему Востоку газопровод, рыбную "фабрику" и гольф-курорт
- Бизнесмены из Хабаровска будут поставлять в Китай органические удобрения и мороженое
- Владивосток и Пусан готовятся отметить четверть века побратимских отношений
- В Хабаровском крае соберут первый урожай гребешка и трепанга
- На остров Матуа доставят оборудование для экспедиции Минобороны России и РГО
- К юбилею Варлама Шаламова в Якутии вышел в свет сборник стихов автора
- Японский лайнер Asuka II с 500 туристами идет в Приморье