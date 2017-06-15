Новое оборудование для детской поликлиники

Новый гастрофиброскоп приобретен для детской поликлиники №5 Владивостока. Современный аппарат позволит минимизировать дискомфорт при диагностике желудочно­кишечного тракта у маленьких пациентов, пишет "Журнал здоровья".

- Важно, что новый гастрофиброскоп предназначен специально для детей. Вводимая трубка обладает маленьким диаметром, что дает доктору гораздо больше возможностей, а ребенку причиняет намного меньше дискомфорта. Угол изгиба дистального конца трубки легко варьируется, это позволяет провести тщательный осмотр пищевода, всех отделов желудка и двенадцатиперстной кишки», - рассказала главный врач детской поликлиники Александра ГОРШКОВА.

На базе детской поликлиники №5 работает клинико­диагностический центр по гастроэнтерологии. Здесь также имеется дневной стационар по данному профилю, прием ведут два гастроэнтеролога.

- Имея возможность полноценно обследовать ребенка в амбулаторных условиях, мы снижаем количество детей, направляемых в круглосуточный стационар, - пояснила Александра Горшкова.

Помимо нового оборудования детская поликлиника и сама поэтапно обновляется. Так, полностью обновлен кабинет гастроэнтеролога. Произведена покраска, заменена сантехника и электропроводка. Закуплено новое моечное оборудование и бактерицидный шкаф для обеззараживания и хранения аппарата. Кроме того, в поликлинике завершен текущий ремонт мест общего пользования. Теперь каждый этаж здания оформлен в определенной цветовой гамме, яркими рисунками - все, для того чтобы юным пациентам было комфортнее находиться в стенах медучреждения.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.