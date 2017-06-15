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В Перинатальном центре Приморья построят вертолетную площадку

15 Июня 2017, 12:10 | Приморье

Собственная вертолетная площадка появится в Приморском перинатальном центре. Это позволит более оперативно доставлять сюда будущих мам и маленьких пациентов для оказания квалифицированной медицинской помощи. Перинатальный центр принимает пациентов со всего Приморья, некоторых приходится доставлять вертолетами санавиации.

- Перинатальный центр оказывает помощь беременным женщинам с высокой степенью риска, невынашиванием беременности. В эту группу входят также женщины с многоплодной беременностью, с задержкой внутриутробного развития плода и рядом других заболеваний. Мы принимаем женщин со всех уголков нашего края, даже самых отдаленных, - рассказала главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна КУРЛЕЕВА.

С момента открытия центра здесь родилось более девяти тысяч малышей, из них около 900 - с начала 2017 года. Сейчас в планах администрации Приморья - строительство второго Перинатального центра в Арсеньеве, где смогут получать современную помощь женщины из северных районов края. Пока же пациенток, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, доставляют во Владивосток вертолетами санавиации. С появлением в Перинатальном центре собственной вертолетной площадки время в пути сократится, значит, у врачей появятся дополнительные драгоценные минуты для своевременной помощи.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.

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Теги: доступная медицина  санавиация 













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