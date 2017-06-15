Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Перинатальном центре Приморья построят вертолетную площадку
Собственная вертолетная площадка появится в Приморском перинатальном центре. Это позволит более оперативно доставлять сюда будущих мам и маленьких пациентов для оказания квалифицированной медицинской помощи. Перинатальный центр принимает пациентов со всего Приморья, некоторых приходится доставлять вертолетами санавиации.
- Перинатальный центр оказывает помощь беременным женщинам с высокой степенью риска, невынашиванием беременности. В эту группу входят также женщины с многоплодной беременностью, с задержкой внутриутробного развития плода и рядом других заболеваний. Мы принимаем женщин со всех уголков нашего края, даже самых отдаленных, - рассказала главный врач Приморского краевого перинатального центра Татьяна КУРЛЕЕВА.
С момента открытия центра здесь родилось более девяти тысяч малышей, из них около 900 - с начала 2017 года. Сейчас в планах администрации Приморья - строительство второго Перинатального центра в Арсеньеве, где смогут получать современную помощь женщины из северных районов края. Пока же пациенток, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, доставляют во Владивосток вертолетами санавиации. С появлением в Перинатальном центре собственной вертолетной площадки время в пути сократится, значит, у врачей появятся дополнительные драгоценные минуты для своевременной помощи.
Новости тематики
Новости раздела
- В Приморском крае отмечается снижение младенческой смертности
- Забота о зубах важна в любом возрасте
- Решив для себя "Я хочу жить долго!", нужно действовать
- Три программы здоровья
- Грибы - любимые и коварные
- Мед меду рознь
- Чтобы срок годности не вышел
- Когда купание запрещено
- Пляжный сезон в Приморье стартует 15 июня
- Приморье готовится к пляжному сезону
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- К ДВФУ готовятся присоединить еще один приморский вуз
- Россиян хотят освобождать от подоходного налога после рождения ребенка
- На "Улице Дальнего Востока" во время ВЭФ расцветет "Лотос" и поднимется "Сихотэ-Алинь"
- Новые Резиденты ТОР и СПВ обещают Дальнему Востоку газопровод, рыбную "фабрику" и гольф-курорт
- Бизнесмены из Хабаровска будут поставлять в Китай органические удобрения и мороженое
- Владивосток и Пусан готовятся отметить четверть века побратимских отношений
- В Хабаровском крае соберут первый урожай гребешка и трепанга
- На остров Матуа доставят оборудование для экспедиции Минобороны России и РГО
- К юбилею Варлама Шаламова в Якутии вышел в свет сборник стихов автора
- Японский лайнер Asuka II с 500 туристами идет в Приморье