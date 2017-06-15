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В числе победителей конкурса "Здоровье нации" - приморские врачи
Врачи Приморья удостоены высшей награды всероссийского конкурса «Здоровье нации» за реализацию проекта «Прогулка с врачом». Памятный знак и диплом победителям вручены на XI Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания России» в Москве, пишет "Журнал здоровья".
Делегация врачей от Приморья представила на выставочной площадке России разные направления системы здравоохранения региона. Это профилактическое направление, сельское здравоохранение, а также здоровьесбережение, среди которых и традиционная субботняя оздоровительная акция «Прогулка с врачом».
Отметим, что организаторами форума уже несколько лет выступают Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Министерство здравоохранения РФ. Мероприятие проводится при поддержке Совета Федерации, Государственной думы РФ. Для участников форума организаторы подготовили мастерклассы, дискуссионные площадки, круглые столы.
- Такой формат общения и обмен опытом, безусловно, не проходят бесследно. Мы возвращаемся с новыми планами и идеями по дальнейшей работе в области формирования здорового образа жизни у населения. И главное - это осознание того, что мы идем правильным курсом, что работа по формированию ЗОЖ - действительно очень важна, - говорит глава делегации главный врач Владивостокского клиникодиагностического центра Анжела КАБИЕВА.
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