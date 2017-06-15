В числе победителей конкурса "Здоровье нации" - приморские врачи

Врачи Приморья удостоены высшей награды всероссийского конкурса «Здоровье нации» за реализацию проекта «Прогулка с врачом». Памятный знак и диплом победителям вручены на XI Всероссийском форуме «Здоровье нации - основа процветания России» в Москве, пишет "Журнал здоровья".

Делегация врачей от Приморья представила на выставочной площадке России разные направления системы здравоохранения региона. Это профилактическое направление, сельское здравоохранение, а также здоровьесбережение, среди которых и традиционная субботняя оздоровительная акция «Прогулка с врачом».

Отметим, что организаторами форума уже несколько лет выступают Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» и Министерство здравоохранения РФ. Мероприятие проводится при поддержке Совета Федерации, Государственной думы РФ. Для участников форума организаторы подготовили мастер­классы, дискуссионные площадки, круглые столы.

- Такой формат общения и обмен опытом, безусловно, не проходят бесследно. Мы возвращаемся с новыми планами и идеями по дальнейшей работе в области формирования здорового образа жизни у населения. И главное - это осознание того, что мы идем правильным курсом, что работа по формированию ЗОЖ - действительно очень важна, - говорит глава делегации главный врач Владивостокского клинико­диагностического центра Анжела КАБИЕВА.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.