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В "Альтусе" встретили "особенных" детей

15 Июня 2017, 11:20 | Приморье

Около 100 «особенных» ребят в возрасте от 4 до 16 лет приехали на лечение в Центр восстановительной медицины и реабилитации «Альтус», который действует при краевом клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (ККЦ СВМП) во Владивостоке, пишет "Журнал здоровья".

Для каждого из детей с разными формами поражения центральной нервной системы, а также с задержкой психомоторного развития подготовлена индивидуальная программа, сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края.

- Курс рассчитан на три недели интенсивных занятий, дети находятся все это время совместно с родителями, для этого у нас созданы все условия, - сообщил главный врач ККЦ СВМП Николай БЕРЕЗКИН.

- Практически каждый из детей уже бывал у нас в Центре - ведь реабилитация состоит из нескольких курсов. Для каждого из наших подопечных мы разрабатываем индивидуальную программу, - рассказала заведующая отделением социальной реабилитации Любовь ОСМОЛОВСКАЯ.

Программа лечения и реабилитации включает физиопроцедуры, массаж, бассейн, батуты, логомассаж, сенсорную терапию, интерактивную песочницу, статокинезотерапию. Гордость учреждения - роботизированный комплекс «Локомат». Стоимость современнейшего оборудования, которое учит ходить больных ДЦП, превышает 26 млн рублей. Основная часть из них - средства краевого бюджета. Оборудование приобретено в рамках краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края».

Ежегодно центр восстановительной медицины и реабилитации посещают более 1,5 тысяч детей в возрасте от 3 месяцев до 18 лет со всего Приморья, а также других регионов Дальнего Востока.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.

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Теги: доступная медицина 













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