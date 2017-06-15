Стентирование сонной артерии впервые выполнили врачи Находки

Уникальную операцию выполнили врачи Находкинской городской больницы. Впервые здесь провели операцию по стентированию (восстановлению кровотока) сонной артерии. Пациентка, сонная артерия которой была закрыта почти на 90%, чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, это определенный этап развития здравоохранения Находки, которое осуществляется в рамках краевой программы развития отрасли в целом. В Приморье такие манипуляции до сих пор проводились лишь в ведущих клиниках, расположенных во Владивостоке.

По словам заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения, сосудистого хирурга Александра КУЛЬКОВА, эта эндоваскулярная (внутри сосуда) операция, предотвращающая развитие ишемического инсульта, делается без разреза, через небольшой прокол в области бедренной артерии: инструменты доставляются к сонной артерии под местной анестезией.

- Основное показание для таких эндоваскулярных операций - наличие перечня хронических заболеваний, при которых общий наркоз давать нельзя. Ранее таких пациентов мы по квоте направляли в клиники в другие регионы или Медцентр ДВФУ. Сейчас эта необходимость отпала. Уже на третий день наша пациентка была выписана из стационара, - сообщил врач.

Проведение подобной операции стало возможным благодаря современному оборудованию, которое было установлено в больнице, и, конечно, профессионализму врачей.

- Рентгенхирургические службы создавались для помощи людям с острым коронарным синдромом - для своевременного проведения коронарографии - диагностики сердечно­сосудистых заболеваний при помощи рентген­снимков артерий для оценки их проходимости и в случае необходимости их стентирования. Поэтому сегодня больница в первую очередь нацелена на экстренную помощь больным с острым коронарным синдромом и выполняет все необходимые объемы, - пояснил главный врач Находкинской городской больницы Игорь ПОНИТАЕВ.

Иван КРЫШАН, по сообщениям Интернет­ресурсов и пресс­служб.

Фото Юрия ТАНИЧА.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.