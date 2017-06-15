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Стентирование сонной артерии впервые выполнили врачи Находки

15 Июня 2017, 10:55 | Приморье

Уникальную операцию выполнили врачи Находкинской городской больницы. Впервые здесь провели операцию по стентированию (восстановлению кровотока) сонной артерии. Пациентка, сонная артерия которой была закрыта почти на 90%, чувствует себя хорошо и уже выписана домой.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, это определенный этап развития здравоохранения Находки, которое осуществляется в рамках краевой программы развития отрасли в целом. В Приморье такие манипуляции до сих пор проводились лишь в ведущих клиниках, расположенных во Владивостоке.

По словам заведующего отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения, сосудистого хирурга Александра КУЛЬКОВА, эта эндоваскулярная (внутри сосуда) операция, предотвращающая развитие ишемического инсульта, делается без разреза, через небольшой прокол в области бедренной артерии: инструменты доставляются к сонной артерии под местной анестезией.

- Основное показание для таких эндоваскулярных операций - наличие перечня хронических заболеваний, при которых общий наркоз давать нельзя. Ранее таких пациентов мы по квоте направляли в клиники в другие регионы или Медцентр ДВФУ. Сейчас эта необходимость отпала. Уже на третий день наша пациентка была выписана из стационара, - сообщил врач.

Проведение подобной операции стало возможным благодаря современному оборудованию, которое было установлено в больнице, и, конечно, профессионализму врачей.

- Рентгенхирургические службы создавались для помощи людям с острым коронарным синдромом - для своевременного проведения коронарографии - диагностики сердечно­сосудистых заболеваний при помощи рентген­снимков артерий для оценки их проходимости и в случае необходимости их стентирования. Поэтому сегодня больница в первую очередь нацелена на экстренную помощь больным с острым коронарным синдромом и выполняет все необходимые объемы, - пояснил главный врач Находкинской городской больницы Игорь ПОНИТАЕВ.

Иван КРЫШАН, по сообщениям Интернет­ресурсов и пресс­служб.

Фото Юрия ТАНИЧА.

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.

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Теги: доступная медицина  стентирование 













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