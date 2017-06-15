"Доступная медицина" в действии

«Журнал Здоровья» продолжает проект «Доступная медицина», он осуществляется при поддержке Департамента информационной политики Приморского края и рассказывает о развитии здравоохранения Приморья. Мы стараемся, чтобы вся информация, собранная под обложкой «Журнала Здоровья», была полезна жителям нашего края.

В рамках проекта мы знакомим читателей с реализацией региональной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы, рассказываем о новых методиках и технологиях лечения, доступных теперь и приморцам, о лучшем опыте наших докторов. Номер, который вы, дорогой читатель, держите в руках, выходит накануне Дня медицинского работника. Редакция журнала присоединяется ко всем поздравлениям в адрес людей, стоящих на страже нашего здоровья. Материалы проекта, как всегда, читайте под рубрикой «Доступная медицина».

"Журнал здоровья", N3, июнь, 2017.