В Приморье ищут лучшую регистратуру поликлиники

В Приморском крае ищут лучшую регистратуру поликлиники. Лидера выберут сами пациенты, и так – в каждом регионе. А лучшую регистратуру в стране Минздрав России назовет в октябре, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Новый конкурс Минздрава «Поликлиника начинается с регистратуры» призван повысить уровень обслуживания пациентов и сформировать положительное отношение к имиджу поликлиник.

На первом этапе конкурса пациенты выберут лучшую регистратуру поликлиники в своем регионе. Так, любой житель Приморья сможет заполнить анонимную анкету и оценить, как работники регистратуры относятся к пациентам, могут ли они оперативно и своевременно записать к врачу и т.д. После этого анкету необходимо отправить в адрес поликлиники по электронной почте или на бумажном носителе до 31 июля этого года. После комиссия краевого департамента здравоохранения выберет лидера из всех претендентов.

Регистратура-победитель будет соревноваться с медучреждениями всей страны. Итоги конкурса Минздрав России подведет 1 октября 2015 года.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.