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Диспансеризация по новым правилам
Программу диспансеризации скорректировали в сторону уменьшения
С 2018 года Минздрав России исключил из первого этапа диспансеризации сразу несколько исследований: общий анализ мочи, клинический и биохимический анализы крови, УЗИ органов брюшной полости и малого таза и ряд других. Отныне основной целью диспансеризации становится онкоскрининг – обследование формально здоровых людей для выявления онкозаболеваний на ранних бессимптомных стадиях.
Изменились и возрастные критерии для проведения обследования – они коснулись в основном молодых пациентов. Электрокардиография (ЭКГ), необходимая для определения риска сердечно-сосудистых заболеваний, отныне проводится: для мужчин начиная с 36 лет, для женщин – с 45 лет, тогда как раньше при прохождении диспансеризации ее проводили всем, независимо от возраста. Женщины до 30 лет лишились возможности проведения цитологического исследования. Если раньше его назначали с 21 года до 69 лет, то теперь – с 30 лет до 60 лет. Измерять внутриглазное давление теперь будут только пожилым пациентам, но не с 39 лет, а только с 60-ти.
Из первого этапа также исключили УЗИ органов брюшной полости и малого таза, а кровь проверят только на холестерин и глюкозу с помощью экспресс-метода.
Минздрав объясняет свое нововведение тем, что данные анализы не имеют научных доказательств их эффективности и не проводятся с целью скрининг-обследования населения ни в одной стране мира. Отсутствуют они и в рекомендациях Всемирной организации здравоохранения.
Также, как следует из ответа Минздрава на запрос Фонда «Здоровье» о причинах исключения анализов, «ложноотрицательные результаты могут вызывать необоснованную уверенность граждан в отсутствии у них заболевания, а ложноположительные результаты могут приводить к необоснованному беспокойству, а в худшем случае – к назначению несоответствующего лечения». Кроме того, процедура забора анализов может сопровождаться «различными осложнениями».
Правда, в случае жалоб пациента или подозрений на наличие у него того или иного заболевания все необходимые дополнительные анализы и обследования будут проведены. По направлению лечащего врача.
Единственное, что решил добавить Минздрав в порядок диспансеризации, – анализ крови для ранней диагностики рака простаты (ПСА). Мужчины смогут пройти это исследование два раза – в 45 лет и 51 год. Напомним, изначально ПСА был включен в порядок диспансеризации, но в 2015 году его отменили.
Отныне основной целью диспансеризации становится онкоскрининг – обследование формально здоровых людей для выявления опухолевых заболеваний на ранних бессимптомных стадиях. Это связано с повышением уровня смертности в РФ и увеличением количества онкологических больных.
В частности, для женщин в возрасте от 39 лет до 51 года обязательным становится прохождение маммографического обследования раз в три года, а для женщин в возрасте от 51 года до 70 лет – раз в два года. Кроме того, каждые два года граждане в возрасте от 49 до 73 лет должны проходить и исследование для выявления рака прямой кишки (анализ кала на скрытую кровь).
Если при прохождении первого этапа диспансеризации обнаруживаются проблемы, пациента направляют обследоваться более углубленно. Например, при повышенном показателе ПСА будет обязательной консультация уролога или хирурга. При подозрении на рак толстой кишки проведут колоноскопию и т.д.
Среди других новшеств – акцент на проблемы пожилых людей. В частности, у пациентов 75 лет и старше врачи поликлиник должны более тщательно и внимательно выявлять остеопороз, сердечную недостаточность, депрессии и нервные расстройства.
Заботиться о здоровье россиян поручено в том числе и страховым компаниям. Так что в поликлинику они должны пригласить: эсэмэской, телефонным звонком, по электронной почте. А медучреждения должны постараться организовать прием так, чтобы человек тратил минимум времени.
Ирина СВЕТЛАНСКАЯ.
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