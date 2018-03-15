www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 56.94 р. 100 JPY: 53.39 р.
EUR: 70.53 р. 10 CNY: 90.14 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Здоровье
Доступная медицина
Распечатать

Центр протонной терапии намерена открыть в Приморье госкорпорация "Ростех"

15 Марта 2018, 14:50 | Приморье

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с представителями холдинга «Швабе», входящую в государственную корпорацию «Ростех» и специализирующуюся на производстве оптико­электронной, лазерной и медицинской техники.

Компания «Швабе» намерена открыть сеть современных центров по оказанию высокотехнологичной помощи онкобольным по всей стране. В ближайших планах – создание таких центров в шести регионах России, в том числе и в Приморье.

«В наших клиниках будут применяться единые стандарты лечения. Сейчас ведем переговоры с ведущими медицинскими вузами по подготовке кадров для работы на современном оборудовании. При успешной реализации проекта в Приморье готовить кадры для ПЭТ­центра можно было бы в Дальневосточном федеральном университете», – отметил представитель холдинга Николай Скринский.

По его словам, центр протонной терапии в Приморье можно открыть на базе уже существующего ПЭТ­отделения Медцентра ДВФУ.

«Мы предлагаем расширить действующее отделение до полнофункционального протонного центра. По нашим прогнозам, лечебное учреждение сможет принимать до 12 тысяч пациентов в год», – рассказал он, добавив, что протонная терапия сегодня – одно из самых перспективных направлений в медицине, наиболее точным и менее токсичным методом лучевой терапии при онкологических заболеваниях.

Андрей Тарасенко подчеркнул, что такой проект очень важен для Приморья: «Важно, что приморцы смогут получать высокотехнологичную помощь в крае. Кроме того, здесь смогли бы проходить лечение и жители всего Дальневосточного региона».

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.

Автор:
Теги: тарасенко  ростех 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru