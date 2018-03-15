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Центр протонной терапии намерена открыть в Приморье госкорпорация "Ростех"
Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко провел рабочую встречу с представителями холдинга «Швабе», входящую в государственную корпорацию «Ростех» и специализирующуюся на производстве оптикоэлектронной, лазерной и медицинской техники.
Компания «Швабе» намерена открыть сеть современных центров по оказанию высокотехнологичной помощи онкобольным по всей стране. В ближайших планах – создание таких центров в шести регионах России, в том числе и в Приморье.
«В наших клиниках будут применяться единые стандарты лечения. Сейчас ведем переговоры с ведущими медицинскими вузами по подготовке кадров для работы на современном оборудовании. При успешной реализации проекта в Приморье готовить кадры для ПЭТцентра можно было бы в Дальневосточном федеральном университете», – отметил представитель холдинга Николай Скринский.
По его словам, центр протонной терапии в Приморье можно открыть на базе уже существующего ПЭТотделения Медцентра ДВФУ.
«Мы предлагаем расширить действующее отделение до полнофункционального протонного центра. По нашим прогнозам, лечебное учреждение сможет принимать до 12 тысяч пациентов в год», – рассказал он, добавив, что протонная терапия сегодня – одно из самых перспективных направлений в медицине, наиболее точным и менее токсичным методом лучевой терапии при онкологических заболеваниях.
Андрей Тарасенко подчеркнул, что такой проект очень важен для Приморья: «Важно, что приморцы смогут получать высокотехнологичную помощь в крае. Кроме того, здесь смогли бы проходить лечение и жители всего Дальневосточного региона».
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