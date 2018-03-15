Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Больница Михайловского района получит новое диагностическое оборудование
Больница Михайловского района получит новые флюорограф и маммограф. Об этом сообщил вицегубернатор Приморья Павел Серебряков в ходе очередной инспекционной поездки по лечебным учреждениям региона.
Он побывал в нескольких больницах Михайловского района и Уссурийского городского округа.
В числе первых медучреждений инспекторы посетили лечебное учреждение в поселке Новошахтинский, где встретились с коллективом больницы и пообщались с пациентами.
Сегодня больница испытывает кадровый голод. Сюда требуются специалисты разного профиля, в том числе и врач функциональной диагностики.
По итогам визита в медучреждение Павел Серебряков дал ряд поручений, в числе которых – решение вопроса с выездом специалиста по УЗИ из районной больницы для диагностики заболеваний у местных жителей в Новошахтинске. «Нужно в ближайшее время проработать и решить этот вопрос. Специалист мог бы выезжать в Новошахтинск из Михайловки несколько раз в месяц», – заявил Павел Серебряков.
На встрече с коллективами лечебных учреждений Уссурийска заместитель главы региона акцентировал внимание руководителей больниц и поликлиник на работе с молодыми кадрами. «Важно работать с ребятамицелевиками, активнее участвовать в ярмарках вакансий, проводимых нашим медицинским вузом, а также развивать все формы наставничества. Молодым специалистам сегодня сложно влиться в коллектив, здесь особенно важна поддержка опытных коллег», – подчеркнул Павел Серебряков.
Новости тематики
- Больница Михайловского района получит новое диагностическое оборудование
- Диспансеризация по новым правилам
- Центр протонной терапии намерена открыть в Приморье госкорпорация "Ростех"
- Во Владивостокской поликлинике №1 открылся кабинет колоноскопии
- Как попасть к врачу?
- ЦСР Кудрина предлагает лишить россиян бесплатной медицины
- Диспансеризация-2018 стартовала в Приморье
- Услышать звуки мира
- В Приморье начал работать сервис электронной записи к врачу
- Приморский край присоединился к донорскому движению
Новости раздела
- Больница Михайловского района получит новое диагностическое оборудование
- Диспансеризация по новым правилам
- Центр протонной терапии намерена открыть в Приморье госкорпорация "Ростех"
- Во Владивостокской поликлинике №1 открылся кабинет колоноскопии
- Как попасть к врачу?
- ЦСР Кудрина предлагает лишить россиян бесплатной медицины
- Диспансеризация-2018 стартовала в Приморье
- Услышать звуки мира
- Дальневосточники заждались онлайн-доктора
- В Приморском крае планируют построить центр замедления старения
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Банки проглотят "быстрозаймы"
- В Приморье строят малоэтажный поселок "не для всех"
- Уголь уходит за границу. Населенных пунктов
- Братья Ананьевы теряют активы в Приморье
- Зарплаты и цены гонят приморцев на запад
- ДВФУ не собирается передавать старые здания Владивостоку
- Банкиров в Приморье вышвыривают за дверь
- Во Владивостоке за рыбный рынок берутся питерцы
- Дольщики бьются за Снеговую падь
- Cтавка ипотеки упадет до 8%