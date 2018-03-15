Больница Михайловского района получит новое диагностическое оборудование

Больница Михайловского района получит новые флюорограф и маммограф. Об этом сообщил вице­губернатор Приморья Павел Серебряков в ходе очередной инспекционной поездки по лечебным учреждениям региона.

Он побывал в нескольких больницах Михайловского района и Уссурийского городского округа.

В числе первых медучреждений инспекторы посетили лечебное учреждение в поселке Новошахтинский, где встретились с коллективом больницы и пообщались с пациентами.

Сегодня больница испытывает кадровый голод. Сюда требуются специалисты разного профиля, в том числе и врач функциональной диагностики.

По итогам визита в медучреждение Павел Серебряков дал ряд поручений, в числе которых – решение вопроса с выездом специалиста по УЗИ из районной больницы для диагностики заболеваний у местных жителей в Новошахтинске. «Нужно в ближайшее время проработать и решить этот вопрос. Специалист мог бы выезжать в Новошахтинск из Михайловки несколько раз в месяц», – заявил Павел Серебряков.

На встрече с коллективами лечебных учреждений Уссурийска заместитель главы региона акцентировал внимание руководителей больниц и поликлиник на работе с молодыми кадрами. «Важно работать с ребятами­целевиками, активнее участвовать в ярмарках вакансий, проводимых нашим медицинским вузом, а также развивать все формы наставничества. Молодым специалистам сегодня сложно влиться в коллектив, здесь особенно важна поддержка опытных коллег», – подчеркнул Павел Серебряков.

"Журнал здоровья", N1, март, 2018.