Медицину Приморского края ждут новые объекты

Вице-губернатор администрации Приморского края Павел Серебряков поделился планами развития региональной системы здравоохранения

В 2017 году в крае помимо достройки корпуса краевого онкодиспансера планируется открыть сеть специализированных кабинетов для оперативной помощи онкологическим больным. Об этом рассказал вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ на встрече со СМИ, в которой принял участие и корреспондент деловой газеты «Золотой Рог». По традиции речь шла об итогах работы в социальной сфере, а также и проблемах и планах модернизации в медицинской отрасли края.

Так, в соответствии с региональной программой развития здравоохранения будут продолжены планомерные ремонты в лечебных учреждениях края. Практически завершается обновление поликлиники в Дальнереченске и Чугуевской центральной районной больницы, на финишную прямую вышли ремонтные работы в Краевой детской клинической больнице №1.

В 2017 году на капитальный ремонт учреждений здравоохранения Приморья планируется направить не менее 129 млн рублей. Еще почти 190 млн рублей администрация региона потратит на приобретение специализированного медицинского оборудования. По мере запросов тех или иных учреждений будут закуплены эндоскопические стойки, рентген-аппараты и другая техника, позволяющая осуществлять диагностику и лечение в соответствии с современными требованиями. Продолжится строительство корпуса онкодиспансера, ввод которого не состоялся в прошлом году.

«Онкодиспансер, надеюсь, будет достроен полномочиями градостроителей, но у нас есть четкое понимание, что один диспансер ситуацию не изменит, нужна системная работа, - сказал Павел Серебряков. - В онкологической службе диспансер - учреждение третьего уровня (как вы помните, у нас создана трехуровневая система оказания медицинской помощи), где оказывается высокотехнологичная помощь, а «первичка» должна отрабатывать каждого конкретного человека на предмет угроз его здоровью. И именно эта часть буксует. Есть у нас программа диспансеризации, сеть ФАПов, где фельдшеры зачастую очень хорошо работают, но этого недостаточно.

В Находке недавно заработал первый такой первичный кабинет онкологии. Опыт оказался позитивным. Теперь планируется открыть по территории края семь подобных специализированных кабинетов, на этот счет есть принципиальное согласие губернатора по их оборудованию. При возникновении подозрений на онкологию люди будут проходить здесь обследование - это первое, а второе - на месте получать терапию, что очень важно. Потому что химиотерапия - это достаточно тяжелая процедура, она должна проводиться профессионально, в специализированных помещениях. Вот в этих кабинетах будем лечить людей на местах», - пояснил вице-губернатор.

Не организовав действенную помощь в низовом звене, есть все шансы перегрузить онкодиспансер, а этого инициаторы проекта как раз и пытаются избежать.

- Мы хотим, чтобы онкодиспансер, как и перинатальный центр, работал спокойно в плановом режиме и туда попадали пациенты, которые действительно в этом нуждаются, - заметил Павел Серебряков. - Это большая работа, которую мы сейчас проводим, и, слава богу, у нас она получается.

Общественность всегда волнуют вопросы дальнейшего строительства новых лечебных учреждений. В ближайших перспективах - поликлиники в Большом Камне и Артеме, сегодня по этим объектам идет проектирование. Остальные пока в более отдаленных планах, ведь строительство медицинских учреждений - дело трудоемкое и высокозатратное, и без поддержки федерального бюджета - малоперспективное. Но определенный оптимизм вызывают различные государственные программы, в которых при участии Минвостокразвития разработаны специальные разделы по Дальнему Востоку, в том числе и по развитию медицинской отрасли.

- Мы предложили включить в государственную программу строительство двух поликлиник, новой инфекционной больницы, достройку психиатрии, которая сегодня законсервирована, новый тубдиспансер (действующий оставляет желать лучшего), новую инфекционную больницу и ряд других объектов, - поделился планами куратор отрасли.

В программу внесено еще одно очень важное учреждение - стационар для неизлечимо больных пациентов, или хоспис.

- Краю необходим стационар, где людям будут облегчать… тяжелую историю, и этот объект мы тоже подали в программу Минвостокразвития, - пояснил вице-губернатор. - Хотелось бы иметь нормальное современное учреждение, в котором даже в самые тяжелые минуты человека будут достойно сопровождать специалисты.

Ирина БАРАННИК.