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Больницы Приморского края перейдут на одноканальное финансирование в 2013 году

14 Декабря 2012, 17:14 | Приморье

В 2013 году лечебные учреждения Приморского края перейдут на одноканальное финансирование. Однако работы по подготовке к переходу необходимо завершить в этом году.

Об этом шла речь на прошедшем в государственном учреждении «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края» (ГУ ТФОМС ПК) онлайн-совещании. В нем участвовали руководители ГУ ТФОМС ПК и его филиалов, руководитель Росздравнадзора по Приморскому краю, представители департамента здравоохранения Приморского края, главные врачей медицинских организаций и директора страховых медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования Приморского края.

По словам директора ГУ ТФОМС ПК Виталия СОЛОДОВНИКОВА, уже сегодня главные врачи должны четко понимать принципы работы системы одноканального финансирования. «Преимущества одноканального финансирования в том, что лечебное учреждение получает деньги из системы ОМС не только по пяти статьям расходов.  Теперь в тариф по ОМС входят практически все расходы кроме капитальных ремонтов и приобретение оборудования стоимостью более 100 тысяч рублей. Суть реформы - это оптимизация расходов, и от успешной хозяйственной деятельности лечебного учреждения будет зависеть качество оказываемых услуг. Ведь сокращение необоснованных расходов на коммуналку высвобождает значительные денежные средства, которые пойдут на обеспечение процесса лечения больных граждан».

Кроме того, руководство ГУ ТФОМС ПК акцентировало внимание главных врачей на том, что в 2013 году скорая медицинская помощь также будет оплачиваться из средств ОМС. «Наша главная задача чтобы вхождение скорой помощи в ОМС не привело, к каким либо производственным сбоям, также мы проинформировали главных врачей, о том, что они уже в настоящее время должны начать заключать договора по скорой помощи со страховыми медицинскими организациями. В 2013 г. скорая помощь будет оплачиваться по душевому нормативу, в дальнейшем проанализируем какие реальные расходы, несут районные больницы на содержание службы скорой помощи. Ведь принцип работы системы ОМС не просто бюджетное содержание этого вида медицинских услуг, а нацеленность на результат - улучшение качества работы скорой помощи.  А это совершенно другой подход к организации этой службы и повышенная ответственность руководителей», - подчеркнул Виталий Солодовников.

 

Юрий Рогов.

Автор: По сообщениям пресс-служб
Теги: ОМС  здравоохранение 



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