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Ученые, врачи и производители обсудили, как наука может помочь в профилактике неинфекционных заболеваний
Во Владивостоке прошла I Дальневосточная научно-практическая конференция «Вклад науки в профилактику неинфекционных заболеваний». 8 ноября 2018 года во Владивостоке прошла I Дальневосточная научно-практическая конференция «Вклад науки в профилактику неинфекционных заболеваний», организованная НП «Союз медицинских организаций и врачей Приморского края», Центром эндокринного здоровья и репродукции «Примавера» и медицинскими журналистами (ММА «МЁД»).
Цель мероприятия – межведомственное сотрудничество специалистов, популяризация научных исследований и разработок, позволяющих сделать профилактику неинфекционных заболеваний более эффективной. Ученые, практикующие врачи, производители инновационных продуктов впервые встретились на одной площадке, чтобы представить свои исследования и разработки в области здоровьясбережения.
Открыла конференцию Мухотина Александра Григорьевна, президент НП «Союз медицинских организаций и врачей Приморского края», главный врач Центра эндокринного здоровья и репродукции «Примавера», кандидат медицинских наук. В ходе своего выступления она отметила важность этой трехсторонней встречи и сотрудничества. Поскольку без этого сохранить репродуктивную функцию, а с нею и здоровье нации в современных условиях жизни достаточно сложно. Ведь здоровье человека лишь на 5 % зависит от качества работы системы здравоохранения. Больше внимания необходимо уделять образу жизни, особенно сегодня, когда каждый из нас имеет диагноз «горожанин».
Генетические исследования во многом могут помочь современному городскому жителю узнать максимум о своём здоровье, поддержала коллегу Глазко Татьяна Александровна, заместитель главного врача Центра эндокринного здоровья и репродукции «Примавера», свои выступлением «Открытие XXI века: геном!?». Какое питание и образ жизни для нас допустим, чтобы сохранить своё здоровье, какие привычки могут остаться с нами, а от каких следует немедленно избавляться – генетика может многое рассказать, помогая таким образом предупредить развитие многих заболеваний.
Высокие риски развития неинфекционных заболеваний сегодня списывают и на экологию. Кику Павел Федорович, доктор медицинских наук, кандидат технических наук, профессор, кафедра общественного здоровья и профилактической медицины, Школа биомедицины ДВФУ, представил доклад, в котором рассказал о влиянии эколого-гигиенических факторов на распространения болезней системы кровообращений у населения Приморского края. Исследование ДВФУ показывает, что даже качество почвы, содержание в ней тяжелых металлов, негативно сказывается на развитии болезней системы кровообращения.
Тихоокеанский институт биоорганической химии ДВО РАН поделился своими наработками. Академик РАН Стоник Валентин Аронович рассказал в целом о медицинской деятельности института и разработках ТИБОХ ДВО РАН в интересах медицины, ведущий научный сотрудник, кандидат химических наук, Мищенко Наталья Петровна о тех лекарственных препаратах, которые разрабатываются и производятся в Дальневосточном регионе и которые успешно применяются врачами в лечении различных заболеваний в медицинских учреждения РФ.
Результаты научных исследований по снижению рисков заболеваний, вызываемых курением, были представлены Дмитрием Улуповым, управляющим по научно-исследовательским вопросам «Филип Моррис Интернэшнл» в России: «В настоящее время существует научный консенсус, что основными факторами развития болезней, связанных с табакокурением, являются продукты горения, а не никотин. Вред от употребления табака можно значительно снизить, если исключить из процесса экстракции никотина горение. При нагревании табака до температуры 350о С выделяется аэрозоль, в котором содержание вредных веществ в среднем на 90-95% ниже, чем в дыме сигареты. 17 доклинических и 9 клинических исследований электрической системы нагревания табака показывают, что полный переход с сигарет на эту систему менее вреден, чем продолжение курения сигарет».
О современных возможностях в скрининге и диагностике раннего рака ЖКТ на территории Приморского края рассказал главный врач НУЗ Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО РЖД Нидзельский Петр Данилович.
Участники конференции отметили важность прошедшей встречи, что ранее и не знали о том, какие медицинские технологии сегодня применяются врачами на территории Приморского края, какие научные исследования проводятся для разработки новых инновационных продуктов.
Организаторы конференции заявили о ежегодном проведении Дальневосточной конференции «Вклад науки в профилактику неинфекционных заболеваний» с целью популяризации проводимых научных исследований и продвижения российских научных разработок.
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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