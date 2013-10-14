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На приморских детях невольно поставили медицинский опыт

14 Октября 2013, 13:59 | Приморье

При постановке проб Манту пострадавшим школьникам в Приморье доза была превышена в сотни раз. Это первый известный специалистам случай за всю историю применения препарата.

Такую информацию предоставил ZRPRESS.RU Станислав ПЕТРОВСКИЙ, представитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, который побывал на месте инцидента. Напомним, ранее было установлено, что вместо готового раствора для инъекций медсестра, проводившая пробы Манту в Новосысоевке, использовала сухой туберкулин, приготовив раствор самостоятельно, с вопиющим нарушением дозировки.

«Согласно инструкциям, сухой туберкулин может использоваться только в туберкулезных диспансерах или специализированных клиниках, - комментирует Петровский. - Для массовой туберкулинодиагностики детей он не предназначен в принципе. Каким образом сухой туберкулин попал в обычную поликлинику, а потом в школу – остается загадкой. На этот вопрос должны ответить представители Следственного комитета, которые проводят расследование на месте инцидента».

Много вопросов у экспертов вызывает и квалификация медсестры, которая ставила пробы Манту пострадавшим школьникам в Новосысоевке. По информации представителя ФМБА, медсестра не имела ни допуска к этой процедуре, ни навыков проведения туберкулинодиагностики. «Мы выяснили, что пробы Манту в данном конкретном случае ставил медработник, который не только был некомпетентен, но даже не посчитал нужным ознакомиться с инструкцией, которая прилагается к каждой упаковке сухого туберкулина, - говорит Петровский. – В инструкции четко определена не только область применения препарата – тубдиспансеры и специализированные клиники, но и правила приготовления раствора для инъекций, которые были грубо нарушены».

Выявлены и другие нарушения. Согласно существующим нормам, перед постановкой проб Манту детей должен был осмотреть врач, который и принимает решение о возможности проведения туберкулинодиагностики каждому ребенку. В данном случае осмотр школьников врачом проведен не был, кроме того, родители не были информированы о предстоящей процедуре, хотя по закону они должны были дать письменное согласие.

Подробности инцидента невольно приводят к мысли, что несмотря на огромные бюджетные вливания и проводимые мероприятия по модернизации, уровень сельской медицины в крае остается вопиюще низким. Если действующие законодательные нормы откровенно игнорируются, если пробы Манту ставит средний медперсонал, который не обучен даже такой распространенной процедуре, которая практикуется в нашей стране на протяжении многих десятилетий, то что говорить о новых методах и технологиях, которые появляются в медицине?

«Единственный позитивный момент, который можно увидеть во всей этой ситуации, заключается в том, что даже такая доза туберкулина, превышенная в сотни раз, не привела к летальным исходам, не было зафиксировано ни одного случая анафилактического шока, и уже через несколько дней острые аллергические реакции сошли на нет, - отмечает Станислав Петровский. – Это означает, что выпускаемый в России туберкулин – препарат высокого качества, действительно надежный и безопасный. В последние годы технология изготовления туберкулина претерпела значительные изменения, большое внимание уделяется очистке препарата. Сегодня мы с уверенностью можем говорить, что при соблюдении технологии туберкулин практически безвреден для детского организма».

В тот день в Новосысоевке туберкулинодиагностику прошли 45 школьников, и все они должны находиться под наблюдением врачей, как минимум, в течение месяца, считает представитель ФМБА. В результате беспрецедентного нарушения технологии детский организм получил токсическую дозу, и как отреагирует на это иммунная система – спрогнозировать очень сложно, подобных случаев в истории туберкулинодиагностики еще не было. Напомним, в конце прошлой недели 11 детей были отправлены в Москву в НИИ фтизиопульмонологии имени Сеченова. Руководство ФМБА уже заявило о своей готовности в случае необходимости принять на обследование остальных пострадавших школьников.

Ирина ГОРДЕЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ирина Гордеева
Теги: проба Манту  медицина  происшествия  школы  вакцинация  диагностика 



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Комментарии

  • Псевдоним15:31, 14.10.2013#

    А кто знает туберкулез детям занесли ? Теоретически он может развиться ?

  • Псевдоним18:02, 14.10.2013#

    Нет не может, по причине отсутствия в туберкулине живых микобактерий.

  • Псевдоним15:32, 14.10.2013#

    Да фиг знает наверное возможно

  • Псевдоним15:37, 14.10.2013#

    Ладно медсестра умственно отсталая, но не она же придумала провести пробу Манту. Любые диагностические и лечебные мероприятия должны выполнятся под контролем врача. Врач обязана получить согласие на манипуляцию, а директор школы контролировать, что у нее в школе происходит. Так, что кроме медсестры хватает тех, кто халатно относится к своей работе.

  • Псевдоним15:45, 14.10.2013#

    Вот такие сейчас "врачи". . .

  • PK15:46, 14.10.2013#

    Теперь на упаковке появиться надпись "Клинически протестированно на детях"

  • Тим16:04, 14.10.2013#

    +100

  • Псевдоним16:50, 14.10.2013#

    Вообще-то это закономерный результат работы Приморского здравоохранения. Дай-то Бог, что бы дальнейших отрицательных последствий с этими детьми не было. В данном случае приходиться уповать только на Всевышнего. Наша медицина, в частности в Приморье, как токовая - полностью отсутствует. Врачи - остались только безграмотные недоучки. Причем если в краевой клинической больнице врач-ортопед не может поставить диагноз обыкновенного вывиха предплечья - то что говорить о сельских больницах. Опять же в краевой больнице профессор (!!!!!!!) после двух осмотров больного ставит два разных, прямо противоположных диагноза - о чем можно дальше разговаривать. И при чем здесь медсестра, может ей диплом подарили на день рождения сразу после окончания школы. . . . . Прогнила вся система.

  • Псевдоним17:59, 14.10.2013#

    В "больном" государстве не может быть "здорового" здравоохранения!

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