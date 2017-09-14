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Впервые за 10 лет во Владивостоке собрали хирургов ДФО

14 Сентября 2017, 18:40 | Приморье

Военные врачи и гражданские специалисты обсудят вопросы состояния хирургической службы и кадрового потенциала

Во Владивостоке в Доме офицеров Тихоокеанского флота прошла торжественная церемония открытия научно-практической конференции, посвященной 145-й годовщине основания Военно-морского клинического госпиталя Тихоокеанского Флота, сообщил "Золотому Рогу" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 1 ранга.

В церемонии приняли участие представители командования Тихоокеанским флотом, руководство Главного военно-медицинского управления МО РФ, главные специалисты Вооружённых сил РФ и Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова, представители медицинских служб округов и флотов, а также научной и медицинской сферы Дальневосточного федерального округа, Москвы и Санкт-Петербурга.

Начальник штаба Тихоокеанского флота контр-адмирал Игорь Осипов выступил перед участниками мероприятия с приветственной речью, поздравил персонал старейшего лечебного учреждения на Дальнем востоке с юбилеем и пожелал госпиталю дальнейшего развития и обновления.

Наряду с научно-практической конференцией в Доме офицеров пройдет первый, за последние 10 лет, съезд хирургов Дальневосточного федерального округа.

В ходе научно-медицинских мероприятий военные врачи и гражданские специалисты обсудят вопросы военно-полевой и морской хирургии, а также совместно проработают вопросы сложных и несвойственных хирургических операций для гражданской медицины. На совещаниях также будут обсуждаться вопросы состояния хирургической службы и кадрового потенциала.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: владивосток  кадры  ДФО  медицина  ТОФ  хирургия  здравоохранение 



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