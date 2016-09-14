Вернуть логопеда в детсад

Врачи убеждены, что искусству красивой и правильной речи дети должны учиться с самых ранних лет

Разобраться с тем, какие признаки свидетельствуют о задержке речевого развития, а также убедиться в важности логопедической работы в детских поликлиниках и при детских дошкольных образовательных учреждениях в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы «Журналу Здоровья» помогла врач­логопед КГБУЗ «Владивостокская детская поликлиника № 5» Светлана КАРПЕНКО.

- Правильно диагностировать логопедическое нарушение, а значит, и выявить детей, нуждающихся в логопедической помощи, вполне возможно уже в младших группах детского сада, - рассказывает Светлана Карпенко. - Возраст с 2 до 6 лет - период сензитивного развития речи ребенка, и в этот период особенно важно не пропустить самые незначительные, на первый взгляд, нарушения речевого развития и вовремя заняться их коррекцией. К примеру, если ребенок нуждается в логопедической помощи, но по каким­либо причинам не получает ее, то в дальнейшем это может препятствовать полноценному усвоению дошкольного/школьного материала, тормозить общее развитие ребенка, а нередко способствовать возникновению трудностей в социальной и трудовой адаптации.

Кроме того, растет число детей, у которых диагностирован аутизм - психическое расстройство, при котором характерно погружение в мир личных переживаний с ослаблением или потерей контакта с действительностью. И соответственно, чем раньше подобные нарушения будут диагностированы, в том числе врачом­логопедом, тем эффективнее будет коррекционная работа.

Именно поэтому постановка правильной речи и своевременная коррекция речевых нарушений является наиважнейшим этапом в становлении и развитии ребенка, - заключает специалист.

Итак, какие же нарушения речи встречаются у детей дошкольного возраста чаще всего?

Нарушение устной речи:

Дислалия (косноязычее) - нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранненой иннервации речевого аппарата; дизартрия - нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата; ринолалия - нарушение тембра голоса и звукопроизношения, обусловленные анатомо­физиологическими дефектами речевого аппарата; заикание - нарушение темпо­ритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата; брадилалия - патологически замедленный темп речи; тахилалия - патологически ускоренный темп речи; алалия - отсутствие или недоразвитие речи у детей при нормальном слухе и первично сохранном интеллекте.

Нарушение средств общения:

- ФНР - фонетическое недоразвитие речи. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Такие расстройства могут проявляться в отсутствии или пропуске звука (акета вместо ракета), в различных искажениях звука (горловое произнесение звука р, щечное произнесение звука ш) и др.

- ФФНР - фонетико­фонематическое недоразвитие речи. При сохранном физическом слухе дети не могут различить или путают близкие звуки (свистящие и шипящие; сонорные; мягкие и твердые; звонкие и глухие). Например, при просьбе повторить ряд разных звуков или слогов ребенок повторяет все звуки или слоги как одинаковые (па­па­па вместо па­ба­па). Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять их близкими по артикуляции или акустическим признакам. Иногда наблюдаются нечеткая дикция, некоторая задержка в формировании словаря и грамматического строя речи (ошибки в падежных окончаниях, употребление предлогов и т.д.).

- ОНР - общее недоразвитие речи. Для детей с ОНР характерно: более позднее начало речи: первые слова появляются к 3­4 годам, фразовая речь из двух слов к 5 годам; речь полна аграмматизмов (неправильных форм и вариантов слов), недостаточно фонетически оформлена; экспрессивная речь отстает от импрессивной, - когда ребенок, понимая обращенную к нему речь, не может сам правильно озвучить свои мысли.

Как подчеркнула Светлана Карпенко, формирование правильного речевого развития - процесс сложный и длительный, в котором обязательно должны участвовать представители нескольких врачебных специальностей: невролог, отоларинголог, психиатр и др. Необходимо учитывать, что речь ребенка развивается только через подражание, поэтому роль родителей и специалистов в становлении гармоничной речи ребенка чрезвычайно велика.

Важно также, чтобы в случае каких­либо отклонений к коррекционной работе с ребенком как можно раньше подключались специалисты­логопеды, а сама эта работа велась методично и на постоянной основе, что позволит получить зримый эффект. Именно поэтому так важно ввернуть в детские сады логопедов и специализированные логопедические группы, на чем настаивает родительская общественность.

Марина ШЕСТАКОВА. "Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.

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