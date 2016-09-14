Алкоголик в семье: куда пойти с бедой

Когда близкий человек страдает пристрастием к алкоголю, в семье поселяется безысходность. Между тем специалисты, работающие с зависимыми людьми, убеждены, что выход из замкнутого круга есть.

Об основных проявлениях алкоголизма, а также о том, как вести себя родственникам зависимого от алкоголя человека, «Журнал Здоровья» поговорил с Ольгой НЕМЧИНОВОЙ, специалистом по социальной работе наркологического отделения ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер». В рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы этой проблеме уделяется особое внимание.

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ

На первой стадии алкоголизма симптомы выражены не явно, и в этом случае алкоголизм легко поддается лечению. К примеру, если в доме нет алкоголя, человек особо не переживает. На этом этапе появляются первые, не всегда заметные для домочадцев признаки: желание выпить с приятелями после напряженной рабочей недели, расслабиться и употребить алкоголь дома в одиночестве, мотивируя это усталостью и необходимостью отключиться от житейских проблем. Примечательно, что человек в состоянии отказаться от спиртного, поскольку зависимость еще не сформировалась. Однако если на этой стадии продолжать выпивать регулярно, повышается устойчивость к малым дозам алкоголя, и для алкогольного удовлетворения прежнего количества алкоголя уже не хватает. Человек, сам того не замечая, начинает повышать дозу, постепенно воспринимая выпивку как нечто само собой разумеющееся. Так, первая стадия алкоголизма легко перетекает во вторую.

На второй стадии признаки алкоголизма становятся более выраженными и заметными для окружающих. Но самый главный симптом на этой стадии - навязчивое желание выпить. Психологическая зависимость усиливается, человек с нетерпением начинает ждать того момента, когда он выпьет. У такого человека со временем меняется круг общения, на смену непьющим друзьям и приятелям приходят другие, с радостью готовые поддержать человека в его зависимости. Пьющий человек скорее не по своей воле, чем осознанно, выбирает себе подобный круг общения. В квартире в укромном месте обязательно делает себе заначку. Если спиртного по каким­либо причинам в доме не оказывается, он становится подавленным, испытывает тревогу, беспокойство, раздражение. На этой стадии человек уже зависим от алкоголя.

Третья, самая тяжелая - стадия хронического алкоголизма. Симптомы уже ярко выражены, особенно характерен абстинентный синдром у больного: если человек перестает принимать алкоголь, у него начинается дрожь по всему телу, трясутся руки и т.д. На этой стадии зависимость сродни наркотической: больной всегда хочет выпить. Начинаются запои. Запойный алкоголизм выражается в таких симптомах, как систематическое употребление спиртных напитков несколько раз в день, депрессии, психозы, истерики. На этом этапе в полной мере проявляется психологическая и социальная деградация человека: скандалы, разборки с домашними, конфликты на работе с последующим увольнением, уход в себя, замкнутость. Человек уже ни дня не может прожить без алкоголя, а если организм больного недополучает требуемую дозу алкоголя, начинается ломка, схожая с ломкой наркомана. В это время проявляются выраженные признаки старения, начинается разрушение всех систем организма.

АЛКОГОЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

Специалисты называют особенности психологии алкоголика, говоря об алкогольном характере. В их числе:

Отрицание проблемы. В медицине есть такое понятие как «анозогнозия» - отрицание наличия проблемы, отсутствие критической оценки больным своего дефекта. Больной чаще всего в упор не замечает ни своей тяги к алкоголю, ни намеков окружающих. («Я пью только по праздникам», «практически не пью», «вы не видели, как другие пьют»).

Оправдание. Алкоголик понимает, что зависим, однако убежден, что может бросить в любую минуту. Плюс ко всему, в оправдание своей пагубной привычки может приводить весьма веские с его точки зрения аргументы («врачи рекомендуют алкоголь для здоровья», «у меня был трудный день»).

Агрессия и чувство вины. Все алкоголики - прекрасные манипуляторы и в попытках защититься порой склонны нападать сами и намеренно вызывать у окружающих чувство вины («это все из­за вас», «если бы не вы, у меня все было бы хорошо»). Причем не всегда агрессия бывает спровоцирована реальной негативной ситуацией, в состоянии алкогольного опьянения больного нередко посещают навязчивые мысли, всплывают давние обиды.

Стоит отметить, что за счет повышения общей возбудимости алкозависимового для него нередко характерны сильные перепады в эмоциях: от буйной радости до глубокого горя и обратно.

ЧТО ДЕЛАТЬ РОДСТВЕННИКАМ

- В первую очередь, давайте разберемся сначала с тем, чего не делать. Нельзя говорит о зависимости, не упоминая такого понятия как «созависимость», - считает Ольга Немчинова. - Как это ни парадоксально, зачастую сами близкие зависимого человека поощряют его в этом выборе. Жалеют алкоголика, оправдывают его, пытаются всячески ему помочь, решают его проблемы и т.д. И чаще всего они это делают якобы из чувства долга. Причем сами того не замечая, родственники начинают играть по правилам алкоголика. Это дорога в никуда. И здесь хочу обратиться к родственникам зависимых людей - если вы уже ловили себя на подобном поведении, это один из признаков, что ситуация давно вышла из­под контроля, и вы начинаете заниматься самообманом. И тут речь идет не только об алкогольной зависимости близкого, но и о вашей созависимости, в частности.

Прекратите потакать потребностям зависимого. Перестаньте решать его проблемы: не выгораживайте перед начальником, когда он не выходит на работу, не отдавайте за него деньги, которые он должен, не улаживайте вместо него конфликты и пр. Но, самое главное, - не покупайте ему спиртное ни при каких условиях!

Перестаньте жить жизнью зависимого человека. Не делайте вид, что ничего не происходит. Не убирайте за алкоголиком, не уничтожайте «следы» его бурной пьянки, даже если они самые нелицеприятные. Зависимый должен видеть причинно­следственные связи своего поведения. Он должен ощутить ответственность за свою жизнь. И он должен понять, что спасать его больше никто не будет. Зачастую это осознание становится переломным моментом у зависимых и первым микрошагом к свободной от алкоголя жизни.

Научитесь поддерживать его в трезвости. Из вышеизложенных рекомендаций может показаться, что зависимого человека нужно фактически бросить на произвол судьбы, однако это не так. От самого зависимого не надо отгораживаться, отгораживаться нужно от его манипуляций. Не бойтесь честно сказать ему о том, что любите его и беспокоитесь за его жизнь. Предоставьте ему информацию о том, где возможно получить помощь. В этой ситуации желательно предварительно проконсультироваться с наркологом, чтобы заранее составить план взаимодействия с зависимым.

Наберитесь терпения и настройтесь на длительный процесс. Не факт, что вас услышат с первого раза. Скорее наоборот: ваши намерения в 99,9 % случаев могут вызвать у зависимого очередной всплеск агрессии и негодования. Вам может даже показаться, что он специально проверяет вас на прочность. Все алкозависимые сродни маленьким детям - если они не получают желаемое, они будет устраивать истерики и давить на жалость до тех пор, пока другая сторона не сдастся. Но здесь есть и еще один интересный момент: как только зависимый понимает, что вы тверды в своем решении и больше не пойдете у него на поводу, он вынужден брать ответственность на себя.

И очень важный момент - займитесь собой и своей созависимостью.

ИЗ КАКИХ ЭТАПОВ СОСТОИТ ЛЕЧЕНИЕ

Алкоголизм - это тяжелое заболевание, лечить которое следует при наличии двух условий: желания самого пациента и возможности лечения у врача­нарколога. Первый этап - детоксикация. Больному алкоголизмом помогают медикаментозно избавиться от похмельного синдрома. Второй этап лечения может продолжаться несколько месяцев и включает в себя медико­социальную реабилитацию, основным методом которой является психотерапия. Нахождение в стационарных, ограниченных условиях, устраняет минимальную вероятность контакта пациента со спиртным. Также в качестве поддерживающего элемента лечения могут выступить разные методы кодирования.

Третий этап лечения - поддержание трезвости. Этот этап продолжается всю жизнь, но первый год является наиболее интенсивным. В это время применяется психотерапия (в реабилитационных программах часто используют постпрограммы) и рекомендуется посещать и работать по программе 12 шагов Анонимных Алкоголиков. Также в лечении важна здоровая поддержка семьи.

Достижение ремиссии при алкоголизме далеко не всегда дает 100%­ную гарантию от рецидивов болезни. Профилактика алкоголизма у человека, имеющего в своем анамнезе диагноз алкогольной зависимости, продолжается всю жизнь и предполагает полный отказ от спиртного.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ РОДСТВЕННИКАМ АЛКОЗАВИСИМОГО

КГБУЗ «Краевой наркологический диспансер» (г. Владивосток, ул. Станюковича, д.53; ул. Гоголя, д. 35) - прием и консультирование зависимых в будние дни с 10:00 до 16:00.

Для родственников зависимых каждую субботу, в 11.00, по адресу ул. Гоголя, д. 35 проводятся лекции, где возможно узнать о зависимости, созависимости и получить индивидуальную консультацию. Тел: 8 (432) 2760463; 8 (423) 245­13­14.

В числе негосударственных учреждений можно назвать клинику «Азимут» (г. Владивосток, ул. Русская, д. 71, тел. 257­39­13), медицинский наркологический центр «Мир Здоровья» (г. Владивосток, пр­т 100­летия Владивостока, 57б, тел. 273­04­03), клинику «Альфамед» (г. Владивосток, ул. Котельникова, 13, тел. 230­00­01), больницу «Фальк» (г. Владивосток, ул. Запорожская, д. 77, тел. 279­07­90), Институт клинической медицины и инновационных технологий, ООО ИКМИТ, (г. Владивосток, ул. Кирова, 95, тел. 231­04­50).

Марина ШЕСТАКОВА. "Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.

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