ВИЧ: Посмотри на меня, или мне нечего скрывать - я буду жить!

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) - вирус, постепенно разрушающий иммунную систему организма. В настоящее время лекарства от ВИЧ и вакцины, способной предотвратить заражение, не существует. Однако при адекватной и грамотно подобранной терапии здоровье зараженного человека можно длительное время поддерживать на достойном уровне и надолго замедлить прогрессирование заболевания.

В рамках краевой программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы вопросам адаптации ВИЧ­инфицированных и профилактики ВИЧ/СПИДА уделяется особое внимание. Корреспондент «Журнал Здоровья» откровенно побеседовал с пациентами приморского СПИД­центра о жизни с ВИЧ и о ложных предубеждениях, связанных с этим заболеванием.

…Изначально этот материал планировался в формате инкогнито, когда главные герои скрывают свои имена и лица. Но на вопрос можно ли сфотографировать вас вполоборота, так, чтобы не было видно лица, меня недоуменно спросили: «А зачем? Нам нечего скрывать». И, возможно, в том числе и благодаря этому решению, истории этих смелых мужчин помогут многим по­другому посмотреть не только в целом на проблему ВИЧ, но и на людей в собственном окружении, инфицированных этим вирусом.

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ





Олег, 44 года.

«Болею с 1999 года. Впервые узнал о своем диагнозе в больнице, куда поступил с гепатитом. Сдал анализы, а когда пришли результаты, по реакции врачей понял - что­то не так. Мне сказали, что надо бы съездить дообследоваться во Владивосток (я сам из Находки), сдать дополнительные анализы, посмотреть, что они покажут. В то время никто не говорил о ВИЧ­инфекции открыто, да и как таковой терапии от этой болезни не было. Но вот что заметил сразу, - ко мне резко стали относится по­другому: стали ограждать меня от общения с другими пациентами, выделили отдельную посуду (!), в моем присутствии у врачей смолкали разговоры. Я догадывался, что проблема серьезная, но даже не предполагал, какого масштаба. Однажды я узнал правду. Горькую, циничную, но правду. Никогда не забуду этот момент. Проходя мимо меня, одна из медсестер, видимо, не выдержав доверенной ей тайны, практически словами из известной песни ехидно сказала: «У тебя ВИЧ, и ты скоро умрешь». Не передать, что со мной произошло в тот момент. Отчаяние охватило меня. Мир рухнул в считанные секунды.

Возможно, мужчины и не плачут, но душевная боль была просто невыносимой. До сих пор не могу объяснить себе поступка той медсестры, чем руководствовался этот человек, когда говорил такое. По незнанию я подумал, что это конец и решил взять от жизни все, пустился во все тяжкие. Стал принимать тяжелые наркотики, чтобы хоть как­то отвлечься от собственных мыслей. По сути, я сознательно занимался саморазрушением, делал все, чтобы ускорить свою смерть. И никаких лекарств, я естественно, не принимал. Так прошло еще несколько лет… А в 2008 году я снова попал в больницу, на сей раз с бронхитом, снова сдал анализы…и в этот момент появились первые признаки осознания - подумал, что раз я не умираю, значит, наверное, есть какие­то пути для жизни.

Я стал заниматься своим здоровьем, стал читать профильную литературу о ВИЧ, искал людей, с которыми мог честно и открыто поговорить о своей проблеме, со временем с помощью врачей бросил употреблять наркотики. Я понемногу возвращался к нормальной жизни. Поворотным этапом в моей жизни стала церковь. Именно там я встретил людей, которые по­настоящему приняли и поняли меня, людей, которые не отвергли меня, только потому, что я не такой, как они. Только там я понял, в каком заколдованном круге жил все эти годы: я не говорил ничего и никому, вокруг меня были люди, но я не мог им открыться. Даже с родной мамой я не мог честно поговорить. А те, кто узнавал о диагнозе, старались обходить меня стороной и сводили общение к минимуму. Про агрессию и надписи на дверях: «Здесь живет СПИД», я даже и не хочу вспоминать.

В 2011 году я поставил окончательный крест на своей прошлой жизни. Стал помогать другим людям, людям с тем же диагнозом, что и у меня. Уже несколько лет работаю консультантом по вопросам ВИЧ. И каждый раз понимаю, что эта помощь нужна не только им, но и мне. Стараюсь донести до каждого необходимость проведения поддерживающей терапии, важность строгого соблюдения всех рекомендаций лечащего врача. Сегодня наука шагнула далеко вперед, и жизнь ВИЧ­инфицированного человека теперь ничем не отличается от жизни больного, скажем, астмой или сахарным диабетом. Да, это пожизненное лечение, да, это четкий контроль приема медикаментов, но это именно то, что позволяет больным ВИЧ­инфекцией планировать свою жизнь, создавать семьи, рожать детей, заниматься любимым делом. Возможно, наше общество и нескоро придет к принятию таких, как мы, но, убежден, что ни при каких обстоятельствах мы не имеем права опускать руки».





Михаил, 34 года.

«С юности чувствовал, что моя жизнь в 33 года кардинально изменится, но никогда не думал, что настолько. Узнал о своей болезни год назад. К ВИЧ меня привели наркотики. Даже помню момент, когда интуитивно понял, что все случилось. Была одна иголка, которой все кололись. Но тогда мне было все равно: у наркозависимых сознание сильно изменено, и я подумал: «будь, что будет». Уувлекся наркотиками в 15 лет. И всегда был уверен, что если захочу, то брошу. И бросал, но снова и снова возвращался к наркотику.

Новость о том, что у меня ВИЧ воспринял спокойно. И пусть это прозвучит немного странно, но я благодарен своей болезни. Я вел слишком неправильный образ жизни, ходил по краю лезвия, и мне нужно было остановиться. ВИЧ меня остановил. Первая мысль, которая меня посетила: «Если я хочу жить, я буду жить». Перед глазами вспыли образы знакомых, живущих с ВИЧ­инфекцией. Я знал, что полноценная жизнь с этим диагнозом возможна, что возможно рождение детей, брак, даже с ВИЧ­отрицательным партнером. Я знал, что ВИЧ - это пожизненно, но не смертельно, что ВИЧ и СПИД - это не одно и то же. И если человек инфицирован, это не означает, что болезнь обязательно перерастет в СПИД. А значит, еще не все потеряно.

Я понял, что не имею права терять время и сразу стал лечиться. И, наверное, это самый главный мой совет для тех, кто находится в подобной ситуации: не теряйте времени даром! Не замалчивайте свою болезнь! ВИЧ - это большой урок... Известно, что некоторые люди кончают жизнь самоубийством, едва узнав о своем диагнозе. И, на мой взгляд, одна из причин этого - недостаток информации об этой болезни.

К сожалению, сегодня заразиться ВИЧ может кто угодно - не обязательно вести асоциальный и распущенный образ жизни. Никто не застрахован от этой болезни. Но одно я знаю точно - если есть цель, значит, найдутся и средства для ее достижения. И в случае с ВИЧ - это реально… Прошел год, как я живу с ВИЧ. За этот год изменилось все. И, как ни удивительно, в лучшую сторону. Наркотиков в моей жизни больше нет. Зато есть настоящие друзья, поддержка, искренние отношение и истинные ценности. Теперь моя главная цель - счастливая и полноценная жизнь, и я знаю, что это возможно».

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ВИЧ

Вирус иммунодефицита человека не размножается вне его носителя. Он не выживает на открытом воздухе, а, следовательно, не может распространяться воздушно­капельным или бытовым путем.

Невозможно заразиться ВИЧ:

- при чихании и кашле;

- при разговоре;

- при использовании общих столовых приборов;

- при рукопожатии и объятьях;

- при поцелуях;

- при посещении бассейна;

- при использовании душа и при посещении общественных туалетов;

- при укусах насекомых (вирус погибает в организме насекомых).

Риски инфицирования:

Вирус передается только через определенные жидкости организма, а именно: кровь, сперму, влагалищные выделения, грудное молоко.

Исходя из этого, заразиться ВИЧ возможно:

- при употреблении наркотиков;

- при незащищенных сексуальных контактах;

- при прямом попадании крови через ранки, язвочки, слизистые оболочки;

- от матери к ребенку во время беременности, родов или в период кормления грудью;

- при переливании крови.

По словам заведующей лечебно­профилактическим отделом Центра «СПИД» Светланы ЕРМОЛИЦКОЙ, при соблюдении всех правил здорового образа жизни и регулярном приеме назначенных препаратов продолжительность и качество жизни больных ВИЧ практически ничем не отличается от показателей здоровых людей. Более того, далеко не всегда вирус передается детям: ребенок ВИЧ­положительной мамы может избежать заражения, если она своевременно проходит надлежащее лечение. Кроме этого, акцентирует врач, в России у детей ВИЧ­инфицированных матерей самые высокие шансы сохранить здоровье, поскольку предупредить передачу инфекции удается в 98% случаев.

За весь период регистрации ВИЧ­инфекции в Приморском крае с 1989 по 30.06.2016 года родились от ВИЧ(+) женщин 1372 ребенка, из них 1023 сняты с учета (здоровы), а 253 в настоящее время наблюдаются педиатром до 18 месячного возраста для достоверного исключения инфицирования от матери. Диагноз ВИЧ­инфекция имеют 96 детей, рожденных матерями, не наблюдавшимися по беременности и не выполнявшими рекомендации врачей по приему препаратов (АРВТ).

Как отмечает Светлана Александровна, несмотря на то что истории многих ВИЧ­инфицированных людей похожи, пожалуй, главная проблема больных ВИЧ - это не отсутствие поддержки со стороны государственных органов и органов здравоохранения, а безразличие обычных людей к своему здоровью и здоровью своих близких. ВИЧ­инфицированные - это люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию и нуждающиеся не только в медицинской помощи, но и в психологической поддержке. И важно не забывать, что им, как никому другому, необходимы понимание, сочувствие и уважениеокружающих.

Марина Шестакова. "Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.

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