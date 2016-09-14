Приморью нужны хосписы

Более 15 тысяч приморцев нуждаются в паллиативной помощи и хосписах

Вопреки распространенному мнению, отделения паллиативной помощи и хосписы не являются домами смерти, а наоборот, обеспечивают поддерживающее лечение и качество жизни тяжелобольных пациентов. К сожалению, в Приморском крае такую важную поддержку могут получить далеко не все нуждающиеся.

Паллиативная помощь - это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с неизлечимыми заболеваниями. Он позволяет облегчить страдания, составить правильную схему лечения и обеспечить медицинскую помощь пациентам в случае ухудшения состояния. Нехватка паллиативной помощи в России ощущается очень остро, поскольку уровень развития этой медицинской услуги в регионах напрямую зависит от их финансовой обеспеченности. Так, во Владивостоке уже двадцать лет подряд не находят денег на строительство хосписа. И, несмотря на то, что проект существует, тяжелобольные люди могут воспользоваться услугами только частных пансионатов, которые не имеют лицензий на медицинскую деятельность и права выписывать сильнодействующие обезболивающие.

«Для реализации проекта по строительству хосписа во Владивостоке два года назад был создан Приморский благотворительный фонд помощи хосписам. Организация призвана осуществлять некоммерческую деятельность, собирать благотворительные средства на строительство хосписа и после реализации проекта передать его в оперативное управление департамента здравоохранения, - рассказал Андрей ДЕНЕЖ, главный внештатный специалист по паллиативной помощи департамента здравоохранения Приморского края. - Даже установлено, что он будет находиться на острове Русском в поселке Экипажном. Но, к сожалению, начать строительство на выбранном участке пока невозможно, так как эта земля находится в бессрочной аренде у военных. И вот уже два года фонд безуспешно пытается решить земельный вопрос».

Впрочем, по словам экспертов, Владивосток, как и Приморский край, нуждается не только в хосписе, но и в сети отделений, кабинетов, выездной службе паллиативной медицины. В хосписе оказывается лишь медико­социальная помощь, а в паллиативных подразделениях пациент может получить диагностику, комплекс оперативных вмешательств, схему лечения и вернуться домой до ухудшения состояния в связи с прогрессированием заболевания.

В данный момент в Приморье пациенты могут получить паллиативную помощь в 24 отделениях сестринского ухода. Но потребность населения в таких учреждениях намного выше. «Несмотря на то что паллиативная помощь пользуется самым большим спросом среди пациентов с онкологическими заболеваниями, существуют еще кардиологические, неврологические и другие больные, которым требуется аналогичная поддержка. В Приморском крае ежегодно регистрируется 15­20 тыс. пациентов, которые нуждаются в услугах паллиативной медицины», - отметил доктор Денеж.

В Приморском крае в соответствии с региональной программой развития здравоохранения планируется открытие 16 коек паллиативной помощи в Дальнереченске, который будет обслуживать пациентов Пожарского, Красноармейского, Дальнереченского и Лесозаводского районов. На базе отделения сестринского ухода в селе Борисовка (под Уссурийском) будет также открыто отделение для тяжелобольных, рассчитанное на 20 коек, которое будет обслуживать близлежащие районы. Во Владивостоке речь идет об открытии двух взрослых отделений и одного детского. Планируется создание широкой сети кабинетов паллиативной помощи во всех крупных медицинских учреждениях Приморья.

«Но реализация этих проектов напрямую зависит от финансирования лечебных учреждений, которого сейчас не хватает, - сетует Андрей Денеж. - Если раньше Приморский край был лидером паллиативной медицины в Дальневосточном федеральном округе, потому что у нас имелся кабинет противоболевой терапии, который являлся организационно­методическим центром, администрация Приморья закупала современные наркотические обезболивающие и иные препараты, которыми не пользовались другие регионы ДФО, то сегодня мы значительно уступаем соседям. На Сахалине и в Хабаровском крае есть отделения паллиативной помощи с выездными службами, которые работают на территории регионов. В Приморье аналогичная система пока является только проектом, и когда начнется его реализация - неизвестно».

Наталья КОМИССАРОВА. "Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.

Фото автора.

На фото: Эксклюзивный проект хосписа во Владивостоке