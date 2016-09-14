Чтоб минеральная вода вам не наделала вреда

Многие полагают, что для организма полезнее заменять питьевую воду минеральной. И глубоко заблуждаются. Минеральная вода отличается от обычной, и ее бесконтрольный прием может привести к нежелательным последствиям.

- Состав микроэлементов в минеральных водах схож с их составом в организме человека, поэтому они и оказывают лечебное действие. Но, как всякое лекарство, минеральные воды надо принимать определенными дозами и в течение определенного времени - только тогда они помогут избавиться от недугов. Если же пить минеральную воду постоянно - в организме образуется избыток солей, а это ничего, кроме вреда, не приносит, - говорит главный врач шмаковского санатория «Изумрудный» Вячеслав СУЧКОВ.

КИСЛАЯ И ЩЕЛОЧНАЯ

За рубежом любая подземная вода называется минеральной. У нас подход иной: есть пресная питьевая вода, в которой сумма растворенных минеральных солей не превышает 1 г /л. И есть минеральные воды, обладающие бальнеологическими (лечебными) свойствами: лечебно­столовые - с минерализацией от 1 до 10 г/л и лечебные - больше 10 г/л.

Минеральная вода улучшает работу органов пищеварения, стимулирует перистальтику кишечника и нормализует обмен веществ в организме. Но минеральную воду надо подбирать в зависимости от кислотности желудочного сока.

При нормальной и повышенной секреции пьют щелочные (гидрокарбонатные) минеральные воды, при пониженной - кислые (сульфатные).

Шмаковский нарзан - слабокислая или даже слегка щелочная лечебно­столовая вода, поэтому его принимают и при пониженной, и при нормальной, и даже при повышенной кислотности. Но пьют при этом по­разному. При пониженной кислотности - за 15­30 минут до еды и комнатной температуры. При нормальной и повышенной - за 30­40 минут, температурой 40­45 градусов. Эта вода содержит значительное количество кальция во взвешенном состоянии, и, если ее принимать холодной, это может привести к образованию камней. Когда же мы подогреваем воду, кальций разрушается и не оказывает негативного действия на организм.

Так что жажду лучше утолять обычной питьевой водой, а минеральную оставить для лечения, предварительно посоветовавшись с врачом.

Приморские врачи знают эти методики и уделяют значительное внимание профилактической работе в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края».

Определить, щелочная это вода или углекислая, можно по показателю ph на этикетке. Если ph от 6 до 7, значит, это нейтральная вода, то есть питьевая. Если ниже 6 - углекислая, выше 7 - щелочная.

Назначают минеральные воды лишь вне обострений заболевания, сроком 3­4 недели из расчета 3,3 мл на килограмм веса. При поносах воду пьют маленькими глотками, при запорах - залпом.

Минеральная вода противопоказана при заболеваниях почек и сердечно­сосудистой системы, болезнях мочевыводящих путей.

В бальнеолечебницах минеральную воду используют как для питьевого лечения, так и для ванн, ингаляций, полоскания рта, промываний желудка и кишечника, клизм, орошений. Бальнеотерапия проводится по назначению врача.

С ГАЗОМ ИЛИ БЕЗ?

Те, кто пил минеральную воду из источника, наверняка заметили, что натуральная вода по цвету, вкусу и запаху отличается от той, что в бутылках. Это объясняется разным содержанием железа: при бутилировании воды для увеличения срока годности количество находящегося в ее составе железа уменьшают либо связывают с углекислотой.

Железо имеет свойство выпадать в осадок, который хотя и подчеркивает натуральность минеральной воды, но в пластиковых бутылках смотрится неэстетично. Для того чтобы не вызывать возможных нареканий покупателей, производители воды вынуждены уменьшать количество этого полезного составляющего.

Кроме того, всю минеральную воду искусственно газируют. И если у вас есть проблемы с газообразованием или с поджелудочной железой, от газированной воды лучше отказаться либо оставить бутылку на определенное время открытой, чтобы из нее вышел газ. Здоровым людям можно пить минералку и в газированном виде - насыщение микроэлементами в этом случае более существенное.

- Но наиболее выраженное влияние на организм оказывают воды, выпитые прямо из источника. Дело в том, что здесь действуют суборганические вещества, находящиеся в воде, - обрывки аминокислот, пептидов и проч. Если же вода постоит в течение часа, то эти соединения разлагаются и их биоактивность пропадает. В этом случае вода действует за счет находящихся в ней солей и газов. Поэтому нет смысла вывозить из Шмаковки воду канистрами в надежде обеспечить себя минералкой на полгода вперед, - предупреждает Вячеслав Сучков.

НАРЗАН НАРЗАНУ РОЗНЬ

Углекислая гидрокарбонатная кальциевая вода, содержащая железо и кремниевую кислоту, - основной природный лечебный фактор в отделении «Евгеньевское» (с. Щербаковка Ольгинского района) Краевой больницы восстановительного лечения.

- Наша минералка резко отличается от шмаковской. Наша вода типа «Ласточки», «Аршана», «Ессентуков №20» и минеральных вод Трускавца. Если шмаковский нарзан применяется в основном при пониженной кислотности, то наш - отличается тем, что в зависимости от температуры подогрева применяется для лечения хронических гастритов и с нормальной, и с повышенной секреторной функцией желудка. Лечим нашей водой хронические заболевания кишечника, печени, желчевыводящих и мочевыводящих путей, хронические панкреатиты, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, и даже мочекаменную болезнь, - сообщил врач­гастроэнтеролог, заведующий отделением «Евгеньевское» Валентин БОГДАНОВ и попутно дал совет, как избежать застоя желчи и образования камней в желчном пузыре.

ТЮБАЖИ ВСЕМ ХОРОШИ

Тюбаж представляет собой лечебную процедуру, которая заключается в стимулировании выделения желчи с целью ликвидации застойных явлений в желчном пузыре и желчных протоках. Применяется при нарушении моторики желчевыводящих путей.

- Но эту процедуру нельзя проводить при наличии камней в желчном пузыре. Наличие даже одного маленького камешка является строгим противопоказанием к проведению тюбажа. В противном случае можно вызвать закупорку желчных протоков и резкое обострение желчекаменной болезни, - предупреждает доктор.

При дискинезии желчевыводящих путей можно делать тюбажи курсами - от 5 до 10 процедур каждые полгода. А можно делать их раз в неделю - по выходным, когда не надо спешить на работу.

Делается это следующим образом. С утра пораньше надо выпить стакан минеральной воды без газа, к примеру «Шмаковской» или «Ласточки», нагретой до 40­45 градусов. На стакан воды добавить чайную ложку меда или сорбита, при выраженном застое желчи и склонности к запорам - можно взять ложку сорбита и ложку магнезии. Затем лечь на правый бок, подложить под него теплую грелку и лежать так от 30 минут до 1 часа, периодически покачиваясь. Грелка предназначена для того, чтобы перегнуть желчный пузырь и усилить отток желчи, а не для его нагревания. Поэтому не надо стремиться сделать грелку погорячее, просто теплую - чтобы было комфортно на ней лежать. Вместо грелки можно использовать валик из полотенца.

Полежали, опять выпили стакан теплой минералки, но уже без добавок и снова полежали.

Можно делать тюбаж желчного пузыря и более активно. А для усиления желчегонного эффекта к стакану теплой воды с сорбитом или медом добавить два яичных желтка. Либо вначале выпить желтки, а затем воду. Лечь на грелку или валик, полежать минут тридцать, встать и начать выполнять любые физические упражнения: наклоны, приседания, вращения бедрами и так далее, в течение 10­15 минут. Можно походить. Затем выпить еще стакан теплой минеральной воды, в который можно добавить сорбит и сироп шиповника, снова полежать с полчаса на грелке и повторить комплекс упражнений. Через 30­40 минут после процедуры можно позавтракать.

Если последовать этим советам, не будет проблем с застоем желчи.

Ирина ПЕТРОВА. "Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.

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