Физиотерапия на дому

Что выбрать, чтобы получить от процедуры пользу

Домашняя физиотерапия становится все более востребованной, о чем свидетельствует рост продаж медицинского оборудования населению. Оно предназначено тем, кто хочет получать полезные процедуры прямо дома, а не ловить вирусы в поликлинических очередях. Это выход для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, но по разным причинам не имеет возможности ежедневно ходить на лечение. Полезны подобные приборы и вполне здоровым людям.

Однако по статистике только каждый четвертый из тех, кто купил «домашнего доктора», регулярно им пользуется. Остальные - либо от случая к случаю, либо вовсе пользовались разок­другой и убрали куда подальше. И последних - большинство, к которым отношу и себя.

Вот и решила поделиться с читателями «ЖУРНАЛА ЗДОРОВЬЯ» личным опытом, снабдив комментарием специалиста - заведующей физиотерапевтическим отделением Владивостокской поликлиники №1 Ирины РОМАШИНОЙ. Приморские врачи придают большое значение профилактической работе в рамках краевой программы развития здравоохранения.

ИНГАЛЯТОРЫ

Ингалятора у меня нет и покупать его не планирую, хотя, по словам доктора, ингалятор - пожалуй, единственный аппарат, который можно рекомендовать для домашнего пользования без особых опасений навредить здоровью. И у тех, кто предрасположен к простудам, без дела он лежать не будет.

- Но ингаляторы бывают разные: паровые, ультразвуковые, компрессорные. И отличаются они не только ценой. Поэтому перед покупкой проконсультируйтесь с врачом, который даст совет по выбору характеристик аппарата в зависимости от конкретного заболевания, - советует Ирина Ромашина. - Кому­то будет достаточного простого парового ингалятора, с помощью которого можно вылечить кашель и насморк отварами трав или эфирными маслами. Но паровые ингаляции противопоказаны при повышенной температуре, высоком давлении, сердечно­сосудистых заболеваниях.

Ультразвуковые и компрессорные ингаляторы (небулайзеры) распыляют аэрозоль в прохладном состоянии. Первые - компактны, но совместимы далеко не со всеми лекарственными средствами. Вторые - сочетаются со всеми лекарственными средствами, но громоздки и шумны. Оптимальное сочетание достоинств - у меш­небулайзера, но он и самый дорогой.

ПРИБОРЫ ДЛЯ МАГНИТОТЕРАПИИ

Аппарат АЛМАГ­1 Елатомского приборного завода я приобрела пару лет назад, поддавшись настойчивым уговорам подруги. Уж как она его нахваливала, как расписывала его достоинства… Мол, даже не представляет, как жила раньше без его бегущего магнитного поля… Едва проснувшись, прикладывает индукторные катушки к печенке; в обеденный перерыв - располагает их на пояснице и коленках, а перед отходом ко сну проходится магнитной волной по остальным жизненно важным органам. И так - изо дня в день, из месяца в месяц…

У меня же сей приборчик так и лежит без дела. Попользовавшись разок­другой и не почувствовав каких­либо изменений, попросту о нем забыла. Тем более что отношение к магнитотерапии у медиков неоднозначное. Согласия относительно того, считать ли магнитотерапию лечебным методом, в мировом медицинском сообществе нет. Одними странами (в частности, Россией) эти методы признаются медицинскими, физиотерапевтическими, а другими (в частности, США) - нет.

- Воздействие магнитных полей на организм обладает, хотя и не столь выраженным, но благоприятным действием: противовоспалительным, болеутоляющим, противоотечным и т.д. Аппараты магнитотерапии, в том числе и АЛМАГ­1, имеют достаточное количество показаний и минимум противопоказаний, поэтому могут быть рекомендованы для домашнего пользования. Но следует строго придерживаться инструкции, прилагаемой к прибору. При бесконтрольном применении любой даже самый безопасный метод физиотерапии может обернуться серьезными неприятностями. Во­первых, это нагрузка на организм. Во­вторых, может привести к развитию метеозависимости. В­третьих, чрезмерное число процедур приводит к тому, что организм привыкает и перестает реагировать на данный лечебный фактор, - предупреждает фанатов магнитных полей врач­физиотерапевт.

АППАРАТЫ ДАРСОНВАЛЬ

Простенький, относительно недорогой и компактный аппарат дарсонваль «прописался» в моей «домашней аптечке» год назад. И хотя по мощности он уступает стационарному аппарату из поликлиники, я им вполне довольна. Из четырех прилагаемых к аппарату стеклянных вакуумных насадок­электродов использую две - расческу (для массажа волосистой части головы) и «грибок» (для массажа лица и воротниковой зоны).

- Дарсонваль оказывает выраженный релаксационный и косметологический эффекты: повышает тонус кожи, насыщает ее кислородом, придает свежий вид. Но, опять же, применять процедуры следует курсами по 10­15 сеансов, делая между ними перерыв в 2­3 месяца. Воздействия импульсными токами высокой частоты на волосистую часть головы активизирует клетки волосяных луковиц, усиливает кровообращение. В результате улучшается рост и состояние волос, уменьшается их выпадение. По аналогии и массаж лица, помимо улучшения функционального состояния кожи и предупреждения морщин, приводит к дополнительному образованию волосяного покрова, но уже на лице. Так что это надо учитывать тем, кто имеет к этому склонность.





Аппарат дарсонваль можно использовать не только в косметологических, но и в лечебных целях. Например, при варикозной болезни, делая так называемую продольную дарсонвализацию голени. Его хорошо использовать для прижигания герпесных высыпаний, лечения угревой сыпи, прыщей. В этом случае используется бесконтактный метод - стеклянный электрод надо слегка приподнять над поверхностью кожи - образуется воздушная подушка и возникает искровой разряд.

ПРИБОРЫ ДЛЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ

Есть у меня в наличии и ультразвуковой массажер с функцией светотерапии, предназначенный для ухода за кожей. Но! Использовать пьезоэлемент «на сухую», то есть без контактной среды, нельзя. Согласно инструкции, для этого необходим специальный гель типа того, что используют в кабинетах ультразвуковой диагностики. Где его взять - непонятно. Поэтому мой ультразвуковой массажер тоже лежит без дела.

- Все верно, чтобы обеспечить скольжение рабочей поверхности прибора необходимо между нею и кожей создать контактную среду, - поясняет Ирина Ромашина. - Это сейчас мы стали использовать специальный гель, а раньше пользовались для этой цели вазелиновым маслом. Да и сегодня его используют. А вот крем мало подходит в качестве контактной среды, так как быстро впитывается и не обеспечивает скольжения. Мой совет: наносите на лицо крем, даете ему впитаться, а поверх - вазелиновое масло. Вместо минерального масла можно использовать персиковое масло или масло виноградной косточки. Затем делаете ультразвуковой массаж лица, соблюдая указанное в инструкции к прибору время и порядок движений. Для лица используем минимальную мощность прибора. При целлюлите - максимальную.

Ультразвуковой метод основан на применении механических колебаний высокой частоты, под воздействием которых происходит массаж на клеточном уровне, то есть клетки сжимаются и расширяются. В результате в мягких тканях происходит расширение кровеносных сосудов, усиливается кровоток, возбуждаются нервные структуры, активизируются жизненные процессы.

Можно использовать домашний прибор ультразвуковой терапии и с лечебной целью при заболеваниях опорно­двигательного аппарата, суставов и остеохондрозах. В качестве лечебного средства применяются такие мази, как Вольтарен, Хондроксид, Ибупрофен, Гидрокортизон и другие. Они же служат и контактной средой. В случае использования геля «Найз», сначала втираем гель, затем наносим вазелиновое масло. Под воздействием ультразвука лекарственные вещества проникают глубоко под кожу, где создается их депо, что значительно увеличивает эффективность их лечебного воздействия.

Используют чаще малые и средние дозировки, продолжительность озвучивания одного поля 2­5 минут, максимальное озвучивание 15 минут, стабильное озвучивание до 5 минут. Число процедур от 5­8 до 10­12.

ЧТО ЕЩЕ ПРИКУПИТЬ?

По словам врача­физиотерапевта, не лишним будет рефлектор Минина («синий свет») или другие подобные устройства для теплотерапии. В рефлекторе Минина обычная лампа накаливания, а синяя, потому что при прогревании переносицы синий свет в меньшей мере, нежели другой, проникает сквозь закрытые веки и не ослепляет глаза. А форма абажура просто способствует направленности света. Рефлектор Минина, в частности, помогает снять патологический спазм при мышечно­тоническом синдроме.

- А вот покупать для домашнего пользования аппараты электрофореза, лазерной терапии и рефлексотерапии не советую. Электрофорез назначается врачом и проводится только по показаниям. Лекарственные растворы выбираются в зависимости от заболевания. Что касается лазерной терапии, то здесь требуется очень скрупулезно соблюдать правила техники безопасности при работе с прибором, так как мощный световой поток может вызвать ожог глаз. А рефлексотерапия все­таки предполагает наличие профессиональных знаний о расположении биологически активных точек, - предупреждает Ирина Ромашина.

Ирина ПЕТРОВА. "Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.

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