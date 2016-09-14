Борьба с лишним весом по рецепту

Проблема лишнего веса известна многим. Как не пропустить подступающего ожирения, организовать правильное питание, на что обращать внимание в борьбе с лишним весом, на эти и другие вопросы «Журнала Здоровья» ответила заведующая эндокринологическим отделением № 1 ГБУЗ ККБ № 2 «Приморский Краевой Центр Диабета и Эндокринных заболеваний», главный эндокринолог Департамента здравоохранения Приморского края Ольга ЦЫГАНКОВА.

- Ольга Григорьевна, что представляет собой ожирение и каковы причины его возникновения? И почему в последнее время этой проблеме уделяется так много внимания?

- Ожирение - это увеличение массы тела за счет избыточного накопления жировой ткани в организме. Ожирение может быть первичным, обусловленным наследственностью, неправильным питанием, малоподвижным образом жизни, и вторичным, являясь симптомом эндокринных заболеваний. В зависимости от локализации жировых отложений различают: абдоминальное ожирение (избыток жира располагается преимущественно на животе и верхней части туловища, а также в брюшной полости, что наиболее характерно для мужчин), ягодично­бедренное ожирение (избыток жира располагается преимущественно на бедрах, ягодицах и в нижней части туловища, что наиболее характерно для женщин). Особенно опасно абдоминальное ожирение, поскольку даже при незначительном избытке веса ухудшает показатели заболеваемости и смертности, главным образом за счет сердечно­сосудистых заболеваний.

Вы правы, проблеме лишнего веса медики уделяют повышенное внимание. К сожалению, тенденция последних десятилетий такова, что люди все чаще перестают обращать внимание на то, что они едят, и чаще отдают предпочтение не полезной, а быстрой и «неправильной» пище. Да, ожирение классифицируется как заболевание, но, в первую очередь, хочу отметить, что ожирение - это элементарная пищевая распущенность!

- А как же пресловутая «широкая кость»?

- Нет никакой широкой кости! Посмотрите на балерин, манекенщиц, - у них у всех различная генетика, но при этом они все держат себя в форме. «Широкая кость» - это всего лишь удобное оправдание своей лени и распущенности. Наследственность действительно имеет место в формировании конституции человека, но она не является определяющим фактором. И, кроме того, могу заверить, что когда человек принимает твердое решения снизить вес и заняться своим здоровьем, на поверку кость оказывается не такой­то уж и широкой!

- Каковы признаки и симптомы ожирения?

- Избыточная масса тела и ожирение первой степени проявляется в умеренном увеличении массы тела, которое легко коррегируется соблюдением диеты и физическими упражнениями. При ожирении второй степени избыток массы тела проявляется выраженными жировыми отложениями по типу кожных складок. При этом также появляется одышка, боли в суставах и пояснице, повышение артериального давления, головные боли и пр. Важно отметить, что на этой стадии заболевания наиболее эффективно действуют метод консервативного лечения ожирения (диета, физические упражнения, медикаментозное лечение). И если проигнорировать ожирение на этой стадии, то в дальнейшем становится возможным прогрессирование заболевания. Примечательно, что пациенты с первой и второй степенью ожирения могут не предъявлять особых жалоб, но здесь уже отмечается сонливость, слабость, нервозность, раздражительность, одышка, потливость, тошнота, запоры, периферические отеки, боли в позвоночнике и суставах.

При ожирении третьей степени избыток массы тела крайне выражен и проявляется значительными жировыми отложениями по типу «кожных фартуков» на животе и бедрах, присоединяются воспалительные изменения кожи. Избыточные жировые отложения также ярко выражены на плечах, спине, на боках, затылке, в тазовой области. Появляется второй подбородок, развивается псевдогинекомастия. Беспокоят одышка при малейшей физической нагрузке и даже в покое, отеки конечностей, головные боли и пр. Работоспособность резко снижена, больные зачастую с трудом обслуживают себя в быту. На этой стадии заболевания консервативное лечение малоэффективно и методом выбора является хирургическая операция.

У больных с четвертой степенью ожирения поражены все жизненно важные органы: печень, сердце, легкие, и др. Помимо болезней внутренних органов, у них развиваются такие тяжелые недуги, как сахарный диабет, поражения эндокринной системы - все это становится причиной инвалидности. Артериальная гипертония, стенокардия, сердечная недостаточность, желчекаменная болезнь, цирроз печени, артрит, артроз - нередкие спутники ожирения третьей степени и, особенно, тяжелого (морбидного) ожирения. Что особенно опасно, при ожирении возрастает риск развития рака груди, яичников и матки у женщин, рака простаты у мужчин, рака толстой кишки. Также повышен риск внезапной смерти в результате имеющихся осложнений.

- Как понять, что «небольшой», на первый взгляд, вес уже перешагнул опасную для здоровья черту? Иными словами, когда пора обращаться к врачу?

- Есть универсальная формула, и она называется вычисление индекса массы тела (ИМТ): нужно вес в килограммах разделить на рост, возведенный в квадрат. Если получились цифры от 18 до 25 - вес соответствует норме. Однако если показатель ИМТ выше 29,9, то это свидетельствует об ожирении первой степени! Кроме этого, существует еще один способ диагностики ожирения - измерение окружности талии (в конце нормального вдоха). Доказано, что риск развития нарушения обмена веществ и сахарного диабета возрастает при окружности талии у женщин от 80 см и более, у мужчин от 94 см и более.

Хочу отметить, что совершенно не нужно ждать тревожных показателей - при неудачных попытках самостоятельного снижения веса и твердом намерении скорректировать фигуру необходимо обратиться к врачу­диетологу. Поскольку профилактика в этом вопросе превыше всего, к врачу­диетологу рекомендовано обращаться также всем, кто хочет наладить свое питание и улучшить самочувствие, вне зависимости от наличия или отсутствия избыточного веса.

- Что включает в себя профилактика ожирения?

- Профилактика ожирения включает в себя двигательную активность и, конечно же, рациональное питание. Для профилактики ожирения человеку с нормальным весом достаточно тратить калорий и энергии столько, сколько он получает их в течение суток. При наследственной предрасположенности к ожирению, а также в возрасте после 40 лет, при гиподинамии необходимо ограничение потребления углеводов, жиров, увеличение в рационе белковой и растительной пищи. Необходима разумная физическая активность: пешеходные прогулки, плавание, бег, посещение спортивных залов и пр. Однако если у вас уже сформировалась избыточная масса тела, то, прежде чем выбрать подходящую для себя физическую нагрузку, обязательно проконсультируйтесь с врачом!

Если говорить о диететической коррекции, то поскольку в большинстве случае к ожирению приводит банальное переедание, то именно коррекция питания считается наиболее эффективным методом борьбы с лишним весом. Здесь, кстати, очень важно не увлекаться строгими диетами, потому зачастую именно жесткие ограничения в питании являются одним из пусковых механизмов для набора избыточного веса.

Питаться в целях профилактики ожирения рекомендуется пять­шесть раз в день небольшими порциями (размером с ладонь). Блюда лучше всего готовить на пару, варить или запекать. Рекомендуется также ограничить использование соли и специй. Перед тепловой обработкой срезайте видимый жир с мяса, а при приготовлении птицы предварительно удаляйте кожу, поскольку в ней содержится большое количество жиров. При тушении овощей не тушите их вместе с мясом - в этом случае они поглощают все жиры, поэтому готовьте мясо отдельно, а непосредственно сами овощи тушите в мясном отваре или бульоне.

В целом, желательно не увлекаться продуктами с высоким содержанием жира. Это сливочное масло, сливки, сметана, жирные сорта сыра, шпроты, различные колбасы и пр. Отдельно хочется сказать о полуфабрикатах - эти продукты также содержат большое количество жира и не несут никакой питательной ценности для организма. Фаст­фуд, сладкая газированная вода, чипсы, копченые изделия - обо всем этом нужно забыть в борьбе за стройный силуэт. Если вы решительно настроены на снижение веса, нужно исключить из своего рациона сахар, кондитерские изделия, мороженое и прочие сахаросодержащие продукты, мед. Не стоит злоупотреблять хлебобулочными изделиями из муки высшего сорта, макаронными изделиями, белым рисом, картофелем.

Самыми подходящими продуктами для сбалансированного питания являются различные крупы, салаты, овощные блюда, фрукты, нежирное мясо и рыба, обезжиренные молочные продукты, бобы. Важно соблюдать и питьевой режим: чистая вода ускоряет обмен веществ и является надежным помощником в уменьшении жировой массы.

- Ольга Григорьевна, расскажите о «Школе Диабета», которая действует на базе ГБУЗ ККБ № 2 «Приморский Краевой Центр Диабета и Эндокринных заболеваний», ведь региональная программа развития здравоохранения Приморского края нацелена на профилактику таких опасных заболеваний, как диабет.

- «Школа Диабета» предназначена для пациентов исключительно с эндокринными нарушениями. Поскольку сопутствующим фактором эндокринных заболеваний часто становится избыточная масса тела, такие заболевания достаточно тяжело компенсируются. Важно понимать, что само по себе ожирение не подлежит стационарному лечению. С такими пациентами работают, прежде всего, врачи­диетологи. Однако если у человека уже есть эндокринные нарушения на фоне лишнего веса, то в этом случае работаем с ним мы - врачи­эндокринологи. В рамках занятий «Школы диабета» пациент получает полную информацию о сахарном диабете, узнает о том, как правильно питаться при этом заболевании, какой образ жизни вести, знакомится с принципами инсулинотерапии и пр.

Марина ШЕСТАКОВА. "Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.

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