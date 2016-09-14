ЭКО стало доступнее для приморских семей

Приморье вместо ранее объявленных 200 квот получит 405

В России бесплодие занимает четвертое место среди приоритетных проблем репродуктивного здоровья. И если еще 40 лет назад бесплодие было приговором, то сегодня существует метод, который позволяет стать родителями, даже если этот страшный диагноз зафиксирован в медицинских картах обоих партнеров. Этот метод - экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО).

Ежегодно растет количество женщин, которые откладывают рождение ребенка на более поздний возраст, а когда время стать матерью, по их мнению, наступило, сталкиваются с проблемами здоровья и невозможностью естественного зачатия. По данным статистики, диагноз «бесплодие» поставлен 15% пар в России, а в мире насчитывается примерно один миллиард людей, столкнувшихся с проблемой зачатия наследника.

Бесплодие официально подтверждается, если пара не может зачать ребенка в течение года. По статистике 30% добиваются наступления беременности в течение трех месяцев; 60% - по прошествии шести месяцев. Такой диагноз может быть вызван различными причинами: непроходимостью труб, инфекциями, нездоровым образом жизни и т.д. У каждой пары возникают свои трудности, и чья­то проблема подлежит медикаментозному решению, а для кого­то единственным выходом является экстракорпоральное оплодотворение.

Первый в мире «ребенок из пробирки» - Лиза Браун родилась в Великобритании 25 июля 1978 года. Сегодня с момента первого удачного ЭКО прошло более 30 лет, и операции по искусственному оплодотворению происходят во многих странах мира. В 1990 году насчитывалось более 20 тысяч эко­малышей на всей планете, а в 2010 году их количество превысило 4 миллиона. Многие из них уже сами стали родителями. По статистике в Европе и России благодаря ЭКО рождается примерно 350 тысяч детей в год. В Эстонии и Бельгии с помощью этого метода ежегодно появляется на свет 3% малышей, а в Словении - целых 5%. Европа занимает первое место в мире по применению ЭКО, второе место делят США и Япония.

Показания для ЭКО

В каком случае супружеская пара должна прервать бесконечные и часто безрезультатные обследования в поликлинике по месту жительства и идти за помощью к репродуктологу? Ответить на этот вопрос «ЖЗ» попросил д.м.н. Эльвиру ЩЕРБАВСКУЮ, заведующую Центром клеточных и репродуктивных технологий Краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи.

«Если у пары в течение года не наступает ожидаемая беременность, то это - бесплодие. Определены сроки, в течение которых лечить бесплодие могут врачи первичного звена. Так, если пара молодая, отводится до 1,5 лет на установление причин и лечение, максимум - два года. Если пара преодолела возраст 35 лет и пришла первый раз с диагнозом бесплодие, на лечебно­диагностические процедуры отводится не более шести месяцев, если нет результата, она должна быть направлена на ЭКО.

Когда пара впервые обращается в позднем репродуктивном возрасте (старше 38 лет), врачам первичного звена дается лишь три месяца, чтобы исключить инфекции и провести минимум необходимых диагностических процедур. Здесь важно не терять времени и направить пару на вспомогательные репродуктивные технологии. Потому что самый главный залог успеха - возраст, и чем моложе семейная пара, тем выше частота наступления беременности.

Молодые пациенты дают более качественные и жизнеспособные гаметы: сперматозоиды и половые клетки женщины ооциты. А успех определен именно качеством материала. И когда в некоторых поликлиниках годами лечат женщину, зачастую подвергая ее тяжелым и болезненным манипуляциям, у супружеской пары просто воруют время. За годы неудач и ожиданий пара изнашивается психологически и морально. А между тем выход есть - нужно своевременно направлять пациентов на вспомогательные медицинские технологии», - убеждена Эльвира Щербавская.

Двойные квоты

Популярность ЭКО в Приморском крае растет с каждым годом. Так, в 2015 году данную процедуру получили на 24,6% больше женщин, чем в 2014 (309 женщин против 248). В 2016 году эксперты прогнозируют еще больший рост. Краевая программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013­2020 годы ориентирована на повышение рождаемости в регионе. Этому способствует увеличение числа квот на экстракорпоральное оплодотворение за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Так, Приморский край вместо ранее объявленных 200 квот получил 405.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморского края, данного количества квот достаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности всех нуждающихся в этой технологии по медицинским показаниям. 200 квот переданы краевому центру специализированных видов медицинской помощи, оставшаяся часть распределена между владивостокской клиникой «Святая Мария» и московским ЭКО­центром.

Финансовая доступность - это основной фактор, влияющий на выбор семьи в пользу ЭКО. Еще не так давно в России этот высокозатратный метод был несбывшейся мечтой для широких слоев населения и долгое время оставался прерогативой лишь узкого сегмента пациентов. Но сегодня все процедуры ЭКО проводятся бесплатно, в рамках программы госгарантий.

Несложный алгоритм

На бесплатное ЭКО сегодня могут рассчитывать не только официальные супруги, но и пары, не состоящие в браке. Одинокие женщины также имеют право на применение вспомогательных репродуктивных технологий, но при этом донорские материалы оплачиваются за счет личных средств пациента.

Для обследования и подготовки к ЭКО необходимо обратиться в женскую консультацию или поликлинику по месту жительства. Именно там проводится обследование, и пациент получает пакет документов для ЭКО. Для того чтобы процедура была проведена за счет средств ОМС, документы предоставляются комиссии департамента здравоохранения в ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи». При подаче документов пациенту присваивается индивидуальный идентификационный номер. В течение 30 дней комиссия дает свой ответ, назначать ли пациенту ЭКО или нет. С решением комиссии можно ознакомиться на сайте департамента здравоохранения.

При отсутствии беременности после проведения ЭКО пациент повторно включается в лист ожидания при условии соблюдения очередности. Таким образом, проводить экстракорпоральное оплодотворение бесплатно будет возможно не один раз, а столько, сколько это необходимо.

По словам Эльвиры Щербавской, вероятность зачатия при помощи ЭКО оценивается в 40­43%. Этот показатель совпадает с мировыми данными в данной области. При этом с возрастом шансы забеременеть снижаются. Так, у женщин до 35 лет беременность наступает в 60­65% случаев. А у тех, кто старше 40 лет, вероятность - всего 18­20%.

И все­таки специалисты эти статистические данные комментируют с оптимизмом.

«Могу сказать точно, что те, кто задался целью, всегда уйдут с результатом, даже если для этого процедуру придется повторить три, четыре и более раз, - говорит руководитель Центра клеточных и репродуктивных технологий. - Понимаете, бывают, легкие формы бесплодия, и тогда успех приходит быстрее, но чаще встречаются все­таки тяжелые случаи, когда требуется приложить больше усилий, поработать с парой более длительное время, потому что там есть отягощающие обстоятельства с двух сторон: плохое качество клеток, слабая активность сперматозоидов, много других нюансов, которые осложняют процесс. Но если пара имеет силу воли, настойчивость, терпение, они всегда уйдут с ребенком».

Есть противопоказания

Отказать в процедуре ЭКО могут женщинам с уровнем фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в крови более 11мМе\мл и уровнем антимюллерового гормона (АМГ) менее 1 ед., что свидетельствует об истощении овариального резерва яичников. Противопоказанием является наличие миоматозного узла, полипа эндоментрия, хронического эндометрита, синехии в полости матки, объемных образований яичников, а также гидросальпинкса.

Противопоказанием для проведения ЭКО за счет средств ОМС является и возраст более 45 лет. Впрочем, во многих европейских странах женщинам после 40 лет чаще всего запрещено проходить программу вспомогательных репродуктивных технологий, к числу которых и относится ЭКО. В России ограничение по возрасту в таких ситуациях законодательно не прописано - женщина после 45 лет может получить ЭКО за счет личных финансовых средств. Кстати говоря, именно этот фактор привлекает в Приморский край пациентов из­за рубежа, которым на родине уже запрещено проходить процедуру ЭКО.

Наталья КОМИССАРОВА. "Журнал здоровья", N5, июнь, 2016.

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